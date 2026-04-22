83 Lansia di Kloter 3 Dapat Layanan Prioritas di Asrama Haji Pondok Gede

Sebanyak 83 jemaah lanjut usia (lansia) yang tergabung dalam kloter 3 asal DKI Jakarta akan mendapatkan layanan prioritas di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede. Fasilitas khusus disiapkan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran proses keberangkatan.

Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiyudin mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi jemaah lansia maupun berkebutuhan khusus.

“Yang untuk lansianya untuk yang mereka membutuhkan untuk kursi roda kita siapkan cadangan kursi roda 20 di depan itu yang dipakai ketika dia butuhkan,” kata Ali kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026).

Ali menjelaskan jemaah lansia akan mendapatkan akses layanan prioritas sejak kedatangan hingga menuju kamar. Mereka pun juga akan menerima layanan fast track selama berada di Asrama Haji Pondok Gede.

“Kemudian kita akan antarkan ke serbaguna ini, kita tempatkan mereka di apa fast track untuk lansia, kursi-kursi yang prioritas itu yang akan dipakai agar mereka juga bisa memperoleh layanan baik dari sisi kesehatan, dokumen maupun pembagian living cost sampai dengan ke kamar mereka lebih spesial. Jadi mereka lebih didahulukan daripada yang lain,” jelasnya.

Selain lansia, Ali juga mengungkap terdapat pula tiga jemaah dengan kebutuhan khusus dalam kloter tersebut. Untuk mendukung mobilitas, pihaknya menyediakan transportasi bernama 'ajag-ijig' yang disesuaikan dengan kondisi jemaah.

“Salah satunya mobil ajag-ijig itu kita bagi ada tiga kriteria ya. Yang ajag-ijig itu khusus untuk perempuan, yang ajag-ijig khusus juga untuk lansia dan ada mobil Hi-Ace yang kita khususkan untuk apa disabilitas yang mereka menggunakan kursi sehingga kursinya bisa masuk di dalam mobil,” tuturnya

Sementara itu, Ali mengatakan kendaraan lain seperti bus disiapkan untuk mengangkut jemaah reguler yang tidak termasuk dalam kategori prioritas.

Di sisi lain, Ali menyampaikan Kloter 3 yang berjumlah 441 jemaah ini mulai memasuki asrama haji pada Rabu (22/4/2026) siang. Mereka dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci, Kamis (23/4/2026) pukul 12.25 WIB.

Namun sebelum keberangkatan, para jemaah calon haji diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika memenuhi syarat, mereka pun akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju Bandara Soekarno-Hatta besok pagi.