7 WNI Ditangkap di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Uang Rp460 Juta Disita!

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengonfirmasi penangkapan tujuh warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Arab Saudi.

Mereka diduga terlibat dalam praktik promosi haji ilegal, sebuah isu sensitif yang kembali mencuat di tengah meningkatnya pengawasan otoritas setempat terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambari, memastikan pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk memberikan pendampingan kepada para WNI yang terjerat kasus tersebut.

“Tim Pelindungan KJRI sudah bertemu dengan mereka. Tiga orang yang baru ditangkap berinisial YJJ, JAR, dan AG,” ujar Yusron di Mekkah, dalam laporan MUI Digital dikutip inilah.com, Minggu (3/5/2026).

Kronologi Penangkapan dan Barang Bukti

Kasus tersebut bermula dari pengungkapan aparat keamanan Arab Saudi terhadap dugaan jaringan promosi haji ilegal yang melibatkan WNI.

Sebelumnya, empat WNI telah lebih dahulu diamankan dengan dugaan kasus serupa, sebelum akhirnya jumlah tersangka bertambah menjadi tujuh orang.

Dari tangan para terduga pelaku, aparat menyita sejumlah barang bukti yang mengindikasikan praktik ilegal, di antaranya kartu Nusuk palsu, gelang haji palsu, serta uang tunai sebesar 100 ribu riyal atau sekitar Rp460 juta.

Selain itu, tiga WNI berinisial S, AS, dan AB diduga memiliki uang dengan sumber yang tidak dapat dijelaskan. Dari mereka, disita uang tunai 100 ribu riyal, 10 gelang haji, dan 30 kartu Nusuk yang diduga palsu.

Sementara satu WNI lainnya, berinisial ZZS, diamankan karena diduga menawarkan fasilitas haji fiktif.

Pengawasan Ketat dan Peringatan Keras

KJRI Jeddah menegaskan praktik promosi haji ilegal merupakan pelanggaran serius di Arab Saudi, terlebih dengan sistem pengawasan yang kini semakin ketat, termasuk pemantauan aktivitas komunikasi di media sosial.

“Jangan mencoba menawarkan atau mempromosikan paket haji ilegal. Semua aktivitas komunikasi, termasuk di media sosial, dipantau oleh aparat keamanan Arab Saudi,” tegasnya.

Imbauan itu menjadi peringatan penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat tingginya minat berhaji sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan jalur nonprosedural.

Ancaman Sanksi Berat

Yusron juga mengingatkan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam praktik haji ilegal tidak ringan.

Pelaku dapat dikenai sanksi mulai dari denda puluhan ribu riyal, hukuman penjara, hingga deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Menurutnya, kebijakan tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Arab Saudi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan ibadah haji.

“Keberadaan jamaah haji ilegal berpotensi mengganggu pelayanan bagi jamaah yang telah mengikuti prosedur resmi,” ujarnya.

Proses Hukum Masih Berjalan

Saat ini, proses hukum terhadap ketujuh WNI tersebut masih berlangsung. Perkara telah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, namun masih diminta tambahan bukti sehingga para tersangka tetap ditahan di kantor polisi setempat.

“KJRI akan terus memantau dan mengawal proses hukumnya,” pungkas Yusron.

Kasus itu kembali menjadi pengingat bahwa ibadah haji bukan hanya persoalan spiritual, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.