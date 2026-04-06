5.000 Kesepakatan di Forum Umrah Madinah Dorong Revolusi Layanan Jemaah

Forum Umrah dan Ziyarah 2026 di Madinah mencatat tonggak penting dengan lebih dari 5.000 penandatanganan kerja sama integrasi dan kemitraan strategis pada edisi ketiganya.

Kesepakatan tersebut melibatkan lembaga pemerintah dan perusahaan internasional yang bergerak di bidang layanan umrah dan ziarah.

Tujuannya untuk meningkatkan mutu layanan bagi jemaah umrah dan para pengunjung, sejalan dengan sasaran besar Saudi Vision 2030.

Perjanjian tersebut ditandatangani antara berbagai entitas pemerintah dan perusahaan global yang memiliki spesialisasi dalam layanan umrah dan kunjungan.

Forum itu diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Program Pengalaman Jemaah sebagai ruang kolaborasi lintas sektor.

Kerja sama tersebut mendukung pengembangan layanan di bidang logistik, teknologi, akomodasi, dan transportasi.

Selain itu, upaya ini juga diarahkan untuk memperkaya pengalaman budaya bagi jutaan jemaah dan pengunjung setiap tahun.

Peningkatan tersebut berkontribusi pada perluasan kapasitas serta perbaikan kualitas layanan, seiring bertambahnya jumlah jemaah umrah dan pengunjung di Makkah dan Madinah.

Dengan lonjakan jumlah jemaah dari berbagai negara, penguatan kapasitas dan kualitas layanan menjadi prioritas utama.

Forum itu menjadi ajang strategis yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, serta kalangan peneliti untuk mendorong inovasi berkelanjutan dalam sektor umrah dan ziarah.

Forum yang berlangsung selama tiga hari sejak 30 Maret di King Salman International Convention Center, Madinah, Arab Saudi ini juga menjadi platform tahunan berskala global.