47.834 Jemaah Diberangkatkan ke Tanah Suci, Kemenhaj Ingatkan Risiko Fatal Haji

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari kesembilan dengan capaian signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan proses pemberangkatan dan kedatangan jemaah berjalan lancar, tertib, dan terlayani secara optimal di seluruh titik layanan.

Kepala Biro Humas Kemenhaj RI, Moh. Hasan Afandi, menyampaikan pada hari ke-9 operasional haji, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) dengan total 47.834 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

Sementara itu, 113 kloter dengan 44.315 jemaah telah tiba di Madinah dan secara bertahap menempati hotel yang telah disiapkan.

Pendampingan petugas dilakukan secara menyeluruh sejak jemaah tiba di bandara hingga menuju akomodasi.

Sistem layanan terpadu ini dirancang untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran ibadah sejak awal kedatangan.

“Secara umum, penyelenggaraan berjalan lancar dan terkendali. Seluruh jemaah mendapatkan layanan sejak keberangkatan hingga tiba di Madinah dengan pendampingan petugas yang siaga,” ujar Hasan.

Kepatuhan Jadi Penentu Keselamatan

Dalam pelaksanaan haji berskala besar, disiplin dan kepatuhan jemaah menjadi faktor krusial. Hasan menegaskan pentingnya menaati aturan barang bawaan dalam penerbangan sebagai bagian dari upaya mencegah risiko fatal selama perjalanan.

“Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi menyangkut keselamatan penerbangan dan perlindungan seluruh jemaah. Kepatuhan menjadi kunci agar perjalanan ibadah berjalan aman dan nyaman,” tegasnya.

Jemaah diimbau untuk tidak membawa bahan mudah terbakar, benda berbahaya, cairan melebihi batas, serta barang titipan yang tidak diketahui isinya.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini berpotensi menimbulkan risiko serius, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keselamatan seluruh penumpang.

Respons Cepat atas Kendala dan Insiden

Kementerian memastikan seluruh kendala teknis yang sempat terjadi telah ditangani dengan cepat. Kloter SUB-16 diberangkatkan pada 28 April 2026 pukul 24.00 WIB dan tiba di Madinah pukul 04.22 WAS, sementara kloter BTH-05 telah diberangkatkan pada 27 April 2026 pukul 15.08 WIB.

Di sisi lain, insiden kecelakaan bus di Madinah pada 28 April 2026 pukul 10.30 WAS menjadi perhatian serius. Peristiwa yang melibatkan jemaah dari kloter SUB-02 dan JKS-01 tersebut mengakibatkan beberapa jemaah mengalami luka ringan.

Sebanyak 7 jemaah JKS-01, 2 jemaah SUB-02, serta 1 pengurus KBIHU terdampak.

Saat ini, satu jemaah atas nama Sri Sugi Hartini (60) masih menjalani perawatan di RS Al Hayyat Madinah. Pemerintah memastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan petugas.

Pengawasan KBIHU Diperketat

Kementerian juga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban layanan, termasuk terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Seluruh KBIHU diminta berkoordinasi aktif dengan petugas resmi serta tidak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah.

“Kami tegaskan, tidak boleh ada penawaran di luar kepentingan ibadah, tidak boleh ada pungutan tambahan, dan seluruh aktivitas harus terkoordinasi dengan petugas resmi. Jika dilanggar, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin,” tegas Hasan.

Di tengah pengawasan tersebut, pemerintah tetap memfasilitasi kegiatan ziarah ke sejumlah lokasi penting di Madinah, seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud, sebagai bagian dari pengalaman spiritual jemaah.

Imbauan Kesehatan dan Layanan Inklusif

Di akhir keterangannya, Hasan mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan, membawa barang secukupnya, mengikuti arahan petugas, serta menjaga kekhusyukan dalam beribadah.

Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang ramah dan inklusif, khususnya bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan.