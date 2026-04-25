442 Jemaah dan Petugas Haji Diberangkatkan dari Embarkasi Pondok Gede

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Pondok Gede, Sugito mengatakan 442 jemaah dan petugas haji dari kloter 5 akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (25/42026) siang ini.

"Untuk kloter 5 asal Jakarta Timur sejumlah 442 jemaah, karena ada tiga jemaah yang enggak bisa berangkat. Satu sejak jemaah masuk asrama tidak bisa, karena sakit di rumah," ujar Sugito kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, ada dua jemaah yang mendapatkan rujukan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya.

"Sehingga menunggu kondisinya istitha'ah nanti bisa, jika istitha'ahnya sudah memungkinkan. Jadi itu untuk kloter 5 saat ini, tinggal 442 jemaah plus petugas," lanjutnya.

Sejauh ini, Embarkasi Pondok Gede telah memberangkatkan kloter 1-4 dengan total jemaah 1.707 orang plus petugas haji sebanyak 16 orang.

"Jadi semuanya 1.723 yang sudah diberangkatkan dan sudah sampai di Madinah," jelasnya.

Sugito menuturkan para jemaah kloter 5 selama berada di Asrama Haji Pondok Gede telah melakukan serangkaian kegiatan, seperti pengecekan kesehatan, pengecekan paspor dan kartu nusuk, menerima materi ceramah, hingga manasik haji.