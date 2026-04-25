25 Ribu Jemaah Haji RI Sudah Terbang ke Madinah, Sebagian Masih di Udara

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan perkembangan terbaru pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah. Sejak dimulainya operasional haji pada 22 April 2026, puluhan ribu calon jamaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi.

"Jadi yang telah berangkat ada 65 kloter, sejumlah 25.271 peserta haji," ucap Irfan dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu (25/4/2026).

Dari jumlah tersebut, sebagian besar jamaah telah tiba di Madinah. Ia menyebut sedikitnya 22.184 orang dari 57 kelompok terbang (kloter) sudah berada di kota tujuan dan bersiap menjalani rangkaian ibadah.

"Yang sisanya, delapan kloter, masih di angkasa. Mudah-mudahan segera mendarat di Madinah," tuturnya.

Pada hari yang sama, pemerintah juga kembali memberangkatkan jamaah dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sebanyak 389 calon haji dalam Kloter 5 diterbangkan menggunakan maskapai nasional menuju Madinah, Arab Saudi.

"Ditambah lagi Kloter 5 Embarkasi Jakarta Pondok Gede 389 jiwa. Mudah-mudahan segera akan mendarat di Madinah," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas layanan percepatan keberangkatan melalui skema fast track. Tahun ini, fasilitas tersebut tidak hanya tersedia di Surabaya, Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta), dan Solo, tetapi juga mulai diterapkan di Makassar.