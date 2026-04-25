22 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah Berangkat, Kemenhaj Wanti-Wanti Haji Ilegal

Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki fase awal operasional dengan pergerakan jamaah yang terus meningkat. Hingga 24 April 2026, Kementerian Haji dan Umrah mencatat sebanyak 56 kelompok terbang (kloter) dengan total 22.051 jamaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, 17.747 jamaah yang tergabung dalam 45 kloter telah tiba di Madinah dan mulai menjalani rangkaian ibadah. Pergerakan ini menunjukkan fase mobilisasi berjalan sesuai rencana, meski pengawasan tetap diperketat di tengah potensi pelanggaran prosedur.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menegaskan risiko serius praktik haji non-prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat tanpa antrean atau tanpa jalur resmi.

“Perlu kami tegaskan, ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Visa jenis lain seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Maria, otoritas Arab Saudi telah menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran tersebut. Sanksi mencakup penahanan, denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali selama 10 tahun. Risiko ini dinilai tidak sebanding dengan janji keberangkatan instan yang ditawarkan pihak tidak bertanggung jawab.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah membentuk satuan tugas khusus yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan imigrasi. Langkah ini difokuskan pada pencegahan keberangkatan jamaah non-prosedural sejak di pintu keluar Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah per 25 April 2026, sebanyak 13 warga negara Indonesia dengan visa non-prosedural telah dicegah keberangkatannya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu.

Pemerintah juga membuka kanal pelaporan melalui aplikasi Kawal Haji untuk menampung aduan masyarakat terkait dugaan penipuan atau promosi haji ilegal. Partisipasi publik dinilai penting untuk menekan praktik yang merugikan calon jamaah.

Selain pengawasan, perhatian juga diarahkan pada kondisi jamaah yang telah tiba di Madinah. Dengan suhu mencapai 36 derajat Celsius dan kelembapan rendah, jamaah diminta menjaga kesehatan dengan memperbanyak asupan cairan, menggunakan pelindung kepala, serta mengatur aktivitas fisik.