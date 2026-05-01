2 Petugas Haji Indonesia Terlibat Skandal Haji Ilegal Langsung Dipecat dan Diblacklist

Kasus penangkapan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Arab Saudi di Mekkah membuka kembali persoalan serius praktik haji ilegal yang berulang setiap musim ibadah.

Peristiwa itu tak hanya mencoreng citra pelayanan haji Indonesia, tetapi juga mengungkap celah pengawasan terhadap aktivitas promosi ibadah tanpa izin resmi.

Penangkapan tersebut terjadi setelah aparat setempat menduga adanya aktivitas promosi iklan haji ilegal yang melibatkan WNI.

Video penangkapan yang beredar luas di media sosial memperlihatkan fakta mencengangkan, dua dari tiga terduga pelaku mengenakan atribut resmi petugas haji Indonesia.

Temuan itu memicu perhatian publik, mengingat posisi petugas haji semestinya menjadi representasi negara dalam melayani jemaah, bukan justru terlibat dalam praktik yang melanggar aturan.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B Ambary, mengonfirmasi identitas kedua WNI tersebut.

Ia menyebut keduanya merupakan mukimin (residen) di Mekkah yang tercatat sebagai Tenaga Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026.

"Arahan Menhaj RI, jika terbukti [bersalah] akan langsung dikenakan saksi administrasi berupa pemecatan dan blacklist sebagai petugas," ujar Yusron kepada awak media dikutip inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran yang mencederai integritas penyelenggaraan ibadah haji.

Sanksi tegas berupa pemecatan dan pencantuman dalam daftar hitam menjadi langkah untuk menjaga kredibilitas serta profesionalitas petugas di Tanah Suci.

Lebih jauh, KJRI Jeddah memastikan akan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan Arab Saudi guna mengawal proses hukum terhadap ketiga WNI tersebut.

Langkah itu penting untuk memastikan transparansi penanganan kasus serta perlindungan hukum bagi WNI, tanpa mengabaikan prinsip penegakan hukum di negara setempat.

Fenomena haji ilegal sendiri menjadi persoalan klasik yang terus berulang. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, di tengah keterbatasan kuota resmi, kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan jalur instan melalui promosi ilegal.

Padahal, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk kewajiban memiliki izin resmi (tasreh).

Pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak hanya berisiko hukum, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jemaah.

"Untuk itu KJRI Jeddah kembali menghimbau kepada para WNI untuk sama-sama mematuhi ketentuan la haj bila tasreh (tidak ada haji tanpa tasreh)," pungkas Yusron.

Kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak, khususnya petugas dan calon jemaah haji, agar tidak tergiur praktik ilegal yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik bangsa.