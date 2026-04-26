128 Produk Halal Papua Tembus Pasar Besar, Peluang Emas Terbuka Lebar!

Percepatan sertifikasi halal di Papua mulai menunjukkan dampak nyata bagi penguatan ekonomi umat. Hingga April 2026, sebanyak 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut telah mengantongi sertifikat halal.

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa pelaku usaha lokal mulai bertransformasi menuju standar pasar yang lebih luas dan kompetitif.

Ketua Halal Center Papua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ika Putra Viratam, menegaskan pihaknya terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang tersertifikasi.

“Untuk 2026 ini kami sudah terbitkan sekitar 128 sertifikat halal, sedangkan secara kumulatif sejak 2021 hingga 2026 mencapai sekitar 1.786 sertifikat,” katanya di Jayapura dilansir dari ANTARA, Minggu (26/4/2026).

Akses Pasar Kian Terbuka

Sertifikasi halal kini menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing produk. Bagi UMKM di Papua, label halal bukan hanya soal kepatuhan syariah, tetapi juga tiket masuk ke pasar yang lebih luas, mulai dari pusat perbelanjaan modern, hotel, hingga peluang ekspor.

Menurut Ika, manfaat tersebut mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

“Dengan sertifikat halal, pelaku usaha bisa naik kelas, dari yang sebelumnya hanya berjualan skala kecil menjadi bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Kepercayaan konsumen menjadi modal utama dalam persaingan bisnis saat ini. Produk bersertifikat halal dinilai memiliki standar kualitas dan keamanan yang lebih terjamin.

Fasilitas Gratis, Momentum Strategis

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM hingga Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi peluang strategis yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Papua.

“Ini kesempatan baik karena masih difasilitasi negara secara gratis. Jika terlewat, proses pengurusan bisa lebih panjang dan biaya ditanggung mandiri,” katanya lagi.

Dengan adanya batas waktu tersebut, pelaku UMKM dituntut untuk lebih proaktif agar tidak kehilangan momentum penting dalam pengembangan usaha mereka.

Dominasi Produk Olahan Lokal

Dari total produk yang telah tersertifikasi, mayoritas berasal dari sektor olahan pangan. Produk seperti keripik sagu, aneka makanan olahan, hingga usaha warung makan dan kedai mendominasi daftar sertifikasi halal di Papua.

Hal tersebut menunjukkan potensi pangan lokal memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama jika didukung dengan standar halal yang diakui secara nasional.

"Kami bakal terus mengimbau kepada para pelaku usaha di Papua agar segera mendaftarkan produk makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Edukasi Jadi Kunci

Di balik capaian tersebut, edukasi dan sosialisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha.

BPJPH Papua terus memperluas jangkauan literasi halal agar semakin banyak UMKM memahami manfaat sertifikasi, baik dari sisi bisnis maupun kepercayaan konsumen.