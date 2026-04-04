Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai muslim kita sering mengucapkan berbagai lafaz yang mengandung nama Allah SWT, seperti basmalah, hamdalah, dan ungkapan lainnya seperti masya Allah tabarakallah.

Selain itu, ada pula lafaz lain yang mungkin belum begitu familiar, meski sebagian orang pernah mendengar atau bahkan mengucapkannya.

Salah satunya adalah wakafa billahi syahida. Lantas, apa arti dari kalimat tersebut?

Tulisan Arab Wakafa Billahi Syahida dan Artinya

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

Wa kafaa billahi syahida

Artinya: "Dan cukuplah Allah sebagai saksi."

Lafaz “wa kafaa billahi syahida” merupakan penggalan ayat ke-28 surah Al-Fath yang memiliki arti “kemenangan”.

Secara lengkap, surah Al-Fath ayat 28 berbunyi sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

Huwal lazeee arsala Rasoolahoo bilhudaa wa deenil haqqi liyuzhirahoo 'alad deeni kullih; wa kafaa billaahi Shaheeda

Artinya: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.”

Selain surah Al-Fath, lafaz yang sama juga tertulis dalam surah An-Nisa ayat 166 yang berbunyi:

لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

Laakinil laahu yashhadu bimaaa anzala ilaika anzalahoo bi'ilmihee wal malaaa'ikatu yashhadoon; wa kafaa billaahi Shaheeda

Artinya: "Tetapi, Allah menjadi saksi (atas) Alquran yang diturunkan-Nya kepadamu (Muhammad). Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.”

Apa Makna Wakafa Billahi Syahida?

Surah Al-Fath ayat 28 berkaitan dengan Peristiwa Hudaibiyah, kesepakatan gencatan senjata 10 tahun antara Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy Makkah di Hudaibiyah.

Ayat 27 dalam surah ini menjelaskan tentang mimpi Nabi Muhammad SAW yang masuk kota Makkah dengan aman dan tenteram.

Kemudian, Allah SWT menurunkan ayat ke-28 sebagai jawaban atas keraguan para sahabat akan mimpi Rasulullah SAW.

Dalam ayat 28 itulah Allah SWT menegaskan bahwa semua yang dijanjikan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pasti terjadi.

Selain itu, dijelaskan juga kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang diutus Allah untuk membawa petunjuk serta Islam sebagai penyempurna agama-agama terdahulu.

Sementara, dalam surah An-Nisa ayat 166, dijelaskan bahwa Allah SWT sebagai saksi diturunkannya Alquran kepada Rasulullah SAW.

Allah memperkuat lagi kesaksian-Nya dengan menyatakan bahwa telah menurunkan Alquran dengan ilmu-Nya, yang belum pernah diketahui oleh Nabi Muhammad dan kaum mukminin.

Para malaikat, terutama Jibril yang menjadi perantara turunnya Alquran, turut menjadi saksi atas kebenaran tersebut.

Meski begitu, sudah cukup dengan kesaksian Allah SWT sebab tidak ada yang lebih benar dan terpercaya daripada itu.

Kapan Wakafa Billahi Syahida Diucapkan?

Wakafa Billahi Syahida dapat diucapkan ketika menghadapi kezaliman, seperti fitnah, perundungan, hingga ketidakadilan.