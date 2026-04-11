Kehadiran ular di dalam rumah sering kali menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi penghuninya. Bagi seorang Muslim, hal ini tidak bisa diremehkan begitu saja.

Pasalnya, tak hanya mengancam keselamatan, masuknya ular ke dalam rumah juga bisa dilihat dari sudut pandang spiritual sesuai dengan syariat Islam.

Makna Ular Masuk Rumah Menurut Pandangan Islam

Pada dasarnya, Alquran tidak membahas secara spesifik mengenai makna ular yang masuk ke dalam rumah.

Namun, diketahui bahwa jin dan setan bisa menjelma menjadi binatang, salah satunya adalah ular.

Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memberi peringatan sebanyak 3 kali, kemudian membunuh ular yang masuk ke dalam rumah.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri RA, Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya ada sekelompok jin di Madinah yang telah masuk Islam. Maka, barang siapa melihat salah satu dari para 'awamir (jin penghuni rumah, berwujud ular), berilah peringatan sebanyak tiga kali.

Jika setelah itu masih kelihatan (ular) hendaklah ia membunuhnya, karena itu adalah setan.” (HR. Muslim)

Hadis ini secara garis besar menjelaskan bahwa umat Muslim perlu memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak tiga kali pada ular yang masuk ke dalam rumah.

Jika ular tersebut masih terlihat, barulah dianjurkan untuk membunuhnya karena mengindikasikan bahwa ular itu adalah jelmaan setan.

Kehadiran mereka ini bisa menjadi peringatan atau ujian bagi penghuni rumah. Oleh karena itu, umat Islam diminta untuk berhati-hati terhadap ular yang masuk ke dalam rumah.

Kisah Tentang Ular dalam Alquran

Meski tidak dijelaskan secara eksplisit terkait makna ular yang masuk rumah, dalam Alquran, terdapat kisah yang menarik terkait dengan hewan melata satu itu.

Hewan ini disebut dalam Alquran sebagai bagian dari mukjizat Nabi Musa AS.

Dalam surat Al-A’raf ayat 107, dijelaskan bahwa Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar (tsu’ban) untuk membedakan antara kebenaran dan sihir buatan pengikut Fir’aun.

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

Qa alqaa 'asaahu fa izaa hiya su'baanum mubeen

Artinya: “Lalu (Musa) melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.”

Adab Menghadapi Ular Masuk Rumah Sesuai Sunnah

Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis di atas, umat Muslim dilarang untuk langsung membunuh ular seketika baru masuk ke dalam rumah.

Berikut adalah adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW saat menghadapi ular masuk rumah:

1. Memberikan Peringatan Sebanyak 3 Kali

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengusir dan memberi peringatan kepada ular tersebut sebanyak tiga kali atau membiarkannya selama tiga hari berturut-turut.

Untuk memberikan peringatan, kamu bisa mengucapkan kalimat seperti “Keluarlah” sebanyak tiga kali.

Atau, bisa juga dengan doa “Idzhab bissalaam wa laa tu’dziinaa” (Pergilah dengan damai, jangan ganggu kami).

2. Membunuhnya Jika Ular Tidak Kunjung Pergi Setelah Diperingatkan

Apabila setelah diperingatkan selama tiga hari ular itu tidak kunjung pergi, maka diperbolehkan untuk membunuhnya.

Sebab, ular tersebut diyakini sebagai wujud setan atau jin kafir yang durhaka dan mengancam keselamatan.

Di samping itu, Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk membunuh dua jenis ular tertentu, yaitu:

Ular Dzu Thufyatain: Ular yang memiliki dua garis (hitam atau putih) pada punggungnya.

Ular Al-Abtar: Ular yang memiliki ekor pendek.

Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

تُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ