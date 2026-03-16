Panggung politik Swiss mencatat sejarah baru. Seorang perempuan muda berhijab berhasil menembus Dewan Kota Zurich, sebuah lembaga politik penting di kota terbesar Swiss.

Peristiwa tersebut bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga simbol perubahan sosial di Eropa yang semakin membuka ruang bagi keberagaman.

Dilansir dari TRT World, Senin (16/3/2026), pada usia yang masih sangat muda, Vera Celik berhasil memecahkan rekor sebagai anggota dewan kota termuda dalam sejarah Zurich.

Ia juga menjadi perempuan berhijab pertama yang berhasil duduk di Dewan Kota Zurich.

Rekor Dewan Termuda

Keberhasilan Celik semakin mencuri perhatian karena ia berasal dari latar belakang keluarga imigran Turki.

Dalam konteks politik Eropa yang sering diwarnai perdebatan tentang identitas, migrasi, dan integrasi, kemenangan ini dipandang sebagai tonggak penting bagi representasi kelompok minoritas.

Celik maju melalui Partai Sosial Demokrat Swiss, salah satu partai besar yang dikenal memperjuangkan kesetaraan sosial dan keberagaman.

Ia juga menjadi anggota dewan kota termuda dengan perolehan 4.772 suara.

Jumlah suara tersebut menunjukkan dukungan publik yang cukup kuat terhadap politisi muda ini.

Bagi banyak pemilih, Celik dianggap mewakili generasi baru yang membawa semangat inklusivitas, anti-diskriminasi, dan solidaritas sosial.

Identitas Jadi Sorotan

Dalam wawancara dengan Anadolu Agency disiarkan TRT World dalam unggahan video di meddia sosialnya, Celik mengakui bahwa identitasnya sebagai Muslim dan keturunan imigran memberikan makna tersendiri bagi kemenangan tersebut.

“Terutama karena saya berasal dari keluarga imigran Turki dan seorang Muslim, hal ini menjadi semakin penting. Dan orang bisa melihat maknanya dengan lebih jelas,” kata Celik.

Pernyataan tersebut menegaskan, keberhasilannya bukan sekadar capaian individu, melainkan juga simbol bagi komunitas imigran dan Muslim di Swiss yang selama ini jarang terwakili di panggung politik.

Pidato Parlemen Swiss

Masa jabatan baru Dewan Kota Zurich dijadwalkan mulai pada bulan Mei mendatang. Pada momen penting tersebut, Celik juga akan mendapat kehormatan besar untuk menyampaikan pidato pembukaan parlemen Swiss.

Kesempatan tersebut menjadikannya salah satu politisi muda yang paling disorot di negara tersebut.

Celik sendiri menegaskan, visinya adalah membangun kota yang inklusif dan harmonis bagi semua warga.

“Saya melihat betapa pentingnya memiliki kota di mana orang hidup bersama secara harmonis, anti-rasisme, saling mendukung, dan bersatu untuk empat tahun ke depan. Saya bisa menjadi anggota parlemen untuk memperjuangkan apa yang saya yakini,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan kecintaannya terhadap Zurich dan tekadnya untuk mengabdi bagi kota tersebut.

“Ini adalah kota paling indah di Swiss. Saya siap dan bersedia melakukan yang terbaik untuk kota ini,” pungkas Celik.

Inspirasi Muslim Muda

Bagi banyak kalangan, kisah Vera Celik menjadi inspirasi tentang bagaimana generasi muda, termasuk perempuan Muslim berhijab, mampu menembus batas-batas lama dalam politik Eropa.