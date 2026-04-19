Merayakan ulang tahun anak perempuan menjadi momen istimewa bagi semua orang tua.

Dalam Islam, momen-momen seperti itu harus disyukuri dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT.

Doa itu sekaligus menjadi ucapan ulang tahun untuk anak perempuan secara Islami agar mendapat keberkahan.

Lantas, apa saja bentuk ucapan ulang tahun secara Islam untuk anak perempuan?

Ucapan Ulang Tahun untuk Anak Perempuan Islami

1. Barakallahu fii umrik, sayang. Semoga Allah memberkahi usiamu dengan kebaikan.

2. Ya Allah, jadikan anakku perempuan yang salehah dan penuh kasih.

3. Semoga di usia ini kamu semakin dekat dengan Allah SWT.

4. Selamat ulang tahun, semoga hidupmu penuh berkah dan ridha Allah.

5. Ya Rabb, lindungi anakku dalam setiap langkahnya.

6. Semoga kamu tumbuh menjadi wanita yang kuat dan beriman.

7. Barakallah, semoga setiap harimu dipenuhi kebaikan.

8. Ya Allah, jadikan anakku penyejuk hati keluarga.

9. Semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu.

10. Selamat ulang tahun, semoga menjadi anak yang membanggakan dunia dan akhirat.

Ucapan Ulang Tahun Islami Singkat untuk Anak Perempuan

1. Barakallahu fii umrik, putriku.

2. Selamat ulang tahun anakku, semoga jadi anak salehah.

3. Ya Allah, berkahi hidupnya.

4.Selamat ulang tahun anak perempuanku tersayang, semoga selalu dalam lindungan Allah.

5. Barakallah, semoga bahagia selalu.

6. Barakallah fii umrik, semoga makin taat ibadahnya.

7. Ya Rabb, sehatkan dan kuatkan dia.

8. Selamat ulang tahun putriku, semoga hidupmu penuh rahmat.

9. Barakallah fii hayatik (Semoga Allah memberkahi hidupmu).

10. Alhamdulillah bertambah usia anak cantikku, semoga Allah selalu menjagamu.

Ucapan Ulang Tahun Anak Perempuan Islami yang Menyentuh