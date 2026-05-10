Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu bentuk akhlak yang baik dan sikap menghargai kebaikan orang lain.

Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk saling menghormati, mendoakan, dan membalas kebaikan dengan ucapan yang baik dan penuh makna.

Ucapan terima kasih Islami biasanya disertai doa keberkahan dan balasan pahala dari Allah SWT.

Karena itu, kalimat seperti jazakallah khairan, barakallahu fiik, atau syukran sering digunakan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari saat menerima bantuan, hadiah, perhatian, maupun pertolongan dari orang lain.

Ragam Ucapan Terima Kasih dalam Islam Lengkap: Arab, Latin, dan Artinya

1. Jazakallah Khairan

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

Jazakallah khairan

Artinya: “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”

Ucapan ini biasanya ditujukan kepada satu orang laki-laki.

2. Jazakillahu Khairan

جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا

Jazakillahu khairan

Artinya: “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”

Digunakan ketika ditujukan kepada perempuan.

3. Jazakumullah Khairan

جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا

Jazakumullah khairan

Artinya: “Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan.”

Cocok digunakan untuk banyak orang atau kelompok.

4. Jazakallahu Khairan Katsiran

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيْرًا

Jazakallahu khairan katsiran

Artinya: “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berlipat ganda.”

5. Jazaakallaahu Aufaraajazaa

جَزَاكَ اللّٰهُ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ

Jazaakallaahu aufaraajazaa

Artinya: “Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang banyak.”

6. Allah Yajzik Khairan

اللّٰهُ يَجْزِيْكَ خَيْرًا

Allah yajzik khairan

Artinya: “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”

7. Barakallahu Fiik

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ

Barakallahu fiik

Artinya: “Semoga Allah memberkahimu.”

8. Barakallahu Fiikum

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ

Barakallahu fiikum

Artinya: “Semoga Allah memberkahi kalian.”

9. Barakallahu Lakum

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ

Barakallahu lakum

Artinya: “Semoga Allah memberkahi kalian.”

10. Barakallahu Fii Khoir

بَارَكَ اللّٰهُ فِي الْخَيْرِ

Barakallahu fii khoir

Artinya: “Semoga Allah memberkahi usaha dan keluargamu.”

11. Baarakallahu Fii Maa Qadamt

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْمَا قَدَّمْتَ

Baarakallahu fii maa qadamt

Artinya: “Semoga Allah menerima amal baikmu dan memberikan balasan terbaik.”

12. Allah Yubaarik Fiik

اللّٰهُ يُبَارِكُ فِيْكَ

Allah yubaarik fiik

Artinya: “Semoga keberkahan dan rezeki selalu menyertaimu.”

13. Syukran

شُكْرًا

Syukran

Artinya: “Terima kasih.”

14. Syukran Jaziilan

شُكْرًا جَزِيْلًا

Syukran jaziilan

Artinya: “Terima kasih banyak.”

15. Syukran Katsiiran

شُكْرًا كَثِيْرًا

Syukran katsiiran

Artinya: “Terima kasih banyak.”

16. Syukran Waafiran

شُكْرًا وَافِرًا

Syukran waafiran

Artinya: “Terima kasih banyak.”

17. Syukran Laka

شُكْرًا لَكَ

Syukran laka

Artinya: “Terima kasih untukmu.”

18. Syukran ‘Alaa Kulli Syai’in

شُكْرًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Syukran ‘alaa kulli syai’in

Artinya: “Terima kasih atas segalanya.”

19. Syukran Jaziilan ‘Alaa Husni Musaa’adatik

شُكْرًا جَزِيْلًا عَلَى حُسْنِ مُسَاعَدَتِكَ

Syukran jaziilan ‘alaa husni musaa’adatik

Artinya: “Terima kasih atas bantuan Anda.”

20. Asykuruka Syukran Jaziilan

أَشْكُرُكَ شُكْرًا جَزِيْلًا

Asykuruka syukran jaziilan

Artinya: “Saya sangat berterima kasih kepada Anda.”

21. Asykuruka Min A’maaqi Qalbii

أَشْكُرُكَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي

Asykuruka min a’maaqi qalbii

Artinya: “Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.”

22. Uriidu Syukraka Limaa Qaddamta Ilayya

أُرِيْدُ شُكْرَكَ لِمَا قَدَّمْتَ إِلَيَّ

Uriidu syukraka limaa qaddamta ilayya

Artinya: “Saya sangat berterima kasih atas bantuan yang telah Anda berikan.”

23. Ahsanallahu Ilaik

أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ

Ahsanallahu ilaik

Artinya: “Semoga Allah berbuat baik kepadamu.”

24. Allahumma Ajirhu wa Barik Lahu

اللّٰهُمَّ أَجِرْهُ وَبَارِكْ لَهُ

Allahumma ajirhu wa barik lahu

Artinya: “Ya Allah, berilah dia pahala dan keberkahan.”

25. Alhamdulillah

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala puji bagi Allah.”

Kalimat ini sering diucapkan sebagai bentuk syukur sekaligus rasa terima kasih atas kebaikan yang diterima.

Inspirasi Ucapan Terima Kasih Islami Berdasarkan Situasi

Agar tidak kaku, kamu juga dapat memadukan bahasa Indonesia dengan sisipan bahasa Arab untuk mengucapkan terima kasih secara islami.

Kalimat-kalimat di bawah ini sangat pas untuk dikirimkan melalui pesan WhatsApp, media sosial, atau ditulis di kartu ucapan:

Ucapan Terima Kasih atas Pemberian atau Hadiah

"Alhamdulillah, pemberian Anda ini berharga sekali bagi saya, jazaakallaahu aufaraajazaa."

"Syukran laka atas pemberiannya. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda."

Ucapan Terima Kasih Disertai Doa Kelancaran Rezeki

"Jazakumullah khairan katsiran, semoga Anda selalu diliputi keberkahan dan limpahan rezeki."

"Allah yubaarik fiik, terima kasih atas kebaikan Anda, semoga keberkahan dan rezeki selalu menyertai Anda."

Ucapan Terima Kasih untuk Banyak Orang

"Ribuan terima kasih saya haturkan kepada kalian. Semoga Anda sekalian selalu diliputi keselamatan dan kebahagiaan, barakallahu fiikum."

"Syukran 'alaa kulli syai'in, kehadiran kalian sangat berarti bagi saya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita."

Cara Membalas Balasan Ucapan Terima Kasih dalam Islam

Meskipun tidak ada hadis yang secara spesifik mencontohkan bagaimana harus membalas sebuah ucapan terima kasih, terdapat beberapa kalimat yang sudah lazim digunakan dan dianjurkan sebagai bentuk adab Islami:

1. Afwan

Walaupun secara harfiah berarti "maaf", kata afwan sangat umum digunakan untuk membalas ucapan terima kasih yang bermakna "sama-sama".

2. Wajazakallahu Khairan

Jika seseorang berterima kasih, kamu bisa membalasnya dengan ucapan ini, yang artinya "dan semoga Allah membalas juga dengan kebaikan".

3. Waiyyaka/Waiyyaki/Waiyyakum

Kata ini bermakna "kepadamu/kalian juga" dan menyiratkan kembalinya doa baik untuk orang yang berterima kasih kepada kita.