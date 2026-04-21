Kehilangan orang tercinta untuk selamanya menjadi salah satu ujian terberat bagi manusia.

Namun, Islam mengajarkan bahwa setiap musibah mengandung hikmah. Kepergian orang terkasih juga menjadi pengingat bahwa semua yang hidup akan kembali kepada Allah SWT.

Hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 145:

"Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya."

Oleh karena itu, penting bagi sesama muslim untuk saling menguatkan ketika ditinggal selamanya oleh orang tersayang. Selain doa, ucapan duka cita yang tulus juga menjadi wujud kepedulian.

Kumpulan Ucapan Dukacita Islami

Ucapan Dukacita Islami Singkat

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga husnul khatimah. Turut berduka cita. Semoga almarhum/almarhumah husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan husnul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga wafatnya husnul khatimah. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan husnul khatimah. Turut berduka. Semoga Allah menerima amal ibadahnya. Semoga Allah memberikan tempat terbaik dan husnul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah mengangkat derajatnya di sisi-Nya. Turut berduka cita. Semoga Allah memberi ketabahan bagi keluarga.

Ucapan Dukacita Islami untuk Orang Tua

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah menerima amal ibadah Ayah/Ibu dan husnul khatimah. Turut berduka atas wafatnya Ayah/Ibu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah melapangkan kubur Ayah/Ibu dan menjadikannya ahli surga. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Ayah/Ibu wafat dalam husnul khatimah. Semoga Allah meninggikan derajat Ayah/Ibu di sisi-Nya. Turut berduka cita. Semoga segala amal kebaikan Ayah/Ibu diterima Allah. Semoga Allah memberikan rahmat luas untuk Ayah/Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah memberi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah menjadikan Ayah/Ibu penghuni surga-Nya. Turut berduka. Semoga Ayah/Ibu mendapatkan husnul khatimah.

Ucapan Dukacita Islami untuk Keluarga dan Kerabat

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Turut berduka cita. Semoga Allah mengampuni almarhum/almarhumah. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga diberikan husnul khatimah. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan menerangi alam kuburnya. Turut berduka. Semoga amal ibadahnya diterima Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan-Nya. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga keluarga diberi kesabaran. Semoga Allah menjadikannya ahli surga. Turut berduka cita. Semoga Allah mengangkat derajatnya.

Ucapan Dukacita Islami Husnul Khotimah untuk Perempuan

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhumah husnul khatimah. Turut berduka cita. Semoga Allah mengampuni dosa almarhumah. Semoga Allah melapangkan kubur almarhumah dan memberinya cahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik. Semoga Allah menerima amal ibadah almarhumah. Turut berduka. Semoga almarhumah menjadi penghuni surga. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya untuk almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhumah wafat dalam husnul khatimah. Semoga Allah mengangkat derajat almarhumah di sisi-Nya. Turut berduka cita. Semoga almarhumah mendapat husnul khatimah.

Ucapan Dukacita Islami Husnul Khotimah untuk Laki-Laki