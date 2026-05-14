Uban umumnya menjadi tanda bahwa seseorang sudah menua, meskipun tak jarang muncul di usia-usia muda.

Bagi sebagian orang, uban bisa mengganggu penampilan karena warnanya yang kontras dengan warna rambut hitam di sekitarnya.

Namun, ternyata uban menurut Islam memiliki makna tersendiri, lho!

Lantas, apa saja makna uban menurut Islam? Benarkah tidak boleh dicabut?

Makna Uban Menurut Islam

Dalam Islam, uban atau rambut putih bukan sekadar pertanda tua, tetapi sekaligus menjadi pengingat. Berikut penjelasannya:

1. Pengingat Ajal

Uban menurut Islam dianggap sebagai pengingat ajal. Allah SWT berfirman dalam surah Fatir ayat 37:

“Bukankah Kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami), dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun.”

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pemberi peringatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah uban sebab rambut putih itu umumnya muncul pada usia tua.

Oleh karena itu, uban dimaknai agar manusia ingat bahwa kehidupannya di dunia hanya sementara dan sedang menunggu ajal.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, dijelaskan bahwa rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW hanya 60 sampai 70 tahun.

“Umur umatku di antara 60 ke 70 tahun dan tidak banyak yang melebihi daripada itu.” (HR At-Tirmidzi)

2. Mencegah Sikap Berlebihan

Uban juga mengingatkan manusia untuk tidak bersikap berlebihan dalam urusan duniawi.

Ahli hadis dan tafsir asal Irak, Sufyan Ats-Tsauri, berkata:

“Zuhud (sifat mengutamakan akhirat) terhadap dunia akan memupuskan angan-angan kosong. Ia tak lagi berlebihan dalam hal makanan dan pakaian.”

3. Menjadi Cahaya pada Hari Kiamat

Uban akan menjadi cahaya bagi pemiliknya pada hari kiamat. Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti.” (HR Abu Dawud)

Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Ka’b bin Murroh radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang telah berubah dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat.” (HR Tirmidzi)

4. Mendorong Seseorang Giat Beramal

Karena sebagai pengingat ajal, uban juga bisa mendorong seseorang untuk giat beramal dan beribadah sebagai bekal di akhirat kelak.

5. Memancarkan Sikap Wibawa

Dalam Islam, seseorang yang beruban bisa terlihat sikap tabah dan wibawanya. Ia akan tenang dalam berbicara, berperilaku, dan bersosial dengan orang lain.

Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk menghormati orang-orang yang sudah tua. Dari Abu Musa Al-’Asy’ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban (orang tua).” (HR Abu Dawud)

Dalam riwayat lain, Sa’id bin Musayyib berkata:

“Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang melihat uban lalu berkata: Apakah ini wahai Tuhanku? Maka Allah berfirman: kewibawaan wahai Ibrahim. Ibrahim berkata: Wahai Tuhanku, tambahkan aku kewibawaan itu.” (HR Bukhari)

Hukum Mencabut Uban Menurut Islam

Mayoritas ulama memakruhkan mencabut uban karena adanya larangan dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti.” (HR Abu Dawud)

Meski demikian, sebagian ulama membolehkan mencabut uban dalam jumlah sedikit apabila dianggap mengganggu penampilan.

Hukum Mewarnai Uban dalam Islam

Bagi sebagian orang, uban mungkin mengganggu penampilan.

Islam memperbolehkan mewarnai rambut putih itu, tetapi tidak boleh menggunakan warna hitam.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ubahlah uban ini, tetapi jauhilah warna hitam.” (HR Muslim)

Dalam riwayat lain, dianjurkan untuk mewarnai uban dengan bahan-bahan yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: