Tulisan Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban dan Artinya, Ayat yang Diulang 31 Kali

Sebagai seorang muslim, pasti pernah mendengar ayat Alquran yang berbunyi "fabiayyi ala irobbikuma tukadziban".

Ayat itu pada dasarnya menegaskan nikmat yang Allah SWT berikan kepada setiap hamba-Nya.

Namun, ternyata ada makna menarik di balik ayat tersebut yang mungkin belum diketahui semua muslim.

Tulisan Arab dan Arti Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban

Tulisan dan arti fabiayyi ala irobbikuma tukadziban

فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Fabiayyi ala irobbikuma tukadziban

Artinya: "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan."

Makna Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban

Lafaz fabiayyi ala irobbikuma tukadziban tercantum dalam surah Ar-Rahman dan diulang sebanyak 31 kali.

Kalimat tersebut pertama kali ada pada ayat 13, kemudian muncul lagi pada ayat 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan 77.

Dalam tafsir ayat 13, Allah SWT menantang manusia dan jin, apa nikmat-nikmat yang mereka dustakan.

Maksud dusta akan nikmat Allah SWT dalam hal ini adalah kekafiran karena menyekutukan-Nya.

Islam mengajarkan bahwa segala nikmat harus disyukuri caranya dengan menyembah pemberi nikmat, yakni Allah SWT.

Adapun makna pengulangan ayat tersebut sebanyak 31 kali adalah menegaskan nikmat dari Allah SWT sekaligus memperingatkan manusia dan jin.

Keutamaan Surah Ar-Rahman

Surah Ar-Rahman secara keseluruhan memiliki banyak keutamaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk para jin dan mereka tidak mendustakan nikmat yang telah Allah SWT berikan.

“Aku telah membaca surat ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin, kemudian mereka lebih baik responsnya daripada kalian. Ketika aku membaca ayat yang artinya “Maka nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang alian dustakan?” Mereka menjawab, “Tidak ada sesuatu apa pun dari nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan, untuk-Mu segala pujian.”

2. Surat ini diawali dengan Asmaul Husna atau nama baik Allah SWT, yakni Ar-Rahman.

3. Tidak ada surat yang ayatnya diulang sampai 31 kali.