Setiap muslim wajib mengimani para rasul. Itu merupakan salah satu dasar keyakinan pokok dalam Islam selain iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan qada dan qadar.

Sejak kecil pun kita sudah diajarkan untuk mengenal dan mengetahui nama-nama 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad AS.

Namun, tahukah kamu sebenarnya apa tugas nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah SWT?

Pengertian Nabi dan Rasul

Nabi secara harfiah memiliki arti pembawa berita. Dalam konteks ini, berita yang dimaksud adalah wahyu dari Allah SWT.

Sementara, rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umatnya.

Melihat penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa semua nabi tidak berarti rasul. Namun, rasul sudah pasti seorang nabi.

Perbedaan Nabi dan Rasul

Berikut ini adalah perbedaan nabi dan rasul yang perlu diketahui:

1. Beda Pengertian

Nabi secara harfiah adalah pembawa berita. Sementara, rasul yang berarti utusan adalah orang yang diutus Allah SWT untuk memberikan pesan kepada manusia.

2. Cara Menerima Wahyu

Nabi mendapat wahyu dari Allah SWT dalam bentuk ilham atau mimpi. Sementara, rasul mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat dalam kondisi terjaga.

3. Jumlah Nabi dan Rasul

Jumlah nabi disebut-sebut kurang lebih 124.000 orang, sedangkan rasul hanya 313 orang. Namun, yang wajib diimani oleh umat Islam adalah 25 nabi dan rasul.

Dalam Surah Al-Ghafir ayat 78, dijelaskan bahwa memang ada lebih banyak rasul yang tidak diceritakan dalam Alquran.

“Sungguh, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad). Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka, apabila telah datang perintah Allah (hari kiamat), diputuskanlah (segala perkara) dengan adil. Ketika itu, rugilah para pelaku kebatilan."

4. Perbedaan Gelar

Satu lagi yang membedakan nabi dan rasul adalah gelar Ulul Azmi. Itu merupakan sebutan untuk nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan.

Nabi dan rasul yang termasuk Ulul Azmi adalah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad SAW.

Tugas Nabi dan Rasul Menurut Alquran

1. Menyampaikan Wahyu

Tugas utama nabi dan rasul adalah menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya.

Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Yaaa aiyuhar Rasoolu balligh maaa unzila ilaika mir Rabbika wa il lam taf'al famaaa ballaghta Risaalatah; wallaahu ya'simuka minan naas; innal laaha laa yahdil qawmal kaafireen

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”

Hal serupa juga disampaikan dalam Surah An-Nahl ayat 36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Wa laqad ba'asnaa fee kulli ummatir Rasoolan ani'budul laaha wajtanibut Taaghoota faminhum man hadal laahu wa minhum man haqqat 'alaihid dalaalah; faseeroo fil ardi fanzuroo kaifa kaana 'aaqibatul mukazzibeen

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut”, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

2. Mengajak kepada Tauhid

Masih dalam Surah An-Nahl ayat 36, ada potongan ayat yang artinya, “Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut”.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa salah satu inti dakwah para nabi dan rasul adalah mengajak umat mereka kepada tauhid. Maksud tauhid adalah meyakini keesaan Allah SWT.

3. Memberi Kabar Gembira dan Peringatan

Tugas nabi dan rasul selanjutnya adalah menjadi pembawa kabar gembira bagi umatnya, sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Ahzab ayat 45:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Yaaa aiyuhan Nabiyyu innaaa arsalnaaka shaahidanw wa mubashshiranw wa nazeeraa

Artinya: “Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.”

4. Menyebarkan Agama Allah SWT

Selanjutnya, nabi dan rasul bertugas menyebarkan agama Allah SWT dan menjadi penerang bagi umatnya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 46:

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

Wa daa'iyan ilal laahi bi iznihee wa siraajam muneeraa

Artinya: “Dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi.”

5. Menjadi Teladan

Seorang nabi dan rasul juga menjadi teladan bagi umatnya. Mereka menjadi contoh bagaimana menjalankan ajaran yang benar dalam sehari-hari.

Dalilnya adalah Surah Al-Ahzab ayat 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Laqad kaana lakum fee Rasoolil laahi uswatun hasanatul liman kaana yarjul laaha wal yawmal Aakhira wa azkaral laaha kaseeraa

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”

6. Menjelaskan Ajaran Agama

Selain menyampaikan wahyu, nabi dan rasul juga ditugaskan menjelaskan isinya agar mudah dipahami umat mereka.

Dalam Surah An-Nahl ayat 44, Allah SWT bersabda:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Bilbaiyinaati waz Zubur; wa anzalnaaa ilaikaz Zikra litubaiyina linnaasi maa nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaroon

Artinya: “(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”

7. Menyempurnakan Akhlak

Tugas nabi dan rasul lainnya adalah menyucikan atau menyempurnakan akhlak, sebagaimana isi Surah Al-Baqarah ayat 129:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Rabbanaa wab'as feehim Rasoolam minhum yatloo 'alaihim aayaatika wa yu'allimuhumul Kitaaba wal Hikmata wa yuzakkeehim; innaka Antal 'Azeezul Hakeem

Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

8. Menegakkan Hukum Allah

Nabi dan rasul juga bertugas menegakkan hukum Allah dalam kehidupan manusia.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Wa anih kum bainahum bimaaa anzalal laahu wa laa tattabi' ahwaaa'ahum wahzarhum ai yaftinooka 'am ba'di maaa anzalal laahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annamaa yureedul laahu ai yuseebahum biba'di zunoobihim; wa inna kaseeram minan naasi lafaasiqoon

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW menolak permintaan pendeta Yahudi untuk memenangkan mereka dalam sengketa dengan kaumya.

Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi berdasarkan apa yang telah disampaikan Allah SWT.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga diperingatkan untuk tidak menuruti keinginan mereka.

Nama-Nama Nabi dan Rasul yang Wajib Diyakini

Berikut adalah 25 nama nabi dan rasul yang wajib diketahui umat Islam: