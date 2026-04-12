Tugas Malaikat Munkar dan Nakir, Apa Perbedaannya?
Tugas malaikat munkar dan nakir. (Foto: Gemini AI)
Umat Islam diwajibkan untuk mengimani para malaikat, meskipun tidak bisa terlihat oleh mata manusia.
Ada 10 malaikat yang wajib diimani dalam Islam, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Izarail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan.
Semuanya memiliki tugas masing-masing. Lantas, apa tugas Malaikat Munkar dan Nakir?
Tugas Malaikat Munkar dan Nakir
Tugas Malaikat Munkar dan Nakir adalah menguji atau menanyai setiap manusia di alam kubur tentang keimanan.
Meski demikian, Malaikat Munkar dan Nakir tetap memiliki sedikit perbedaan tugas.
Malaikat Munkar bertugas menguji dan menanyai ahli kubur yang cenderung punya amalan buruk.
Sementara, Malaikat Nakir menanyai manusia yang memiliki banyak amalan baik selama hidupnya di dunia.
Ada enam pertanyaan di alam kubur yang diajukan oleh Malaikat Munkar dan Nakir, yakni sebagai berikut:
- Man Rabbuka? (Siapa Tuhanmu?)
- Man Nabiyyuka? (Siapa Nabimu?)
- Ma Dinuka? (Apa Agamamu?)
- Man Imamuka? (Siapa Imammu?)
- Aina Qiblatuka? (Di mana Kiblatmu?)
- Man Ikhwanuka? (Siapa Suadaramu?
Rasanya mudah menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. Namun, ini bukan ujian yang bisa diselesaikan dengan menghafal.
Hanya amal ibadah dan perbuatan baik yang bisa menolong setiap manusia untuk menjawab keenam pertanyaan tersebut.
Hadis tentang Malaikat Munkar dan Nakir
Berikut ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyinggung tentang Malaikat Munkar dan Nakir:
“Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir, keduanya berkata: Apa pendapatmu tentang orang ini (Nabi Muhammad)?, maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia: Abdullah dan Rasul-Nya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata: Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 x 70 hasta, dan diberi penerangan, dan dikatakan: Tidurlah. Dia menjawab: “Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku”. Keduanya berkata: “Tidurlah, sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut”. (HR at-Tirmidzi).
Dalam hadis lainnya riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Dari sahabat Anas bin Malik RA, ia menceritakan kepada mereka, Rasulullah SAW bersabda: Sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya lalu para sahabatnya telah berpaling darinya di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya lalu berkata kepadanya.
Apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad SAW? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab: Aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah SWT. Keduanya akan berkata kepadanya: Lihatlah Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu.
Qatadah berkata: Ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik RA. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau kafir, ia akan ditanya juga.
Apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini (Nabi Muhammad SAW)? Maka ia akan menjawab: Aku tak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali: Apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapa pun yang ada di sekitarnya mendengar jerit kesakitan tersebut kecuali jin dan manusia. (HR Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa’i).