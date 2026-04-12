"Dari sahabat Anas bin Malik RA, ia menceritakan kepada mereka, Rasulullah SAW bersabda: Sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya lalu para sahabatnya telah berpaling darinya di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya lalu berkata kepadanya.

Apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad SAW? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab: Aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah SWT. Keduanya akan berkata kepadanya: Lihatlah Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga. Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu.

Qatadah berkata: Ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik RA. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau kafir, ia akan ditanya juga.

Apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini (Nabi Muhammad SAW)? Maka ia akan menjawab: Aku tak tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali: Apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapa pun yang ada di sekitarnya mendengar jerit kesakitan tersebut kecuali jin dan manusia. (HR Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa’i).