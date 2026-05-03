Sebagai muslim, kita diwajibkan meyakini malaikat-malaikat Allah SWT, sebagaimana yang tertulis dalam Rukun Iman kedua.

Dengan meyakini malaikat-malaikat Allah SWT, berarti kita mengakui kebesaran-Nya dan menjadi bukti ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa.

Terdapat 10 malaikat yang wajib diimani umat Islam. Salah satunya adalah Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Namun, apakah tugas Malaikat Jibril sebatas perantara wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW?

Apa Saja Tugas Malaikat Jibril?

Berikut ini adalah tugas-tugas Malaikat Jibril yang tertulis dalam Alquran dan menurut riwayat para ahli agama:

1. Menyampaikan Wahyu

Tugas utama Malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah diketahui banyak umat Islam.

Ada berbagai ayat Alquran yang menegaskan peran Malaikat Jibril sebagai perantara wahyu. Salah satunya dalam Surah An-Najm ayat 10:

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

Fa awhaaa ilaa 'abdihee maaa awhaa

Artinya: Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah diwahyukan Allah.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 97, Allah SWT juga berfirman:

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

Qul man kaana 'aduwwal li Jibreela fainnahoo nazzalahoo 'alaa qalbika bi iznil laahi musaddiqal limaa baina yadihi wa hudanw wa bushraa lilmu'mineen

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka (ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.”

2. Penolong Nabi Muhammad SAW

Allah SWT juga menugaskan Malaikat JIbril sebagai penolong Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tertuang dalam Surah At-Tahrim ayat 4:

إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

In tatoobaaa ilal laahi faqad saghat quloobukumaa wa in tazaaharaa 'alihi fa innal laaha huwa mawlaahu wa jibreelu wa saalihul mu'mineen; walma laaa'ikatu ba'dazaalika zaheer

Artinya: Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran); dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya dan (juga) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya.

3. Mengatur Segala Urusan

Malaikat Jibril, bersama dengan malaikat lainnya, juga ditugaskan Allah SWT turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan.

Hal itu ditegaskan dalam Surah Al-Qadr ayat 4:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

Tanaz zalul malaa-ikatu war roohu feeha bi izni-rab bihim min kulli amr

Artinya: Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.

4. Pengatur Tentara dan Angin

Dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahwa Malaikat Jibril juga bertugas sebagai pengatur bala tentara dan angin.

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh telah meriwayatkan dalam kitab Al-Uzhmah dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu’abul Iman dari Ibnu Sabith. Ia berkata:

“Ada empat malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia; Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut (Izrail). Jibril adalah pemilik tentara dan angin. Mikail adalah pemilik hujan dan tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa. Sedangkan Israfil adalah komunikator di antara mereka.”

5. Imam Penduduk Langit

Tugas Malaikat Jibril selanjutnya adalah menjadi imam bagi penduduk. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Musa bin Abu Aisyah yang berkata:

“Telah sampai kepadaku kabar bahwa JIbril merupakan imamnya penduduk langit.”

Tugas Malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad SAW Wafat

Malaikat Jibril tetap mendapat tugas dari Allah SWT, meskipun Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Berikut ini adalah tugas-tugasnya:

1. Mendampingi manusia yang sakaratul maut dalam keadaan suci.

2. Menurunkan rahmat dan keberkahan.

3. Menahan dan memenuhi hajat orang-orang yang berdoa atas izin Allah SWT, sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi berikut: