Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan kerja sama.

Peran istri dalam rumah tangga kerap disalahpahami sebagai sekadar mengurus pekerjaan domestik, padahal Islam memandangnya jauh lebih luas dan bermakna.

Istri memiliki kedudukan penting sebagai pengelola rumah tangga sekaligus partner suami dalam membangun keluarga yang sakinah.

Hal ini juga ditegaskan lewat riwayat ‘Abdullah bin ‘Umar RA, di mana Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

Artinya: “..seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya (di akhirat) tentang semua itu..” (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829)

Tugas Istri Menurut Islam

1. Taat kepada Suami dalam Kebaikan

Salah satu tugas utama istri dalam Islam adalah taat kepada suami, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Ketaatan ini bukan bentuk ketundukan tanpa batas, melainkan bagian dari sistem kepemimpinan dalam rumah tangga agar berjalan dengan harmonis.

Dari Abdurrahman bin ‘Auf RA, Rasulullah SAW berkata:

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

Artinya: “Jika seorang wanita menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya, ‘

Masuklah ke dalam surga dari pintu mana pun yang kau mau.’” (HR. Ahmad, dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albany)

2. Menjaga Kehormatan Diri dan Rumah Tangga

Istri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, terutama saat suami tidak berada di rumah.

Dalam surat An-Nisa ayat 34, dijelaskan:

..فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ..

..fassaalihaatu qaanitaatun haafizaatul lil ghaibi bimaa hafizal laah..

Artinya: “..Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)..”

Dalam hal ini, menjaga kehormatan itu termasuk menjaga perilaku, menjaga rahasia rumah tangga, dan menjaga kepercayaan suami.

3. Mengelola Rumah Tangga dengan Baik

Istri juga berperan sebagai pengatur kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.

Hal ini termasuk mengatur kebutuhan keluarga, mengelola keuangan dengan bijak, serta menjaga keteraturan rumah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa ini bukan berarti semua beban harus ditanggung sendiri. Islam mendorong adanya kerja sama antara suami dan istri.

4. Merawat dan Melayani Suami

Merawat suami adalah bagian dari membangun hubungan yang penuh kasih sayang.

Bentuknya bisa berupa memberikan perhatian emosional, menjaga komunikasi yang baik, serta memenuhi kebutuhan suami secara ma’ruf.

5. Mendidik dan Merawat Anak

Ibu pada dasarnya memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter anak.

Adapun tanggung jawab ini meliputi pendidikan agama, pembentukan akhlak, serta perhatian terhadap perkembangan emosional anak.

Peran ini tidak bisa diremehkan, mengingat ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya.

6. Menjaga Harta Suami dengan Amanah

Seorang istri juga bertanggung jawab menjaga harta suami dengan penuh amanah.

Itu artinya, mereka tidak boleh menggunakannya tanpa izin, menghindari boros, serta mengelolanya sebijak mungkin.

7. Menjamu Tamu dan Menjaga Keharmonisan Sosial

Menjaga hubungan sosial juga termasuk tugas istri dalam rumah tangga.

Hal ini mencakup menyambut tamu dengan baik, menjaga hubungan dengan keluarga besar, serta menjaga nama baik keluarga.

Sebab, hal kecil seperti ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga.

8. Merawat Diri Sendiri

Bukan sekadar penampilan, seorang istri juga perlu merawat diri sendiri dengan menjaga kebersihan dan kesehatan demi menjaga keharmonisan hubungan.

Sebab, pada dasarnya, Islam mendorong istri untuk tetap menjaga dirinya sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan.

Apakah Istri Wajib Mengerjakan Semua Pekerjaan Rumah?

Dalam pandangan banyak ulama, istri tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, atau membersihkan rumah.

Pekerjaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kebaikan (ihsan) dan kerja sama dalam rumah tangga.