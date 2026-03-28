Umat Islam diperintahkan untuk beribadah dan berbuat segala kebaikan selama hidup. Mungkin tampak sulit bagi sebagian orang, tetapi ganjarannya pun tak main-main.

Siapa pun orang yang bertakwa dan istikamah di jalan Allah SWT, dijamin masuk surga yang kekal dan penuh keindahan.

Dalam beberapa ayat Alquran, surga digambarkan sebagai tempat yang luas, terdapat sungai-sungai mengalir, buah-buahan, air susu, hingga penghuninya memakai pakaian sutra.

Surga pun juga tidak hanya satu. Ada delapan tingkatan surga menurut Islam sesuai dengan amal ibadah para penghuninya.

Apa Saja Tingkatan Surga Menurut Islam?

Surga menurut Islam memiliki berbagai tingkatan yang menggambarkan keindahannya berdasarkan amal ibadah manusia.

Berikut adalah penjelasan tingkatan surga menurut Islam:

1. Surga Firdaus

Surga Firdaus merupakan tingkatan tertinggi surga untuk orang-orang yang menjaga lisan, memelihara salat, membayar zakat, hingga menjaga kemaluannya.

Siapa pun yang kelak masuk surga Firdaus dijamin tidak akan merasa bosan sebab segala yang mereka inginkan sudah disiapkan.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus, karena ia itu surga yang paling mulia dan yang paling tinggi dan di atasnya terdapat Arsy Ar Rahman dan dari surga Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai surga.” (HR Al-Bukhair dan Muslim).

Sementara, dalam surah Al-Kahfi ayat 107, Allah SWT berfirman:

“Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.”

2. Surga ‘Adn

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, surga ‘Adn adalah surga yang belum terlihat mata dan belum pernah terbesit hati manusia.

Tidak ada keturunan Adam yang menempati surga ‘Adn kecuali tiga golongan, yakni para nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada, dan para pemimpin yang adil.

Ulama besar dari Mazhab Syafi’i, Al-Mawardi, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di dalam surga ‘Adn terdapat pohon delima dan anggur.

Sementara itu, surga ‘Adn dalam tafsir al-Tsa’labi karya al-Ahwash ibn Hakim digambarkan sebagai sebuah kota yang terbuat dari permata putih yang menyilaukan mata.

Adapun keindahan surga ‘Adn dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8 yang artinya:

“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-selamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.”

3. Surga Na’im

Ulama dan ahli hadis Malik bin Dinar menyebut bahwa surga Na’im berada di antara surga Firdaus dan surga ‘Adn.

Dalam sebuah hadis qudsi, dijelaskan kriteria penghuni surga Na’im yaitu sebagai berikut:

“Orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Namun, tatkala ingat kepada keagungan-Ku, mereka kemudian merasa diawasi-Ku. Tulang-tulang mereka seperti langsung mengerut karena takut kepada-Ku dan kemuliaan-Ku. Aku yang semula ingin menimpakan azab kepada para penghuni bumi, tatkala melihat orang-orang haus dan lapar (puasa) karena takut kepada-Ku, akhirnya memalingkan azab itu dari mereka.”

Dalam surah Yunus ayat 9, Allah SWT menegaskan siapa saja yang kelak akan mendapat balasan surga Na’im.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.”

4. Surga Ma’wa

Surga Ma’wa disebut berada di dekat Sidratul Muntaha, tepatnya di sebelah kanan ‘Arasy. Ma’wa sendiri memiliki arti “tempat berlindung”.

Penghuni surga Ma’wa dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 19:

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.”

5. Surga Darussalam

Surga Darussalam digambarkan sebagai rumah keselamatan yang terbuat dari batu permata merah.

Surga ini diperuntukkan bagi orang beriman dan bertakwa yang istikamah di jalan Allah SWT. Dalam surah Yunus ayat 25, Allah SWT berfirman:

“Dan Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Islam).”

Surga Darussalam juga digambarkan dalam surah Al-An’am ayat 127 dan disebut sebagai tempat yang damai.

“Bagi mereka (disediakan) tempat yang damai (surga) di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.”

6. Surga Darul Muqamah

Allah SWT menjanjikan surga Darul Muqamah yang terbuat dari permata putih. Surga ini adalah tempat yang kekal bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, bersyukur, dan bertakwa.

Allah SWT menjelaskan surga ini dalam surah Fatir ayat 35 yang artinya:

“Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga); di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.”

7. Surga Al-Muqaamul

Ini merupakan tingkatan surga ketujuh yang disebut-sebut diciptakan Allah SWT dari emas atau permata putih.

Surga Al-Muqaamul Amin digambarkan sebagai tempat yang aman dari segala keburukan dan rumahnya orang-orang yang bertakwa.

Dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, Allah SWT berfirman:

“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.”

8. Surga Khuldi

Surga Khuldi digambarkan sebagai tempat kembalinya orang-orang bertakwa dan selalu menjauhi larangan Allah SWT.

Surga ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 15:

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah (azab) seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka?”

Hal-hal yang Menghalangi Kita Masuk Surga

Tidak cukup hanya beribadah dan berbuat kebaikan, hal-hal ini juga wajib dihindari agar tidak tak menghalangi langkah kita menuju surga Allah SWT.

1. Kesombongan

Hal pertama yang mungkin tidak disadari, tapi membuat kita sulit masuk surga adalah kesombongan.

Sifat sombong bisa membuat orang tidak taat kepada Allah SWT sebab cenderung menolak kebenaran. Allah SWT pun sangat membenci sifat sombong.

Dalam surah Az-Zumar ayat 72 dijelaskan bahwa neraka Jahanam adalah tempat bagi orang-orang yang sombong.

"Dikatakan (kepada mereka), “Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, (kamu) kekal di dalamnya.” Maka (neraka Jahanam) itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.”

2. Utang

Hal lain yang menyebabkan kita tidak masuk surga adalah berutang. Dalam sebuah riwayat, dijelaskan peristiwa yang pernah dialami Rasulullah SAW.

Nabi Muhammad SAW duduk di tempat jenazah yang akan diletakkan. Beliau lalu menghadapkan wajah ke langit dan menundukkan kepalanya, lalu bersabda: “Subhaanallah, subhaanallah (Mahasuci Allah, Mahasuci Allah). Tiada diturunkan sesuatu yang berat sampai besok pagi.” Para sahabat pun bertanya, “Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berat itu?” Rasulullah SAW menjawab, “Utang.” Beliau menambahkan, “Demi Tuhan yang memegang diriku, sekiranya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian ia hidup kembali dan terbunuh lagi, tetapi ia memiliki utang, maka ia tidak akan masuk surga sebelum utangnya itu dilunasi.” (HR An-Nasa’i, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim).

3. Minum Khamr

Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pecandu khamr tidak akan masuk surga.”

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa khamr atau minuman keras berujung pada berbagai kerusakan.

“Khamr adalah induk berbagai macam kerusakan. Barang siapa yang meminumnya, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Jika ia mati dalam keadaan minum khamr masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliah.” (HR Ath-Thabrani).

4. Durhaka kepada Orang Tua

Durhaka kepada orang tua disebut sebagai dosa besar setelah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT.

Dalam berbagai ayat Alquran pun sudah ditegaskan perintah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 23:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Allah SWT melaknat orang-orang yang mencaci bapaknya. Allah SWT melaknat orang yang mencaci ibunya.” (HR Ibnu Hibban dalam shahihnya dari hadis Ibnu Abbas).

5. Memutus Silaturahmi

Memutus Silaturahmi juga menjadi salah satu hal penghalang masuk surga. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: