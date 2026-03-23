Sebagian wanita mungkin pernah mengalami keluarnya cairan bening dari kemaluan meskipun tidak melakukan hubungan badan.

Kondisi ini kerap menimbulkan pertanyaan, apakah harus mandi wajib untuk bersuci dari hal tersebut?

Dalam fikih Islam, hukum bersuci sangat bergantung pada jenis cairan yang keluar dari kemaluan. Tidak semua cairan mewajibkan seseorang untuk mandi junub.

Hukum Keluar Cairan Bening Tanpa Berhubungan Badan

Cairan bening yang keluar ketika seseorang terangsang biasanya termasuk madzi. Dalam keadaan ini, mandi wajib tidak diperlukan.

Hadis ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib RA. Ia pernah berkata:

“Dulu aku seorang yang sering keluar madzi. Akupun mulai mandi di musim dingin hingga punggungku pecah-pecah, lalu aku menuturkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Beliau bersabda kepadaku, ‘Jangan kamu lakukan. Bila kamu mengeluarkan madzi, cucilah kemaluanmu dan berwudulah seperti wudu untuk salat. Bila kamu sudah menyiramkan air maka mandilah. ‘

Abu Bakar berkata, ‘Sabda beliau ‘Jangan kau lakukan’ termasuk jenis yang aku katakan sebagai kalimat pencegahan, dimaksudkan untuk menafikan kewajiban perbuatan itu.’” (Hadis sahih Ibnu Khuzaimah)

Namun, para ulama juga sepakat bahwa madzi termasuk najis, sehingga bagian tubuh atau pakaian yang terkena cairan tersebut perlu dibersihkan sebelum melakukan ibadah.

Kapan Seseorang Wajib Mandi Junub?

Mandi wajib atau mandi junub diwajibkan ketika seseorang mengalami hadas besar.

Dalam konteks pembahasan cairan dari kemaluan, mandi wajib diperlukan jika terjadi hal berikut:

1. Keluar Mani

Jika cairan yang keluar adalah mani, maka seseorang wajib mandi junub meskipun tidak terjadi hubungan badan.

2. Terjadi Hubungan Suami Istri

Hubungan intim antara suami dan istri menyebabkan hadas besar, sehingga mandi junub wajib dilakukan meskipun tidak terjadi ejakulasi.

3. Mengalami Mimpi Basah

Jika seseorang mengalami mimpi basah yang menyebabkan keluarnya mani, maka mandi wajib juga diperlukan.

Jenis-Jenis Cairan yang Keluar dari Kemaluan dalam Fikih Islam

Para ulama menjelaskan bahwa selain urine, ada tiga jenis cairan yang bisa keluar dari kemaluan, yaitu mani, madzi, dan wadi.

Masing-masing memiliki ciri dan hukum bersuci yang berbeda.

1. Mani

Mani adalah cairan yang keluar saat seseorang mencapai puncak syahwat atau orgasme, biasanya keluar dengan rasa nikmat dan sering kali memancar.

Dalam fikih Islam, keluarnya mani menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hadas besar sehingga diwajibkan melakukan mandi junub sebelum melaksanakan ibadah seperti salat.

2. Madzi

Madzi adalah cairan bening atau agak putih yang bersifat lengket.

Cairan ini biasanya keluar ketika seseorang terangsang secara seksual atau saat memikirkan hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri.

Madzi termasuk najis, tetapi tidak mewajibkan mandi junub. Jika cairan ini keluar, seseorang hanya perlu membersihkan bagian yang terkena najis dan berwudu sebelum shalat.

3. Wadi

Wadi adalah cairan putih keruh yang biasanya keluar setelah buang air kecil atau karena kelelahan fisik.

Hukumnya sama seperti madzi, najis tetapi tidak mewajibkan mandi junub. Orang yang mengalaminya cukup membersihkan kemaluan dan berwudu.

Cara Bersuci Jika Keluar Cairan Bening Madzi

Jika cairan bening yang keluar adalah madzi, berikut langkah bersuci yang dianjurkan dalam Islam: