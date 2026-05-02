Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada satu momen yang selalu dinanti, yaitu pembacaan Mahalul Qiyam.

Pada bagian ini, para jemaah berdiri sambil melantunkan selawat sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan cinta kepada Rasulullah.

Mahalul Qiyam sendiri bermakna “berdiri”, yang mencerminkan sikap hormat, rasa syukur, dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Lantunan selawatnya yang khas juga dikenal luas dengan sebutan “Ya Nabi Salam ‘Alaika”.

Teks Mahalula Qiyam Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Lirik dalam Mahalul Qiyam berisi pujian yang indah tentang keagungan, akhlak, dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.

Isinya juga menggambarkan rasa cinta serta harapan akan syafaat beliau.

Berikut ini urutan bacaan Mahalul Qiyam lengkap, dilengkapi dengan tulisan Arab, latin, dan artinya agar lebih mudah dipahami:

Bait Pembuka

صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَرْحَبًا يَا مَرْحَبًا يَا مَرْحَبًا، مَرْحَبًا جَدَّ الحُسَيْنِ مَرْحَبًا

Shallallahu ala Muhammad, shallallahu alaihi wasallam, marhaban ya marhaban ya marhaban, marhaban jaddal Husaini marhaban

Artinya: “Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, Allah bersalawat dan mengucap salam sejahtera untuknya, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang kakek dari Husain, selamat datang.”

Bait Utama (Ya Nabi Salam ‘Alaika)

يَا نَبِيْ سَلَامٌ عَلَيْكَ، يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ، يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ

Ya nabi salamun alaika, ya rasul salamun alaika, ya habib salamun alaika, shalawatullahi alaika

Artinya: “Wahai Nabi, salam sejahtera untukmu, wahai Rasul, salam sejahtera untukmu, wahai kekasih, salam sejahtera untukmu, dan selawat Allah untukmu.”

Bait Puji-pujian Fisik dan Sifat Nabi

أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا، فَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْرُ، مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَأَيْنَا، قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْرِ

Asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, mitsla husnika ma raaina, qattu ya wajhas sururi

Artinya: “Bulan purnama telah terbit menyinari kami, pudarlah purnama-purnama lainnya, belum pernah aku melihat keindahan sepertimu wahai yang berwajah penuh kebahagiaan.”

أَنْتَ شَمْسٌ أَنْتَ بَدْرٌ، أَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرٍ، أَنْتَ إِكْسِيْرٌ وَغَالِي، أَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِ

Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri

Artinya: “Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau bagaikan sesuatu yang sangat berharga, engkaulah pelita hati.”

يَا حَبِيْبِيْ يَا مُحَمَّدُ، يَا عَرُوْسَ الْخَافِقَيْنِ، يَا مُؤَيَّدْ يَا مُمَجَّدُ، يَا إِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ

Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini

Artinya: “Wahai kekasihku wahai Muhammad, wahai yang dimuliakan di timur dan barat, wahai yang dikuatkan dan diagungkan, wahai imam dua kiblat.”

مَنْ رَأَى وَجْهَكَ يَسْعَدُ، يَا كَرِيْمَ الْوَالِدَيْنِ، حَوْضُكَ الصَّافِي الْمُبَرَّدُ، وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُوْرِ

Man raa wajhaka yasadu, ya karimal walidaini, haudhukas safil mubarradu, wirduna yauman nusyuri

Artinya: “Siapa yang melihat wajahmu akan berbahagia, wahai yang mulia kedua orang tuanya, telagamu jernih dan sejuk, itulah yang akan kami datangi pada hari kebangkitan.”

Doa Penutup dan Harapan Syafaat

رَبِّ فَارْحَمْنَا جَمِيْعًا، وَامْحُ عَنَّا السَّيِّئَاتِ

Rabbi farhamna jamian, wamhu annas sayyiat

Artinya: “Ya Rabb, sayangilah kami semua dan hapuslah segala keburukan kami.”

وَصَلَاةُ اللهِ تَغْشَى، عَدَدَ تَحْرِيْرِ السُّطُوْرِ، أَحْمَدَ الْهَادِي مُحَمَّد، صَاحِبَ الْوَجْهِ الْمُنِيْرِ

Wa shalatullahi taghsya, adada tahriris suturi, Ahmadal hadi Muhammad, sahib al wajhil munir

Artinya: “Rahmat Allah semoga senantiasa tercurah sebanyak tulisan yang tergores, kepada Ahmad sang pemberi petunjuk, yaitu Nabi Muhammad, pemilik wajah yang bercahaya.”

Anjuran Berdiri saat Mahalul Qiyam

Mungkin ada yang bertanya, apakah berdiri saat membaca selawat Mahalul Qiyam memang ada dasarnya?

Para ulama menjelaskan bahwa tradisi ini termasuk hal yang dianjurkan, karena dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW berdasarkan istihsan (sesuatu yang dipandang baik).

Penjelasan ini bisa ditemukan dalam kitab I‘anatut Thalibin karya Sayyid Bakri bin Sayid Muhammad Syatha Ad-Dimyathi.

Di dalamnya, diceritakan kisah dari Al-Halabi tentang Imam As-Subki. Suatu ketika, beliau sedang berkumpul bersama para ulama. Saat syair pujian kepada Rasulullah SAW dibacakan, Imam As-Subki langsung berdiri.