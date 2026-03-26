اَلسَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ الْكَرِيْمِ الْمُتَعَالِ، اَلَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْنَا صِيَامَ رَمَضَانَ لِتَزْكِيَةِ النُّفُوْسِ وَإِصْلَاحِ الْأَعْمَالِ، وَأَكْرَمَنَا بَعْدَهُ بِعِيْدِ الْفِطْرِ وَشَهْرِ شَوَّالِ، لِنَتَزَوَّدَ فِيْهِ بِالطَّاعَاتِ وَصَالِحِ الْأَفْعَالِ. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِيْ لَا تُحْصَى بِالْعَدِّ وَلَا بِالْمِثَالِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ لِلْعِبَادَةِ وَإِصْلَاحِ الْأَحْوَالِ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، الْمُنَزَّهُ عَنِ الشَّبِيْهِ وَالنَّظِيْرِ وَالْمِثَالِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، الدَّاعِيْ إِلَى أَقْوَمِ الْأَقْوَالِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ صَامَ وَقَامَ وَابْتَهَلَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَآلِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، اِتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فِي الْحِلِّ وَالْتِرْحَالِ، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِزُخْرُفِهَا وَالْآمَالِ. وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَأَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِيْ بَغْتَةً بِلَا إِمْهَالٍ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas berkat rahmat, inayah, dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, terutama puasa di bulan Ramadan yang baru saja berlalu, diterima oleh Allah SWT dan mampu meningkatkan derajat ketakwaan kita. Aamiin.

Jika kita membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan betapa luar biasanya para ulama salafush shalih (pendahulu kita yang saleh) dalam memaknai Ramadan. Imam Mu’alla bin al-Fadhl meriwayatkan:

"Dulunya para salaf berdoa kepada Allah selama enam bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian mereka berdoa lagi selama enam bulan berikutnya agar Allah menerima amal-amal saleh yang mereka kerjakan di bulan tersebut."

Pertanyaannya, pernahkah kita merasa khawatir apakah amal kita benar-benar diterima oleh Allah? Mengingat sekelas Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS saja memohon dengan penuh harap agar amalnya diterima saat membangun fondasi Kakbah, padahal mereka sedang melaksanakan perintah langsung dari Allah. Hal ini adalah cerminan rasa rendah hati di hadapan Sang Pencipta.

Tanda Diterimanya Amal Puasa Ramadan

Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah,

Ketika Ramadan berakhir, pertanyaan terpenting bukanlah "Apakah Ramadan sudah selesai?", melainkan "Apakah Ramadan benar-benar meninggalkan bekas dalam diri kita?"

Para ulama menyebutkan sebuah kaidah penting: مِنْ عَلَامَاتِ قَبُوْلِ الْعَمَلِ دَوَامُ الطَّاعَةِ بَعْدَهُ "Di antara tanda diterimanya amal adalah berlanjutnya ketaatan setelahnya."

Salah satu bentuk nyata kelanjutan ketaatan itu adalah dengan melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal. Jika setelah Ramadan kita kembali rajin berpuasa sunah, menjaga salat berjamaah, dan membaca Al-Qur'an, itu adalah indikator kuat bahwa puasa kita maqbul (diterima).

Sebaliknya, jika setelah takbir Idulfitri berkumandang, Al-Qur'an kembali berdebu dan puasa ditinggalkan sama sekali, kita patut khawatir. Jangan-jangan selama ini kita hanya menyembah bulan Ramadan, bukan menyembah Allah, Sang Pemilik Ramadan.

Keutamaan Puasa Syawal: Pahala Setara Setahun Penuh

Rasulullah SAW memberikan kabar gembira terkait keutamaan luar biasa dari puasa Syawal melalui sabdanya:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ "Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun." (HR. Muslim, no. 1164).

Secara hitungan, para ulama menjelaskan bahwa setiap amal kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali. Puasa Ramadan sebulan penuh sama nilainya dengan berpuasa selama 10 bulan (30 hari x 10 = 300 hari). Sementara puasa enam hari di bulan Syawal setara dengan berpuasa selama 2 bulan (6 hari x 10 = 60 hari). Jika dijumlahkan, maka genaplah pahalanya seperti berpuasa selama setahun penuh.

Penjelasan ini bukan sekadar angka matematis, melainkan isyarat pendidikan rohani. Ramadan melatih kita sebulan penuh, lalu bulan Syawal menguji kita: Apakah kita sanggup istikamah menahan lapar karena Allah, meski tidak lagi berada di dalam suasana Ramadan?

Fleksibilitas Waktu Puasa Syawal

Bagi jemaah yang khawatir kesulitan mencari waktu, ketahuilah bahwa syariat memberikan kelonggaran. Pelaksanaan puasa sunah Syawal sangatlah fleksibel.

Boleh Berturut-turut atau Acak: Puasa ini boleh dikerjakan secara berturut-turut mulai tanggal 2 Syawal, atau dikerjakan secara terpisah-pisah (acak) selama masih berada di dalam bulan Syawal.

Dahulukan Qadha: Bagi yang masih memiliki utang puasa Ramadan (qadha), sangat disarankan untuk melunasinya terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan puasa Syawal agar pahala "setahun penuh" bisa diraih secara sempurna.

Hal ini selaras dengan penjelasan Imam Nawawi rahimahullah yang menyatakan bahwa mengakhirkan puasa Syawal hingga akhir bulan pun tetap akan mendapatkan keutamaannya.

Jemaah rahimakumullah,

Puasa Syawal adalah "penjahit" atas sobekan-sobekan ibadah kita. Jika puasa wajib kita di bulan Ramadan ada yang kurang sempurna—mungkin lisan yang tak terjaga atau hati yang lalai—maka puasa sunah Syawal hadir sebagai penambal kekurangan tersebut.

Jangan remehkan amal yang terlihat kecil. Rasulullah SAW bersabda: "Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit." (HR. Bukhari dan Muslim). Mari kita jadikan Syawal sebagai awal istikamah, bukan akhir dari ibadah.

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا، وَافْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ. بَارَكَ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْأَنِ الْكَرِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْم، وَتَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنِّيْ وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khutbah II

أَلْحَمْدُ للهِ ذِى الْعَظَمَةِ وَالْجَلَال, أَلَّذِى قَدَّرَ الْأَعْمَارَ وَحَدَّدَ الآجَال, وَأَمَرَنَا بِالْعِبَادَةِ وَصَالِحِ الْأَعْمَال. أَشْهَدُ اَن لَّا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَام, وَأَصْحَابِهِ هُدَاةِ الْأَنَامَ, وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَيُّهاَ النَّاس, إِتَّقوُا اللهَ حَقَّ تَقْوَاه, وَرَاقِبُوهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَاه. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِه: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد, كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيم, فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد.

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات, وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات, أَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَات, إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَات, يِا قَاضِيَ الْحَاجَات. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَار.

عِبَادَ الله, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان, وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغي, يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ, وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُم, وَاسْئَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ, وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَر. وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون. أَقِمِ الصَّلَاة.