Tahlilan merupakan salah satu amalan yang cukup dikenal di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia.

Praktik ini biasanya dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, dengan membaca Alquran, tahlil, zikir, dan doa yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit.

Namun, bagaimana sebenarnya hukum tahlilan menurut empat mazhab dalam Islam? Apakah semua mazhab sepakat atau justru berbeda pendapat?

Pengertian Tahlilan dalam Islam

Tahlilan adalah kegiatan membaca ayat-ayat Alquran dan kalimat thayyibah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, yang kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Biasanya, tahlilan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan seterusnya.

Selain itu, kegiatan ini juga sering disertai dengan sedekah berupa makanan kepada para peserta.

Secara umum, inti dari tahlilan mencakup tiga hal, yaitu:

Membaca Alquran dan zikir.

dan zikir. Menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal.

Bersedekah untuk orang yang sudah meninggal.

Hukum Tahlilan Menurut Empat Mahzab Fikih Terkenal

1. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tahlilan sebagai praktik khusus tidak memiliki dasar yang kuat dari Rasulullah maupun para sahabat.

Dengan demikian, hal ini tidak termasuk amalan yang disyariatkan.

Namun, di sisi lain, ulama Syafi’iyah, seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa membaca Alquran dan berdoa untuk mayit adalah amalan yang dianjurkan.

Itu artinya, unsur-unsur dalam tahlilan, seperti berdoa dan membaca Alquran untuk orang yang telah meninggal memiliki nilai spiritual.

Namun, bentuk acara tahlilan sebagai tradisi tidak secara khusus ditetapkan dalam syariat.

2. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, tahlilan pada dasarnya mubah atau diperbolehkan.

Mazhab ini berpendapat bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala amal kepada orang lain, termasuk mayit.

Hal ini mencakup berbagai bentuk ibadah, seperti membaca Alquran, zikir, sedekah, dan lainnya.

Dalam pandangan ini, pahala dari amalan tersebut dapat sampai dan memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal.

3. Mazhab Hambali

Ulama Hambali berpendapat bahwa berbagai amal kebaikan yang dilakukan seseorang, lalu dihadiahkan kepada mayit, dapat memberikan manfaat bagi mayit tersebut.

Namun, sebagaimana mazhab lainnya, praktik tahlilan sebagai ritual tertentu tidak secara khusus disebut sebagai ibadah yang disyariatkan secara eksplisit menurut mazhab Hambali.

4. Mazhab Maliki

Kemudian, sebagian ulama Maliki membolehkan tahlilan sebagai bentuk hadiah pahala bacaan Alquran kepada mayit, dan pahala tersebut dianggap sampai kepada sang mayit.

Namun, dalam praktik tahlilan sebagai sebuah ritual yang terstruktur dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, mazhab ini tidak secara tegas menganjurkannya sebagai bagian dari ibadah yang disyariatkan.

Pandangan Ulama Terhadap Tahlilan

Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat

Hukum Tahlilan menurut Ustaz Adi Hidayat

Menurut Ustaz Adi Hidayat, tahlilan pada hakikatnya merupakan doa yang dipanjatkan untuk orang yang telah wafat.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk mengenang sekaligus mendoakan agar almarhum atau almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

Ia juga menjelaskan bahwa tahlilan tidak boleh dianggap sebagai ibadah utama yang menggantikan kewajiban pokok dalam Islam seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan doa sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal, bukan sebagai pengganti ibadah wajib.

Selain itu, Ustaz Adi Hidayat menekankan bahwa tahlilan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tidak disertai praktik yang menyimpang dari ajaran Islam.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan tahlilan tidak berubah menjadi acara yang bersifat pesta atau perayaan berlebihan.

Menurutnya, tahlilan seharusnya menjadi waktu untuk merenung, mengingat kematian, dan memanjatkan doa dengan khusyuk bagi orang yang telah meninggal.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan dalam beribadah serta menghormati orang yang telah wafat.

Tahlilan dalam Pandangan Ustaz Abdul Somad

Ustaz Abdul Somad (UAS) menjelaskan bahwa tradisi tahlilan di Indonesia umumnya disertai dengan acara selamatan setelah seseorang meninggal dunia.

Dalam tradisi tersebut, keluarga yang ditinggalkan biasanya membagikan makanan atau sembako sebagai bentuk sedekah dengan harapan pahala dan keberkahan dapat sampai kepada orang yang telah meninggal.

UAS mencontohkan, ada keluarga yang rutin mengadakan tahlilan sambil membaca Surat Yasin, tahlil, serta bersedekah beras atau bahan pokok hingga hari ke-100 atau bahkan sampai setahun.

Namun, menurutnya, praktik seperti ini tidak bisa disamaratakan karena kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat biasanya hanya mengadakan tahlilan selama tujuh hari.

Terkait tahlilan tujuh hari, UAS menyebutkan bahwa hal tersebut tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis.

Ia menegaskan bahwa tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkan tahlilan harus dilakukan selama tujuh hari.

Menurutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW juga tidak ada ketentuan khusus mengenai tahlilan selama tujuh hari setelah seseorang meninggal.