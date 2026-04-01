Imam menjadi sosok paling penting dalam pelaksanaan salat berjemaah.

Oleh sebab itu, seorang imam tidak boleh dipilih sembarangan dan harus memenuhi syarat-syarat sesuai tuntunan syariat.

Lantas, apa saja syarat menjadi imam salat berjemaah?

Apa Saja Syarat Jadi Imam Salat Berjemaah?

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki jika ingin menjadi imam salat berjemaah:

1. Islam

Syarat utama tentu saja harus beragama Islam. Tidak sah salatnya jika dipimpin yang bukan seorang muslim.

2. Baligh

Seperti syarat ibadah pada umumnya, seorang imam salat berjemaah juga harus sudah baligh atau mencapai usia dewasa.

Akan tetapi, jika seorang anak kecil yang dalam tahap mumayyiz (sekitar usia 7-12 tahun) menjadi imam bagi anak-anak seusianya, salatnya dianggap sah.

3. Berakal

Seorang laki-laki muslim yang ingin menjadi imam salat berjemaah wajib berakal sehat. Artinya, tidak gila atau tidak hilang kesadarannya (mabuk).

4. Laki-Laki

Jika ada jamaah perempuan, imam wajib diisi oleh seorang laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam potongan surah An-Nisa ayat 34.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).”

Pelindung dalam ayat tersebut diartikan sebagai pemimpin, pemelihara, pembela, pemberi nafkah, dan yang bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

5. Suci dari Hadas dan Najis

Layaknya seorang muslim yang ingin beribadah kepada Allah SWT, imam salat berjemaah pun harus bebas dari hadas besar dan kecil.

Jika sebelumnya melakukan aktivitas yang berujung pada hadas besar, seperti keluarnya air mani, ia diwajibkan mandi besar atau junub.

Sementara, jika sebelum salat ia buang air, maka harus bersuci menggunakan air dan kemudian berwudu.

Syarat Imam Salat Berjemaah Berdasarkan Hadis

Selain syarat-syarat di atas, seseorang yang ingin menjadi imam saat salat berjemaah harus memenuhi kriteria berikut:

1. Paling Tua

Orang yang lebih tua diutamakan menjadi imam salat berjemaah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian (HR. al-Bukhari no. 595 dan Muslim no. 1080).

2. Fasih Membaca Alquran

Syarat imam salat berjemaah lainnya yang tak kalah penting adalah harus fasih membaca Alquran. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

“Hendaklah menjadi imam bagi suatu kaum mereka yang lebih pandai dalam membaca Alquran.” (HR Muslim dan Ahmad).

3. Paling Paham Sunah

Kriteria selanjutnya untuk menjadi imam adalah paling mengerti sunah atau ilmu agama yang baik. Ini bisa terjadi jika ada beberapa orang yang pandai membaca Alquran.

Hal tersebut berlandaskan hadis riwayat Muslim dan Ahmad sebagai berikut:

“Hendaklah menjadi imam bagi suatu kaum mereka yang lebih pandai dalam bacaan Alquran, apabila kemampuan mereka dalam hal ini sama, maka didahulukan yang lebih pandai dalam hal sunah, apabila kemampuan mereka dalam hal ini sama, didahulukan yang lebih dahulu hijrah, dan apabila dalam hal hijrah juga sama, maka didahulukan yang lebih dahulu Islamnya.”

4. Orang yang Lebih Dulu Hijrah

Sesuai dengan hadis pada poin sebelumnya, jika ada beberapa orang yang setara dalam hal sunah, utamakan seseorang yang lebih dulu hijrah.

5. Lebih Dulu Menjadi Islam

Apabila ada beberapa orang yang usia hijrahnya setara, maka dahulukan orang yang lebih dulu memeluk agama Islam untuk menjadi imam salat.

6. Beradab dan Beretika

Syarat atau kriteria terakhir imam adalah memahami adab dan etika. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda: