Syahadat merupakan rukun Islam pertama yang menjadi dasar utama dalam ajaran Islam.

Kalimat ini menjadi bentuk pengakuan dan keyakinan seorang Muslim terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.

Karena itu, syahadat menjadi pintu gerbang bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam.

Secara lengkap, syahadat terdiri dari dua bagian yang dikenal dengan istilah syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul.

Lantas, bagaimana bacaan syahadat tauhid dan apa artinya?

Pengertian Syahadat Tauhid dalam Islam

Secara bahasa, kata syahadat berasal dari bahasa Arab syahida yang berarti kesaksian atau menyaksikan.

Sementara itu, kata tauhid berarti meyakini bahwa Allah SWT itu Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

Jika digabungkan, syahadat tauhid adalah pernyataan seorang Muslim yang diucapkan dengan lisan dan diyakini sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT.

Kalimat ini menjadi dasar utama dalam ajaran Islam dan tanda keimanan seorang hamba kepada Allah SWT.

Bacaan Syahadat Tauhid Lengkap (Arab, Latin, dan Artinya)

Bagi umat Muslim, kalimat ini diucapkan setiap hari, salah satunya saat mendirikan ibadah shalat wajib maupun sunnah.

Berikut adalah lafaz dari syahadat tauhid:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Latin: Asyhadu alla ilaaha illallah

Artinya: "Saya bersaksi bahwa tiada ilah (Tuhan) yang berhak disembah selain Allah."

Bacaan Dua Kalimat Syahadat (Syahadatain)

Bagi seseorang yang baru masuk Islam (mualaf), syahadat tauhid wajib dirangkaikan dengan syahadat rasul agar tidak ada keraguan dan menjadi saksi keyakinan sepenuh hati.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Latin: Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah

Artinya: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah."

Makna Syahadat Tauhid dalam Kehidupan Seorang Muslim

1. Penolakan Sesembahan Selain Allah (Mengesakan Allah)

Makna utama dari kalimat tauhid adalah komitmen untuk mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT dan menolak keras penyembahan terhadap apa pun selain-Nya.

Seorang Muslim yang bertauhid akan menafikan segala jenis sesembahan fiktif seperti menyembah kuburan, pohon, batu, jin, hingga wali.

Ia akan menetapkan di dalam hatinya bahwa Allah adalah satu-satunya Yang Awal, Yang Kekal, Sang Pencipta, serta Dzat Yang Maha Memberi Rezeki dan Mengetahui segalanya.

2. Bukti Bahwa Allah Tidak Beranak dan Diperanakkan

Kalimat ini juga menjadi fondasi bukti bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Esa (Satu).

Sebagai Tuhan semesta alam, Allah tidak berayah, tidak beribu, dan tidak memiliki anak, seperti yang disebut dalam surat Al-Ikhlas ayat 3:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Lam yalid wa lam yoolad

Artinya: “(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.”