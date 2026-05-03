Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memulai segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah.

Hal itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya.” (HR Al-Khatib)

Salah satu momen yang sangat dianjurkan untuk membaca basmalah adalah ketika akan membaca Alquran.

Namun, ternyata tidak semua dimulai dengan basmalah. Ada satu surat yang tidak memakai bismillah ketika hendak membacanya, yakni At-Taubah.

Kenapa At-Taubah tidak Pakai Bacaan Bismillah?

Surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena surat tersebut berisi peringatan keras untuk kaum musyrikin yang melanggar perjanjian.

Ayat pertama Surah At-Taubah yang diturunkan Allah SWT berbunyi:

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ Baraaa'atum minal laahi wa Rasooliheee ilal lazeena 'anhattum minal mushrikeen Artinya: (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).

Ayat tersebut berisi pemutusan hubungan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW kepada kaum musyrikin yang sebelumnya mengadakan perjanjian damai, tetapi melanggarnya.

Dalam tafsir ayatnya, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dan tolong-menolong dengan orang-orang Yahudi.

Namun, mereka berkhianat dengan menolong orang musyrikin yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW.

Alhasil, permusuhan dari kaum musyrikin meningkat dan mereka hendak menghancurkan Islam. Maka, perang pun disyariatkan.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin di Hudaibiyah selama 10 tahun, tetapi mereka juga melanggarnya.

Kalimat bismillahirrahmanirrahim yang berarti “dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”, dianggap tidak sesuai dengan konteks surah At-Taubah yang menegaskan deklarasi perang terhadap kaum musyrikin.

Dalam riwayat lain, sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas, pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib mengenai hal ini.

Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa basmalah merupakan kalimat aman, sedangkan sebab Surah At-Taubah turun adalah perang yaitu kondisi tidak aman.

Adapun dalam basmalah, terkandung rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Oleh karena itu, rahmat dan peperangan tidak bisa disatukan.