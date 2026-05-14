10 Surat Penenang Hati dan Pikiran dalam Alquran yang Bisa Jadi Obat Manjur

Allah SWT menurunkan Alquran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat Islam.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap sikap dan tindakan seorang muslim harus berlandaskan Alquran.

Selain itu, surah-surah dalam Alquran juga menjadi sarana untuk menenangkan hati dan pikiran.

Dalam kondisi sulit, gelisah, atau penuh tekanan, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Alquran.

Hati yang tenang akan membantu seseorang berpikir lebih jernih dan menemukan jalan keluar dengan pertolongan Allah SWT.

Lalu, apa saja surah penenang hati dan pikiran dalam Alquran yang bisa diamalkan sehari-hari?

Kumpulan Surat Penenang Hati dan Pikiran dalam Alquran

1. Surah Ar-Ra’d Ayat 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Allazeena aamanoo wa tatma'innu quloobuhum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma'innul quloob

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Makna ayat ini menegaskan bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram, jiwa menjadi tenang, tidak gelisah, tidak takut, atau merasa khawatir.

Mengingat Allah SWT bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk konsisten beribadah dan memperbanyak zikir.

2. Surah Al-Insyirah

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(1) Alam nashrah laka sadrak

Artinya: "Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?"

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

(2) Wa wa d'ana 'anka wizrak

Artinya: "dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,"

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

(3) Allazee anqada zahrak

Artinya: "yang memberatkan punggungmu,"

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

(4) Wa raf 'ana laka zikrak

Artinya: "dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu."

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(5) Fa inna ma'al usri yusra

Artinya: "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,"

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(6) Inna ma'al 'usri yusra

Artinya: "sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan."

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

(7) Fa iza faragh ta fansab

Artinya: "Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),"

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

(8) Wa ilaa rabbika far ghab

Artinya: "dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

Surah Al-Insyirah menegaskan janji Allah SWT bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Janji itu diulang dua kali pada ayat lima dan enam.

3. Surah Al-Mulk

Surah lain dalam Alquran yang membawa ketenangan hati dan pikiran adalah Al-Mulk. Surah sepanjang 30 ayat ini mengingatkan manusia tentang kekuasaan Allah SWT.

Saat merasa cemas, gelisah, atau khawatir, membaca Surah Al-Mulk bisa membantu menumbuhkan keyakinan bahwa Allah SWT selalu menjaga hamba-Nya.

Bahkan, membaca surah Al-Mulk memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapat syafaat atau pertolongan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

“Ada suatu surat dari Alquran yang terdiri dari tiga puluh ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu “Tabaarakalladzii biyadihil mulku…” (HR Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad)

Kalimat “Tabaarakalladzi biyadihil mulku” merupakan potongan ayat pertama Surah Al-Mulk. Berikut bacaan lengkapnya:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tabaarakal lazee biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli shai-in qadeer

Artinya: “Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

4. Surah As-Sajdah

Surah As-Sajdah juga diyakini mampu mendatangkan ketenangan hati dan pikiran. Nabi Muhammad SAW pun sering membaca As-Sajdah saat salat Subuh pada hari Jumat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pada hari Jumat dalam salat Fajar (Subuh) biasa membaca alif lam mim tanzil as-sajdah dan hal ata’alal insani hinum minad dahri.” (HR Bukhari)

5. Surah Yasin

Membaca surah Yasin, terutama jika mengetahaui maknanya, bisa menjadi salah satu sarana zikir dan doa kepada Allah agar mendapat ketenangan hati.

6. Surah Taha Ayat 2

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

Maaa anzalnaa 'alaikal Qur-aana litashqaaa

Artinya: “Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah.”

Surah Taha ayat 2 ini bisa menjadi pengingat bahwa Allah SWT menurunkan Alquran bukan untuk menyusahkan, melainkan untuk memberi ketenangan dan petunjuk bagi hati.

7. Surah Ali Imran Ayat 173

Dalam surah Ali Imran ayat 173, terdapat potongan ayat yang berbunyi:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Hasbunal laahu wa ni’malwakeel

Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

Ayat tersebut sering dijadikan doa sekaligus zikir untuk memohon perlindungan Allah SWT dalam keadaan sulit, tertindas, atau merasa lelah menghadapi ujian.

8. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas

Tiga surah terakhir dalam Alquran ini dikenal sebagai surah perlindungan.

Nabi Muhammad SAW sering membacanya sebelum tidur untuk memohon perlindungan dari gangguan setan, rasa takut, hingga keburukan.

9. Surah Al-Baqarah Ayat 250

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabbanaaa afrigh 'alainaa sabranw wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa 'alal qawmil kaafireen

Artinya: “Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

Ayat ini sering diamalkan sebagai doa penenang hati saat seorang muslim sedang dalam keadaan sulit, penuh tekanan, hingga rasa cemas berlebihan.

Dalam situasi serba kesulitan itu, seorang muslim dianjurkan memohon tiga hal kepada Allah SWT, yakni kesabaran, keteguhan hati, dan pertolongan.

10. Surah Al-Baqarah Ayat 274

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Allazeena yunfiqoona amwaalahum billaili wan nahaari sirranw wa 'alaaniyatan falahum ajruhum 'inda Rabbihim wa laa khawfun 'alaihim wa laa hum yahzanoon

Artinya: “Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”