114 Surat dalam Alquran Lengkap: Arti, Jumlah Ayat, dan Urutannya
Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup.
Di dalamnya terdapat 114 surah yang masing-masing memiliki nama, arti, serta jumlah ayat yang berbeda-beda.
Setiap surah mengandung pesan, hukum, dan hikmah. Lantas, apa saja surah-surah dalam Alquran?
Pengertian Surat dalam Alquran dan Penjelasannya
Kata “surat” berasal dari bahasa Arab yaitu "surah" yang berarti “tingkatan” atau “bagian”.
Secara istilah, surat adalah bagian dari Alquran yang terdiri dari berbagai ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu.
Daftar Surat dalam Alquran Sesuai Urutan dan Artinya
Alquran terdiri dari 114 surah yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas.
Namun, urutan surah dalam Alquran ini bukan berdasarkan waktu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.
Sebagai contoh, surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Alaq.
Namun, Al-Fatihah dan Al-Baqarah yang berada di awal mushaf atau salinan fisik yang ditulis tangan maupun dicetak.
Berikut ini adalah daftar surat dalam Alquran sesuai urutannya:
- Al-Fatihah
Artinya: Pembukaan
Jumlah ayat: 7
- Al-Baqarah
Artinya: Sapi Betina
Jumlah ayat: 286
- Ali Imran
Artinya: Keluarga Imran
Jumlah ayat: 200
- An-Nisa
Artinya: Perempuan
Jumlah ayat: 176
- Al-Ma'idah
Artinya: Hidangan
Jumlah ayat: 120
- Al-An'am
Artinya: Binatang Ternak
Jumlah ayat: 165
- Al-A'raf
Artinya: Tempat Tertinggi
Jumlah ayat: 206
- Al-Anfal
Artinya: Rampasan Perang
Jumlah ayat: 75
- At-Taubah
Artinya: Pengampunan
Jumlah ayat: 129
- Yunus
Artinya: Nabi Yunus
Jumlah ayat: 109
- Hud
Artinya: Nabi Hud
Jumlah ayat: 123
- Yusuf
Artinya: Nabi Yusuf
Jumlah ayat: 111
- Ar-Ra'd
Artinya: Guruh
Jumlah ayat: 43
- Ibrahim
Artinya: Nabi Ibrahim
Jumlah ayat: 52
- Al-Hijr
Artinya: Gunung Batu
Jumlah ayat: 99
- An-Nahl
Artinya: Lebah
Jumlah ayat: 128
- Al-Isra
Artinya: Perjalanan Malam
Jumlah ayat: 111
- Al-Kahfi
Artinya: Gua
Jumlah ayat: 110
- Maryam
Artinya: Maryam
Jumlah ayat: 98
- Taha
Artinya: Taha
Jumlah ayat: 135
- Al-Anbiya
Artinya: Para Nabi
Jumlah ayat: 112
- Al-Hajj
Artinya: Haji
Jumlah ayat: 78
- Al-Mu’minun
Artinya: Orang Beriman
Jumlah ayat: 118
- An-Nur
Artinya: Cahaya
Jumlah ayat: 64
- Al-Furqan
Artinya: Pembeda
Jumlah ayat: 77
- Asy-Syu’ara
Artinya: Para Penyair
Jumlah ayat: 227
- An-Naml
Artinya: Semut
Jumlah ayat: 93
- Al-Qasas
Artinya: Kisah-Kisah
Jumlah ayat: 88
- Al-Ankabut
Artinya: Laba-Laba
Jumlah ayat: 69
- Ar-Rum
Artinya: Bangsa Romawi
Jumlah ayat: 60
- Luqman
Artinya: Luqman
Jumlah ayat: 34
- As-Sajdah
Artinya: Sujud
Jumlah ayat: 30
- Al-Ahzab
Artinya: Golongan-Golongan
Jumlah ayat: 73
- Saba
Artinya: Kaum Saba
Jumlah ayat: 54
- Fatir
Artinya: Pencipta
Jumlah ayat: 45
- Yasin
Artinya: Ya Sin
Jumlah ayat: 83
- As-Saffat
Artinya: Barisan-Barisan
Jumlah ayat: 182
- Sad
Artinya: Sad
Jumlah ayat: 88
- Az-Zumar
Artinya: Rombongan
Jumlah ayat: 75
- Ghafir
Artinya: Yang Mengampuni
Jumlah ayat: 85
- Fussilat
Artinya: Yang Dijelaskan
Jumlah ayat: 54
- Asy-Syura
Artinya: Musyawarah
Jumlah ayat: 53
- Az-Zukhruf
Artinya: Perhiasan
Jumlah ayat: 89
- Ad-Dukhan
Artinya: Kabut
Jumlah ayat: 59
- Al-Jasiyah
Artinya: Yang Berlutut
Jumlah ayat: 37
- Al-Ahqaf
Artinya: Bukit Pasir
Jumlah ayat: 35
- Muhammad
Artinya: Nabi Muhammad
Jumlah ayat: 38
- Al-Fath
Artinya: Kemenangan
Jumlah ayat: 29
- Al-Hujurat
Artinya: Kamar-Kamar
Jumlah ayat: 18
- Qaf
Artinya: Qaf
Jumlah ayat: 45
- Az-Zariyat
Artinya: Angin yang Menerbangkan
Jumlah ayat: 60
- At-Tur
Artinya: Gunung
Jumlah ayat: 49
- An-Najm
Artinya: Bintang
Jumlah ayat: 62
- Al-Qamar
Artinya: Bulan
Jumlah ayat: 55
- Ar-Rahman
Artinya: Yang Maha Pengasih
Jumlah ayat: 78
- Al-Waqi’ah
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat: 96
- Al-Hadid
Artinya: Besi
Jumlah ayat: 29
- Al-Mujadilah
Artinya: Wanita yang Mengajukan Gugatan
Jumlah ayat: 22
- Al-Hasyr
Artinya: Pengusiran
Jumlah ayat: 24
- Al-Mumtahanah
Artinya: Wanita yang Diuji
Jumlah ayat: 13
- As-Saff
Artinya: Barisan
Jumlah ayat: 14
- Al-Jumu’ah
Artinya: Hari Jumat
Jumlah ayat: 11
- Al-Munafiqun
Artinya: Orang-Orang Munafik
Jumlah ayat: 11
- At-Taghabun
Artinya: Hari Ditampakkan Kesalahan
Jumlah ayat: 18
- At-Talaq
Artinya: Talak
Jumlah ayat: 12
- At-Tahrim
Artinya: Mengharamkan
Jumlah ayat: 12
- Al-Mulk
Artinya: Kerajaan
Jumlah ayat: 30
- Al-Qalam
Artinya: Pena
Jumlah ayat: 52
- Al-Haqqah
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat: 52
- Al-Ma’arij
Artinya: Tempat Naik
Jumlah ayat: 44
- Nuh
Artinya: Nabi Nuh
Jumlah ayat: 28
- Al-Jinn
Artinya: Jin
Jumlah ayat: 28
- Al-Muzzammil
Artinya: Orang yang Berselimut
Jumlah ayat: 20
- Al-Muddathir
Artinya: Orang yang Berkemul
Jumlah ayat: 56
- Al-Qiyamah
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat: 40
- Al-Insan
Artinya: Manusia
Jumlah ayat: 31
- Al-Mursalat
Artinya: Malaikat yang Diutus
Jumlah ayat: 50
- An-Naba
Artinya: Berita Besar
Jumlah ayat: 40
- An-Nazi’at
Artinya: Malaikat yang Mencabut
Jumlah ayat: 46
- Abasa
Artinya: Ia Bermuka Masam
Jumlah ayat: 42
- At-Takwir
Artinya: Menggulung
Jumlah ayat: 29
- Al-Infitar
Artinya: Terbelah
Jumlah ayat: 19
- Al-Mutaffifin
Artinya: Orang yang Curang
Jumlah ayat: 36
- Al-Insyiqaq
Artinya: Terbelah
Jumlah ayat: 25
- Al-Buruj
Artinya: Gugusan Bintang
Jumlah ayat: 22
- At-Tariq
Artinya: Yang Datang di Malam Hari
Jumlah ayat: 17
- Al-A’la
Artinya: Yang Maha Tinggi
Jumlah ayat: 19
- Al-Ghasyiyah
Artinya: Hari Pembalasan
Jumlah ayat: 26
- Al-Fajr
Artinya: Fajar
Jumlah ayat: 30
- Al-Balad
Artinya: Negeri
Jumlah ayat: 20
- Asy-Syams
Artinya: Matahari
Jumlah ayat: 15
- Al-Lail
Artinya: Malam
Jumlah ayat: 21
- Ad-Duha
Artinya: Waktu Dhuha
Jumlah ayat: 11
- Al-Insyirah
Artinya: Kelapangan
Jumlah ayat: 8
- At-Tin
Artinya: Buah Tin
Jumlah ayat: 8
- Al-‘Alaq
Artinya: Segumpal Darah
Jumlah ayat: 19
- Al-Qadr
Artinya: Kemuliaan
Jumlah ayat: 5
- Al-Bayyinah
Artinya: Bukti Nyata
Jumlah ayat: 8
- Az-Zalzalah
Artinya: Guncangan
Jumlah ayat: 8
- Al-Adiyat
Artinya: Kuda Perang
Jumlah ayat: 11
- Al-Qari’ah
Artinya: Hari Kiamat
Jumlah ayat: 11
- At-Takatsur
Artinya: Bermegah-Megahan
Jumlah ayat: 8
- Al-‘Asr
Artinya: Masa
Jumlah ayat: 3
- Al-Humazah
Artinya: Pengumpat
Jumlah ayat: 9
- Al-Fil
Artinya: Gajah
Jumlah ayat: 5
- Quraisy
Artinya: Suku Quraisy
Jumlah ayat: 4
- Al-Ma’un
Artinya: Barang Berguna
Jumlah ayat: 7
- Al-Kautsar
Artinya: Nikmat yang Banyak
Jumlah ayat: 3
- Al-Kafirun
Artinya: Orang-Orang Kafir
Jumlah ayat: 6
- An-Nasr
Artinya: Pertolongan
Jumlah ayat: 3
- Al-Lahab
Artinya: Gejolak Api
Jumlah ayat: 5
- Al-Ikhlas
Artinya: Ikhlas
Jumlah ayat: 4
- Al-Falaq
Artinya: Waktu Subuh
Jumlah ayat: 5
- An-Nas
Artinya: Manusia
Jumlah ayat: 6
Pembagian Surat dalam Alquran
Sebanyak 114 surah dalam Alquran dibagi menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Pembagiannya didasarkan pada waktu hijrah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah:
Ciri-Ciri Surah Makkiyah
Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan di Makkah dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri-cirinya sebagai berikut:
- Jumlah ayatnya cenderung pendek-pendek.
- Ayat-ayatnya fokus pada tauhid, akidah, seputar wahyu, hari akhir, hingga gambaran surga dan neraka.
- Hampir semua surah Makkiyah mengandung kisah nabi dan rasul.
- Banyak diawali dengan "Ya ayyuhan-naas" (Wahai manusia) dan jarang menggunakan "Ya ayyuhalladzina aamanu" (Wahai orang beriman).
Daftar Surah Makkiyah
- Al A'raf
- Yunus
- Hud
- Yusuf
- Ar Ra'd
- Ibrahim
- Al Hijr
- An Nahl (kecuali 3 ayat terakhirnya)
- Al Isra'
- Al Kahfi
- Maryam
- Thaha
- Al Anbiya'
- Al Hajj (kecuali ayat 19-21)
- Al Mu'minun
- Al Furqan
- Asy Syu'ara (kecuali ayat 224-227)
- An Naml
- Al Qashash
- Al Ankabut
- Ar Rum
- Luqman (kecuali ayat 27-28)
- As Sajdah (kecuali ayat 18-20)
- Saba'
- Fathir
- Yasin
- Ash Shaffat
- Shad
- Az Zumar (kecuali ayat 53-55)
- Al Mu'min/Ghafir
- Fusshilat
- As Syura
- Al Zukhruf
- Ad Dukhan
- Al Jatsiyah
- Al Ahqaf
- Qaf
- Az Dzariyaat
- Ath Thur
- An Najm
- Al Qamar
- Ar Rahman
- Al Waqi'ah
- Ash Shaf
- At Taghabun (kecuali ayat terakhir)
- Al Mulk
- Nun
- Al Haaqqah
- Al Ma'arij
- Nuh
- Al Jinn
- Al Muzzammil (kecuali ayat 20)
- Al Muddassir
- Al Qiyamah
- Al Insan
- Al Mursalat
- An Naba
- An Nazi'at
- 'Abasa
- At Takwir
- Al Infitar
- Al Mutaffifin
- Al Insyiqaq
- Al Buruj
- At Tariq
- Al A'la
- Al Gasyiyah
- Al Fajr
- Al Balad
- Asy Syams
- Al Lail
- Ad Duha
- Asy Syarh
- At Tin
- Al 'Alaq
- Al Qadr
- Al Bayyinah
- Al 'Adiyat
- Al Qari'ah
- At Takasur
- Al 'Asr
- Al Humazah
- Al Fil
- Quraisy
- Al Ma'un
- Al Kautsar
- Al Kafirun
- Al Lahab
Sebagian surah memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait statusnya.
Ciri-Ciri Surah Madaniyah
Sementara, surah Madaniyah sebutan untuk surah-surah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Berikut ciri-cirinya:
- Jumlah ayatnya panjang-panjang.
- Berisi tentang ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, kehidupan sosial, hingga kenegaraan.
- Sering diawali dengan seruan "Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu" (Wahai orang-orang yang beriman).
- Berisi seruan Allah SWT kepada umat Yahudi dan Nasrani dan ajakan agar mereka masuk Islam.
- Membahas orang-orang munafik dan perilakunya.
Daftar Surah Madaniyah
- Al Baqarah
- Al Imran
- An Nisa’
- Al Ma’idah
- Al Anfal
- At Taubah
- An Nuur
- Al Ahzab
- Muhammad
- Al Fath
- Al Hujurat
- Al Hadid
- Al Mujadalah
- Al Hasyr
- Al Mumtahanah
- Al Jumu’ah
- Al Munafiqun
- Ath Thalaq
- At Tahrim
- An Nashr
Surah yang Diperselisihkan Statusnya
Ada sejumlah surah dalam Alquran yang diperdebatkan apakah termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Berikut adalah daftarnya:
- Al Fatihah
- Ar Ra’du
- Ar Rahman
- Ash Shaf
- At Taghabun
- At Tathfif (Al Muthaffifin)
- Al Qadr
- Al Bayyinah
- Az Zalzalah
- Al Ikhlash
- Al Falaq
- An Naas
Surat Terpenjang dan Terpendek dalam Alquran
Surat terpanjang dalam Alquran adalah Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat.
Surah ini berisi tentang keimanan, hukum-hukum Islam, kisah-kisah nabi, hingga menjelaskan sifat orang bertakwa dan munafik.
Hukum-hukum Islam yang termuat dalam Surat Al-Baqarah antara lain salat, puasa, zakat, haji dan umrah, qishah, larangan riba, utang piutang, larangan sihir, mahar, hingga hukum perang.
Sementara, surat terpendek dalam Alquran adalah Al-Kautsar, Al-'Asr, dan An-Nasr yang semuanya terdiri dari tiga ayat.
Al-Kausar berisi penegasan Allah SWT mengenai nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan balasan untuk orang-orang yang membencinya.
Sementara, Al-'Asr menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, dan menasihati dalam kebenaran serta kesabaran.
Adapun isi pokok An-Nasr adalah pertolongan Allah SWT dan perintah untuk bersyukur.