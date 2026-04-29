Sebanyak 114 surah dalam Alquran memiliki maknanya masing-masing.

Salah satunya adalah Al-Insyirah yang berisi tentang janji Allah SWT bahwa selalu ada kemudahan di setiap kesulitan.

Bacaan Surat Al-Insyirah 1-8 Lengkap dan Terjemahannya

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(1) Alam nashrah laka sadrak

Artinya: Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

(2) Wa wa d'ana 'anka wizrak

Artinya: dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

(3) Allazee anqada zahrak

Artinya: yang memberatkan punggungmu,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

(4) Wa raf 'ana laka zikrak

Artinya: dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(5) Fa inna ma'al usri yusra

Artinya: Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(6) Inna ma'al 'usri yusra

Artinya: sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

(7) Fa iza faragh ta fansab

Artinya: Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

(8) Wa ilaa rabbika far ghab

Artinya: dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

Makna Surat Al-Insyirah 1-8

Al-Insyirah, yang juga sering disebut Asy-Syarh, merupakan surat ke-94 dalam Alquran yang diturunkan di Makkah.

Makna Surah Al-Insyirah yaitu janji Allah SWT kepada setiap hamba-Nya bahwa selalu ada kemudahan di setiap kesulitan.

Kalimat "fa inna ma'al usri yusra" merupakan ayat yang paling terkenal dalam Surah Al-Insyirah.

Lafaz itu memiliki arti "Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan" dan ada pada ayat 5 dan 6.

Allah SWT kembali menegaskan janji-Nya pada ayat

Tafsir Surah Al-Insyirah Ayat 1-8

1. Al-Insyirah Ayat 1

Maksud ayat pertama Surah Al-Insyirah adalah Allah SWT membersihkan jiwa Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak cemas, gelisah, susah, dan gusar.

Rasulullah SAW juga dijadikan selalu tenang dan percaya dengan pertolongan serta bantuan Allah kepadanya.

2. Al-Insyirah Ayat 2-3

Pada ayat kedua ini Allah SWT menegaskan bahwa Dia meringankan beban Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah.

Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW bisa berlapadang dada dan lebih tenteram saat menghadapi kafir Quraisy yang menentang kebenaran.

3. Al-Insyirah Ayat 4

Ayat keempat menerangkan bahwa Allah SWT mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, meninggikan kedudukan, dan memperbesar pengaruhnya.

4. Al-Insyirah Ayat 5

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa di setiap kesulitan terdapat kemudahan dan jalan keluar. Namun, untuk meraihnya, diperlukan kesabaran dan tawakal kepada Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw dalam menghadapi berbagai tantangan.

5. Al-Insyirah Ayat 6

Ayat ini merupakan pengulangan dari ayat sebelumnya sekaligus menguatkan janji Allah SWT bahwa setiap kesulitan disertai kemudahan.

Apabila kesulitan itu dihadapi dengan sabar dan tidak mengeluh, pasti kemudahan akan segera datang.

6. Al-Insyirah Ayat 7

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya untuk mensyukuri nikmat, selalu beramal saleh, dan bertawakal kepada-Nya.

7. Al-Insyirah Ayat 8

Makna ayat ini adalah untuk tidak mengharapkan pahala dari segala amal saleh, tetapi hanya mengharapkan rida Allah semata.