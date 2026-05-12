“Sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu perkampuangan Arab. Mereka meminta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung tersebut enggan. Mereka lantas berkata kepada para sahabat, “Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pemimpin kampung ini tersengat binatang atau terserang demam.

Di antara para sahabat berkata, “Iya, ada.” Lalu, salah seorang sahabat mendampingi pemimpin kampung dan meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Akhirnya, pemimpin kampung tersebut sembuh. Lalu, yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, tetapi enggan menerimanya.

Ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Muhammad SAW. Ia mendatangi Rasulullah dan menceritakannya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah, kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah.

Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, “Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah (bisa digunakan untuk meruqyah)?” (HR Bukhari dan Muslim)