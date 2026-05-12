10 Surat untuk Orang Sakit agar Diberi Kesembuhan oleh Allah SWT
Dalam kondisi sakit, seorang muslim dianjurkan untuk tetap berusaha melalui pengobatan medis.
Namun, ikhtiar tersebut juga perlu disertai dengan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Salah satu amalan yang dapat dilakukan adalah membaca ayat-ayat Alquran.
Terdapat beberapa surah yang sering dibaca untuk orang sakit maupun untuk diri sendiri sebagai bentuk ikhtiar memohon kesembuhan kepada Allah SWT.
Lantas, surah apa saja yang dianjurkan dibaca untuk orang sakit?
Surat-Surat Alquran untuk Orang Sakit
1. Surah Al-Fatihah
Surah Al-Fatihah sering dibaca sebagai doa kesembuhan dan termasuk dalam metode ruqyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikisahkan sebagai berikut:
“Sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu perkampuangan Arab. Mereka meminta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung tersebut enggan. Mereka lantas berkata kepada para sahabat, “Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pemimpin kampung ini tersengat binatang atau terserang demam.
Di antara para sahabat berkata, “Iya, ada.” Lalu, salah seorang sahabat mendampingi pemimpin kampung dan meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Akhirnya, pemimpin kampung tersebut sembuh. Lalu, yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, tetapi enggan menerimanya.
Ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Muhammad SAW. Ia mendatangi Rasulullah dan menceritakannya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah, kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah.
Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, “Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah (bisa digunakan untuk meruqyah)?” (HR Bukhari dan Muslim)
Berikut adalah bacaan lengkap surah Al-Fatihah dan artinya:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ أمين
Bismillahir rohmanirro’hiim. Al’hamdulillahi robbil’aalamiin. Arro’hmanirro’him. Maliki Yawmiddiin. Iyyaka Na’budu Wa Iyyaka Nasta’iin. Ihdinash-Shiro Tholmustaqiim. Shirotholladziina An’amta ‘Alaihim Ghoiril maghdhuubi ‘Alaihim Wala Dholiin. Aamiin
Artinya: “(1) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam (3) Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (4) Pemilik hari pembalasan (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”
Surah Al-Ikhlas termasuk surah Mu'awwidzatain bersama surah Al-Falaq dan An-Nas. Tiga surah ini sering dibaca Nabi Muhammad SAW ketika sakit.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata:
“Nabi shallallahu alaihi wa sallam membaca Al-Mu'awwidzat, lalu meniupkan tangan untuk diusap ke badannya ketika beliau sakit yang mengantarkan kematian. Ketika nabi shallallahu alaihi wa sallam sudah sangat parah, aku yang meniupkan ke tangan dengan bacaan surat tersebut, dan aku gunakan tangan beliau untuk mengusap badannya karena keberkahannya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Berikut bacaan Surah Al-Ikhlas:
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)
(1) Qul huwallahu ahad (2) Allah hus-samad (3) Lam yalid wa lam yuulad (4) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad
Artinya: "(1) Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa (2) Allah tempat meminta segala sesuatu (3) (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."
3. Surah Al-Falaq
Surah Al-Falaq merupakan surat perlindungan untuk menangkal sihir dan berbagai kejahatan makhluk Allah SWT.
Dengan izin Allah SWT, Al-Falaq membantu mengobati Nabi Muhammad SAW dari sihir yang dikirimkan seorang Yahudi bernama Labin bin Al-A’sam.
Berikut bacaan lengkap surah Al-Falaq:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(٥)
(1) Qul a'uzuu bi rabbil-falaq (2) Min sharri ma khalaq (3) Wa min sharri ghasiqin iza waqab (4) Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad (5) Wa min shar ri haasidin iza hasad
Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) (2) Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (4) Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."
4. Surah An-Nas
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ(٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)
(1) Qul a'uzu birabbin naas (2) Malikin naas (3) Ilaahin naas (4) Min sharril was wasil khannaas (5) Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas (6) Minal jinnati wan naas
Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia (2) Raja manusia (3) Sembahan manusia (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang tersembunyi (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (6) Dari (golongan) jin dan manusia."
5. Surah Al-Baqarah Ayat 255 (Ayat Kursi)
Surah Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan Ayat Kursi juga termasuk bacaan untuk memohon kesembuhan penyakit.
اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mwa khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem
Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantur dan tidak tidur.milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.”
6. Surah Yasin
Sebenarnya tidak ada hadis shahih yang menjelaskan Yasin sebagai surah untuk orang sakit.
Namun, membaca Yasin tetap menjadi amalan baik untuk mendatangkan keberkahan Allah SWT.
Keberkahan itu beragam macamnya, termasuk kesembuhan penyakit.
7. Surah At-Taubah Ayat 14
Surah At-Taubah ayat 14 termasuk dalam ayat-ayat Asy-Syifa atau ayat penyembuh penyakit. Berikut bacaan lengkap dan artinya:
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
Qaatiloohum yu'az zibhumul laahu bi aideekum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudoora qawmim mu 'mineen
Artinya: “Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.”
Selain At-Taubah ayat 14, ayat Asy-Syifa lainnya adalah surah Yunus ayat 57, surah An-Nahl ayat 69, dan surah Al-Isra ayat 82.
8. Surah Yunus Ayat 57
Ayat Asy-Syifa selanjutnya adalah surah Yunus ayat 57:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
Yaaa aiyuhan naasu qad jaaa'atkum maw 'izatum mir Rabbikum wa shifaaa'ul limaa fis sudoori wa hudanw wa rahmatul lilmu'mineen
Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”
9. Surah An-Nahl Ayat 69
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Summma kulee min kullis samaraati faslukee subula Rabbiki zululaa; yakhruju mim butoonihaa sharaabum mukh talifun alwaanuhoo feehi shifaaa'ul linnaas, innna fee zaalika la Aayatal liqawminy yatafakkaroon
Artinya: “Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.”
10. Surah Al-Isra Ayat 82
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
Wa nunazzilu minal quraani maa huwa shifaaa'unw wa rahmatul lilmu;mineena wa laa yazeeduz zaalimeena illaa khasaaraa
Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.”
Doa Kesembuhan untuk Orang Sakit
Selain membaca surah-surah dalam Alquran, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa berikut sebagai ikhtiar agar meraih kesembuhan:
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
Allahumma rabbannaasi, adzhibil ba'sa, isyfi anta asy-syaafi, laa syifaa’a illa syifaa’uka, syifaa’an laa yughaadiru saqamaa
Artinya: “Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit.” (HR Bukhari dan Muslim)