Ada ratusan nabi dan rasul yang diutus Allah SWT. Namun, hanya 25 yang dikisahkan dalam Alquran.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mukmin ayat 78 yaitu:

"Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu."

Di antara kisah nabi-nabi itu, ada kisah nabi yang bergelar Ulul Azmi.

Lantas, apa arti Ulul Azmi dan siapa saja nabi yang mendapat gelar tersebut?

Apa Arti Gelar Ulul Azmi?

Ulul Azmi secara bahasa berarti pemilik keteguhan hati. Istilah ini menjadi gelar para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa saat menghadapi cobaan ketika menyebarkan agama Allah SWT.

Siapa Saja Nabi Ulul Azmi dan Bagaimana Kisahnya?

Hanya lima nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi dari Allah SWT, yakni Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad SAW.

Berikut adalah kisah dan mukjizat nabi-nabi Ulul Azmi:

1. Nabi Nuh AS

Nabi Nuh AS adalah rasul pertama yang diutus Allah SWT kepada manusia, yakni kaum Bani Rasib yang menyembah patung orang-orang saleh.

Orang-orang saleh itu bernama Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq, dan Nasr, yang merupakan anak-anak Nabi Adam AS yang saleh.

Setelah wafat, mereka berlima diabadikan dalam bentuk patung dan disembah oleh Bani Rasib untuk meminta keberkahan dan rezeki.

Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun untuk mengajak Bani Rasib menyembah Allah SWT dan meninggalkan berhala.

Namun, selama hampir 1000 tahun berdakwah, hanya sedikit kaum Bani Rasib yang beriman dan mengikuti ajaran Allah SWT.

Nabi Nuh AS pun merasa putus asa dan berdoa kepada Allah SWT untuk menyelamatkannya beserta orang-orang mukmin. Doa itu tercantum dalam surah Asy-Syu’ara ayat 117-118.

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Qaala Rabbi inaa qawmii kazzabuun faftab bainii wa bai nahum fat hanw wa najjnii wa mam ma’iya minal mu’miniin

Artinya: “Dia (Nuh) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku.”

Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membangun sebuah bahtera. Selama pembuatan kapal, Nabi Nuh AS dan pengikutnya mendapat cemoohan.

Namun, janji Allah SWT adalah pasti dan nyata. Setelah selesai, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS memasukkan sepasang dari setiap jenis hewan dan orang mukmin ke kapal.

Allah SWT kemudian menurunkan azab yang pedih berupa hujan dan air yang muncul dari segala penjuru bumi yang mengakibatkan banjir bandang.

Nabi Nuh AS dan pengikutnya pun selamat karena naik kapal, kecuali orang-orang yang tidak beriman termasuk anak beliau yaitu Kan’an.

Dikisahkan bahwa banjir bandang itu terjadi selama 150 hari dan akhirnya bahtera Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi.

Kisah Nabi Nuh AS ini diabadikan dalam berbagai ayat Alquran. Salah satunya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 119-120.

“Kemudian Kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.”

2. Nabi Ibrahim AS

Nabi Ibrahim AS diutus untuk kaum Kaldan yang menyembah berhala dan benda-benda langit. Pemimpin kaum itu adalah Raja Namrud yang angkuh dan sombong.

Sebelum Nabi Ibrahim AS lahir, Raja Namrud memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena mengancam kerajaan.

Aturan itu dibuat Raja Namrud setelah bermimpi ada anak laki-laki yang membanting mahkotanya hingga hancur.

Peramal pada saat itu pun mengatakan bahwa mimpi Raja Namrud sebagai pertanda kehancuran kerajaannya.

Pada saat bersamaan, ada pembuat patung bernama Azar yang istrinya sedang hamil besar. Karena ketakutan, ia pun melarikan diri dari rumah.

Sang wanita akhirnya melahirkan anak laki-laki bernama Ibrahim yang menjadi jawaban atas kehancuran Raja Namrud.

Seiring waktu, Nabi Ibrahim AS pun tumbuh dengan kecerdasan luar biasa. Ia menentang penyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri.

Dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim AS pun menghancurkan berhala-berhala yang membuat Raja Namrud murka.

Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim AS membaca doa ini saat dilempar ke dalam api:

"Hasbunallah wa ni'mal wakil" yang artinya “Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

Doa Nabi Ibrahim AS pun langsung terkabul dan Allah SWT menyelamatkannya dari api panas. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Ankabut ayat 69:

“Allah berfirman, “Wahai api! Jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.”

Kisah Nabi Ibrahim AS lainnya adalah menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya, yakni Nabi Ismail AS.

Dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah SWT berfirman:

“Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”

Namun, saat Nabi Ibrahim AS akan menyembelih Nabi Ismail AS, Allah SWT menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu menjadi awal mula qurban atau Hari Raya Idul Adha.

3. Nabi Musa AS

Nabi Musa AS dibesarkan oleh istri Raja Firaun, Asiyah, dan diutus Allah SWT untuk Bani Israil di Mesir. Misi utamanya adalah membebaskan Bani Israil dari perbudakan Firaun.

Selain itu, Nabi Musa AS juga diperintahkan untuk mengajak Firaun dan kaumnya menyembah Allah SWT. Namun, seperti dua nabi sebelumnya, Nabi Musa AS pun mengalami berbagai kesulitan.

Bahkan, Nabi Musa AS sudah mengalami kesulitan sejak bayi. Seperti Raja Namrud, Firaun kala itu juga memerintahkan setiap bayi laki-laki dibunuh.

Alhasil, ibu Nabi Musa AS menghanyutkannya di Sungai Nil dan ditemukan oleh istri Firaun yaitu Asiyah.

Asiyah lalu meminta Firaun mencarikan wanita untuk menyusui Nabi Musa AS. Atas kehendak Allah SWT, Nabi Musa AS pun kembali ke ibu kandungnya, yakni Yukabad.

Setelah dewasa, Nabi Musa AS pun berdakwah yang ditolak mentah-mentah oleh Firaun dan kaumnya.

Selama menyebarkan agama Allah SWT, Nabi Musa AS selalu disertai dengan mukjizat, seperti tongkat yang berubah jadi ular, bisa membelah Laut Merah, hingga berbicara langsung dengan Allah SWT.

Peristiwa terbelahnya Laut Merah terjadi saat Nabi Musa AS serta Bani Israil yang dikejar Firaun mengalami kebuntuan.

Di tengah kebingungannya, Nabi Musa mendapat perintah dari Allah SWT untuk memukulkan tongkatnya ke laut.

Laut Merah pun terbelah dan Allah SWT memberikan jalan yang kering untuk dilewati Nabi Musa serta kaum Bani Israil.

Ketika sampai di seberang lautan, Allah SWT meminta Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan Laut Merah pun menyatu kembali.

Akibatnya, Firaun bersama pasukannya tenggelam dan meninggal. Mukjizat Nabi Musa ini dikisahkan dalam surah Asy-Syu’ara ayat 63-66.

“Lalu Kami wahyukan kepada Musa, ‘Pukullah laut itu dengan tongkatmu.’ Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain.”

Meski Firaun sudah binasa, Nabi Musa AS masih menghadapi kesulitan dari Bani Israil yang terus membangkang dan menolak menyembah Allah SWT.

Hingga akhirnya Allah SWT pun menurunkan berbagai azab pedih seperti tersesat di gurun 40 tahun dan wabah katak.

4. Nabi Isa AS

Nabi Isa AS dilahirkan oleh Maryam tanpa seorang ayah karena kuasa Allah SWT.

Beliau diutus untuk Bani Israil di Palestina dengan membawa ajaran kitab Injil dan mengajak mereka menyembah Allah SWT.

Namun, dakwahnya tidak pernah diterima. Allah SWT pun memberikan berbagai mukjizat untuk Nabi Isa AS, seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati.

Semua mukjizat itu tetap tak membuat Bani Israil lepas dari maksiat. Mereka justru menganggap Nabi Isa AS adalah anak Tuhan, meskipun beliau menegaskan hanya hamba Allah SWT.

“Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi.” (QS. Maryam: 30)

Dalam surah yang sama ayat 34-35, dijelaskan bahwa Nabi Isa AS bukanlah anak Allah SWT sebagaimana yang dipikirkan Bani Israil.

“Itulah Isa putra Maryam, (yang mengatakan) perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Mahasuci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah” Maka jadilah sesuatu itu.”

Nabi Isa AS pun akhirnya berurusan dengan kaum Yahudi yang ingin membunuhnya. Allah SWT lalu menyelamatkannya dengan mengangkat Nabi Isa AS ke langit.

Alhasil, orang yang dibunuh bukanlah Nabi Isa AS, tetapi sosok yang menyerupainya. Kisah ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 157-158.

“Dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,” padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

5. Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang diutus Allah SWT untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia.

Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Alquran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun.

Alquran menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam karena terjamin kebenarannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.”

Selama berdakwah, Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai penolakan hingga kekerasan. Beliau pernah dihina, dilempari kotoran unta, dilempari batu, hingga diancam dibunuh.

Namun, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tidak punya dendam kepada orang-orang yang menentangnya.

Ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy berujung pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan tiga hal yaitu membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, dan membuat Piagam Madinah.

Ketiga hal itu dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi untuk membangun Madinah sebagai negara yang berdaulat kala itu.

Ayat Alquran tentang Ulul Azmi

Para nabi dan rasul bergelar Ulul Azmi dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran, yakni sebagai berikut:

1. Surah Al-Ahqaf Ayat 35

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Fasbir kamaa sabara ulul 'azmi minar Rusuli wa laa tasta'jil lahum; ka annahum Yawma yarawna maa yoo'adoona lam yalbasooo illaa saa'atam min nahaar; balaagh; fahal yuhlaku illal qawmul faasiqoon

Artinya: “Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal (di dunia) hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada Allah).”

Ayat di atas menegaskan perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad SAW bersabar menghadapi orang-orang kafir seperti rasul-rasul yang teguh hatinya (Ulul Azmi).

2. Surah Asy-Syura Ayat 13

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

Shara'a lakum minad deeni maa wassaa bihee Noohanw wallazeee awhainaaa ilaika wa maa wassainaa biheee Ibraaheema wa Moosa wa 'Eesaaa an aqeemud adeena wa laa tatafarraqoo feeh; kabura 'alal mushrikeena maa tad'oohum ilaih; Allaahu yajtabee ilaihi many yashaaa'u wa yahdeee ilaihi mai yuneeb

Artinya: “Diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”

Dalam tafsir ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah SWT hanya menyebut lima naba nabi karena posisi mereka lebih tinggi dibandingkan nabi-nabi lainnya.

Mereka mempunyai tanggung jawab yang berat dan karena kesabaran menghadapi segala kesulitan yang ditimbulkan kaumnya, mereka dijuluki Ulul Azmi oleh Allah SWT.

3. Surah Al-Ahzab Ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Wa iz akhaznaa minan Nabiyyeena meesaaqahum wa minka wa min Noohinw wa Ibraaheema wa Moosaa wa Eesab-ni-Maryama wa akhaznaa minhum meesaaqan ghaleezaa

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”

Ayat di atas menjelaskan Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa Dia telah menerima janji dari Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, dan Nabi Isa AS bahwa mereka benar-benar menyampaikan agama Allah SWT kepada manusia.