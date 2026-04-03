Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, dijelaskan bahwa kehidupan di dunia hanya senda gurau dan bersifat sementara.

"Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui."

Ayat tersebut juga menyinggung bahwa kehidupan yang kekal adalah di akhirat, yakni berupa surga dan neraka.

Surga merupakan tempat bagi orang-orang bertakwa. Sementara, neraka adalah rumah mereka yang melanggar perintah Allah SWT dan tidak bertobat hingga wafat.

Lantas, siapa saja calon penghuni neraka yang sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran?

Calon Penghuni Neraka Menurut Alquran

Calon penghuni neraka sudah dijelaskan dalam berbagai ayat Alquran. Itu bukan untuk menebar ketakutan berlebihan, tetapi sebagai pengingat bagi umat Islam.

Kita diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah SWT dan melakukan berbagai amalan kebaikan agar terhindar dari api neraka dan kekal di surga.

Berikut ini adalah calon penghuni neraka berdasarkan Alquran:

1. Orang Kafir dan Musyrik

Calon penghuni neraka yang pertama adalah orang-orang kafir dan musyrik atau mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT dan rasul-rasul-Nya hingga wafat.

Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 yang artinya:

"Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.”

2. Orang Munafik

Ada banyak ayat dalam Alquran yang memperingatkan bahwa orang munafik akan ditempatkan di neraka, kecuali mereka bertobat sebelum meninggal.

“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.” (Surah An-Nisa: 145)

“Allah menjanjikan (mengancam) orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (neraka) itu bagi mereka. Allah melaknat mereka; dan mereka mendapat azab yang kekal.” (Surah At-Taubah: 68)

“Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Surah At-Taubah: 73)

3. Orang yang Menentang Ajaran Allah SWT

Orang yang menolak ajaran Allah SWT, termasuk menentang Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Alquran, maka neraka adalah tempatnya.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115:

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Ancaman neraka bagi orang-orang seperti ini juga tercantum dalam surah An-Nisa ayat 56 dan Al-Mutaffifin ayat 13-16.

“Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha-perkasa, Mahabijaksana.” (Surah An-Nisa: 56)

“Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berkata, “Itu adalah dongeng orang-orang dahulu.” Sekali-kali tidak! Bahkan, apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hatinya. Sekali-sekali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.” (Surah Al-Mutaffifin: 13-16)

4. Pelaku Dosa Besar

Pelaku dosa besar, seperti orang yang berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, hingga durhaka kepada orang tua juga merupakan calon penghuni neraka.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan untuk menjauhi tujuh perkara dosa besar yaitu sebagai berikut:

“Jauhilah tujuh perkara yang merusak (dosa besar). Para sahabat bertanya, “Apa saja ketujuh perkara itu wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang baik.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

5. Pembunuh

Dalam surah An-Nisa ayat 93, Allah SWT berfirman:

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Sementara, ancaman neraka bagi pelaku syirik tercantum dalam surah An-Nisa ayat 116 sebagai berikut:



“Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.”

6. Pemakan Riba

Hukuman neraka bagi pelaku riba dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

7. Orang yang Memakan Harta Anak Yatim

Adapun hukuman bagi orang yang memakan harta anak yatim dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 10 sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

8. Orang yang Lari dari Medan Perang

Orang yang meninggalkan medan perang akan mendapat murka Allah SWT dan ditempatkan di neraka Jahanam sesuai surah Al-Anfal ayat 15-16.

“Wahai orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur). Dan barangsiapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam, seburuk-buruk tempat kembali.”

9. Orang yang Menuduh Wanita Baik Berzina

Dalam surah An-Nur ayat 23, orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa ada bukti akan mendapat azab besar di akhirat.

“Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.”

10. Orang yang Tidak Salat dan Tidak Zakat

Meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja termasuk dosa besar. Ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Muddassir ayat 42-43:

“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat.”

Seorang muslim yang tidak pernah membayar zakat juga masuk ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34-35.

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

11. Orang Zalim

Calon penghuni neraka selanjutnya adalah orang-orang zalim, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Saba’ ayat 42:

“Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa (mendatangkan) manfaat maupun (menolak) mudarat kepada sebagian yang lain. Dan Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, “Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.”

12. Orang Kikir

Dalam surah Ali Imran ayat 180, orang yang kikir hartanya akan dikalungkan di leher saat hari kiamat yang memberatkan mereka.

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

Sementara, dalam surah An-Nisa ayat 37, dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan siksa bagi orang kikir dan yang mengajak orang lain menjadi kikir.

“(yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.”

Nama-Nama Neraka dan Calon Penghuninya

1. Neraka Jahanam

Neraka Jahanam dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan maksiat atau pelaku dosa besar yang tidak bertobat hingga meninggal dunia.

Dalam sebuah riwayat, dikisahkan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, “Mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh (Jahanam)?”

Malaikat menjawab, “Wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya.” Namun, Rasulullah SAW terus mendesak.

Jibril akhirnya menjawab, “Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertobat.”

2. Neraka Lazha

Orang yang menolak ajaran Allah SWT, mendustakan Alquran, dan tidak beriman kepada-Nya diancam dengan siksaan pedih di dalam neraka Lazha.

Menurut ahli tafsir, Lazha berarti “menyala-nyala”. Ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam surah Al-Lail ayat 14:

“Maka Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.”

3. Neraka Hutamah

Dalam surah Al-Humazah ayat 4-8, Hutamah digambarkan sebagai api yang membakar sampai ke hati.

“Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah. Dan tahukah kamu apakah (neraka) Hutamah itu? (Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka.”

Neraka ini menjadi tempat orang-orang yang suka gibah, mengadu domba, hingga orang yang kikir, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah yang sama ayat 1-3.

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.”

4. Neraka Sa’ir

Seperti Lazha, Sa’ir juga berarti “menyala-nyala”. Penghuni neraka ini adalah mereka yang

mengabaikan peringatan, membantah Allah SWT tanpa ilmu pengetahuan, dan yang terjerumus dalam jebakan setan.

Dalam surah Fatir ayat 6, Allah SWT berfirman:

“Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.”

Neraka yang menyala-nyala dalam ayat tersebut diyakini sebagai neraka Sa’ir.

5. Neraka Jahim

Calon penghuni neraka Jahim adalah orang-orang yang mendustakan dan menentang ayat-ayat Allah SWT.

6. Neraka Saqar

Neraka Saqar adalah tempat bagi orang-orang yang tidak mengerjakan salat, tidak menyantuni orang miskin, yang suka membicarakan yang batil, dan yang tidak beriman pada hari pembalasan.

“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang me-laksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, ampai datang kepada kami kematian.” (Surah Al-Muddassir: 42-46)

7. Neraka Hawiyah

Neraka Hawiyah adalah tempat bagi orang-orang munafik.

Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang penduduk setiap tingkatan neraka. Malaikat Jibril menjawab: