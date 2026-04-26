Nama “Firaun” tentu sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, karena disebut lebih dari 70 kali dalam Alquran.

Sosok ini dikenal sebagai penguasa Mesir Kuno yang memiliki kekuasaan besar, namun juga terkenal zalim, menindas kaum lemah, dan bahkan mengaku sebagai tuhan.

Kisahnya pun menjadi salah satu pelajaran penting tentang kesombongan dan akibat dari menolak kebenaran.

Meski kisah Firaun sering diceritakan, tidak sedikit orang yang masih bertanya-tanya tentang identitas aslinya.

Apakah “Firaun” memang nama orang tertentu, atau sebenarnya hanya sebutan bagi para raja Mesir pada masa itu?

Asal-Usul Gelar "Firaun" dalam Sejarah Mesir Kuno

Sebenarnya, “Firaun” bukanlah nama satu orang, melainkan gelar untuk raja atau penguasa Mesir Kuno yang memegang kekuasaan besar, baik dalam urusan pemerintahan maupun agama.

Secara bahasa, kata “Firaun” berasal dari istilah Mesir kuno per-aa, yang berarti “Rumah Besar” atau istana kerajaan.

Sepanjang sejarah Mesir Kuno yang berlangsung sekitar 3.000 tahun, ada lebih dari 100 penguasa yang memakai gelar ini.

Masing-masing Firaun memiliki nama asli yang biasanya digunakan saat penobatan dan ditulis dalam huruf hieroglif.

Berikut adalah beberapa contoh nama Firaun dari berbagai masa:

Raja Narmer (dikenal juga sebagai Menes), yang dipercaya sebagai penguasa pertama yang menyatukan Mesir Hulu dan Hilir. Dinasti Keempat: Khufu (Cheops), Khafre, dan Menkaure, yang terkenal sebagai pembangun piramida besar di Giza.

Khufu (Cheops), Khafre, dan Menkaure, yang terkenal sebagai pembangun piramida besar di Giza. Dinasti ke-23 & 25: Pada masa ini, Mesir pernah dipimpin oleh raja keturunan Libya seperti Takelot II dan Osorkon III, serta raja dari Nubia seperti Piye dan Taharqa.

Siapa Nama Asli Firaun pada Zaman Nabi Musa AS?

Soal nama asli Firaun yang hidup pada masa Nabi Musa AS (sekitar abad ke-13 SM), para ulama dan sejarawan masih memiliki perbedaan pendapat.

Dari berbagai penelitian sejarah, ada dua pandangan yang cukup dikenal:

1. Pendapat Pertama (Ramses II)

Banyak sejarawan modern berpendapat bahwa Firaun pada zaman Nabi Musa bernama asli Ramses II, yang memerintah sekitar tahun 1303-1213 SM.

Ia dikenal sebagai raja besar di masa kejayaan Mesir, memiliki kekuatan militer yang kuat, serta banyak membangun monumen dan prasasti.

2. Pendapat Kedua (Ramses II dan Merneptah)

Ada juga pendapat yang menyebutkan dua nama Firaun yang berkaitan langsung dengan kisah Nabi Musa.

Pendapat ini didukung oleh penelitian Dr. Maurice Bucaille dan kajian arkeolog Ali Akbar.

Ramses II diyakini sebagai Firaun yang merawat dan membesarkan Nabi Musa sejak kecil di istana.

Merneptah, putra sekaligus Firaun penerus dari Ramses II. Ia dipercaya sebagai Firaun yang mengejar Nabi Musa dan kaumnya, lalu tenggelam di Laut Merah.

Kisah Kesombongan dan Akhir Tragis Firaun dalam Alquran

A. Penindasan Bani Israil

Firaun menindas Bani Israel dengan sangat kejam dan menjadikan mereka sebagai budak. Ia juga menolak dakwah Nabi Musa AS dan bahkan dengan sombong mengaku sebagai tuhan.

Dalam surat Al-Qasas ayat 38, disebutkan:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Wa qaala Fir'awnu yaaa aiyuhal mala-u maa 'alimtu lakum min ilaahin ghairee fa awqid lee ya Haamaanu 'alatteeni faj'al lee sarhal la'alleee attali'u ilaaa ilaahi Moosaa wa innee la azunnuhoo minal kaazibeen

Artinya: “Dan Fir‘aun berkata, ‘Wahai para pembesar kaumku! Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku.

Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman (untuk membuat batu bata), kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta.’”

B. Pertaruangan Sihir dan Mukjizat

Saat merasa kekuasaannya terancam, Firaun menantang Nabi Musa dengan mengumpulkan para penyihir terbaik.

Namun, semua sihir mereka kalah oleh mukjizat tongkat Nabi Musa yang mampu menelan tipu daya tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam surat Thaha ayat 69:

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

Wa alqi maa fee yamee nika talqaf maa sana'oo; innamaa sana'oo kaidu saahir; wa laa yuflihus saahiru haisu ataa

Artinya: “Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat.

Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir (belaka). Dan tidak akan menang pesihir itu, dari mana pun ia datang.”

C. Pengejaran di Laut Merah

Puncak kejadian terjadi saat Firaun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan kaumnya yang hendak keluar dari Mesir.

Ketika sampai di Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya hingga terbelah, sehingga mereka bisa menyeberang.

Ketika Firaun dan pasukannya ikut masuk ke dalam laut, air kembali menyatu dan menenggelamkan mereka.

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

Fa awhainaaa ilaa Moosaaa anidrib bi'asaakal bahra fanfalaqa fakaana kullu firqin kattawdil 'azeem, Wa azlafnaa sammal aakhareen

Wa anjainaa Moosaa wa mam ma'ahooo ajma'een, Summa aghraqnal aakhareen

Artinya: “Lalu Kami wahyukan kepada Musa, ‘Pukullah laut itu dengan tongkatmu.’ Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.

Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.

Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain.” (QS. Asy-Syu’ara’: 63-66)

D. Jasad Firaun Diselamatkan sebagai Pelajaran

Namun, Allah menyelamatkan jasad Firaun agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya.

Hal ini disebutkan dalam QS. Yunus ayat 92, bahwa jasadnya dijadikan tanda bagi manusia, meskipun banyak yang tidak mengambil pelajaran.

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

Falyawma nunajjeeka bibadanika litakoona liman khalfaka Aayah; wa inna kaseeram minan naasi 'an aayaatinaa laghaafiloon