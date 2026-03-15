Nabi Yusuf AS dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki akhlak mulia dan ketampanan yang luar biasa.

Bahkan, ketampanan Nabi Yusuf juga menjadi bagian dari kisah terkenal di dalam Alquran.

Allah SWT menceritakan bagaimana para perempuan di Mesir sampai terkejut ketika melihat beliau hingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri.

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ…

Artinya: “Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepadanya dan mereka (tanpa sadar) melukai tangannya sendiri.

Mereka berkata, ‘Mahasempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia.’” (QS. Yusuf: 31)

Karena kisahnya yang begitu terkenal, banyak orang kemudian penasaran tentang kehidupan pribadi Nabi Yusuf, termasuk siapa perempuan yang menjadi istrinya.

Siapakah Istri Nabi Yusuf AS?

Alquran tidak menyebutkan secara jelas siapa nama istri Nabi Yusuf. Kisah dalam surat Yusuf lebih banyak menceritakan tentang perjalanan hidup dan ujian yang beliau alami.

Di samping itu, menurut penjelasan Prof. Quraish Shihab, Alquran memang tidak memberikan informasi rinci mengenai siapa perempuan yang menjadi istri Nabi Yusuf.

Nama “Zulaikha” yang sering dikenal oleh masyarakat sebenarnya tidak disebutkan secara langsung sebagai istri Nabi Yusuf AS.

Dalam beberapa kitab tafsir dan cerita sejarah Islam, Zulaikha disebut sebagai istri pejabat Mesir yang kemudian menikah dengan Nabi Yusuf setelah melalui berbagai peristiwa.

Namun, kisah tersebut banyak bersumber dari riwayat sejarah dan kisah-kisah Israiliyat sehingga perlu disikapi dengan hati-hati.

Karena itu, menurut Quraish Shihab, tidak ada penjelasan yang pasti dalam Alquran mengenai identitas istri Nabi Yusuf.

Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha

Dalam kisah yang terdapat dalam Alquran, disebutkan bahwa Nabi Yusuf pernah tinggal di rumah seorang pejabat Mesir yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz.

Saat itu, Nabi Yusuf diuji dengan godaan dari istri majikannya yang terpesona dengan ketampanannya.

Allah SWT menggambarkan peristiwa tersebut dalam surat Yusuf ayat 24:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

Wa laqad hammat bihee wa hamma bihaa law laaa ar ra-aa burhaana rabbih; kazaalika linasrifa 'anhu sooo'a walfa hshaaa'; innahoo min 'ibaadi nal mukhlaseen

Artinya: “Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf).

Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya.

Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf mendapat perlindungan dari Allah sehingga mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa.

Namun, setelah kejadian tersebut, Nabi Yusuf justru difitnah sehingga akhirnya dipenjara. Hal ini juga disebutkan dalam surat Yusuf ayat 35:

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ

Summa badaa lahum mim ba'di maa ra-awul Aayaati layasjununnahoo hatta heen

Artinya: “Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.”

Dalam beberapa kisah tafsir dan sejarah Islam, disebutkan bahwa perempuan yang menggoda Nabi Yusuf tersebut kemudian bertobat setelah menyadari kesalahannya.

Sebagian riwayat bahkan menyebutkan bahwa ia akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf setelah beliau menjadi pejabat di Mesir.

Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa kisah ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an.

Apakah Nabi Yusuf Berpoligami?

Dengan ketampanannya yang luar biasa, tak heran banyak Muslim yang bertanya-tanya apakah Nabi Yusuf berpoligami dan memiliki lebih dari satu istri.

Dalam Alquran sendiri, tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci jumlah istri Nabi Yusuf AS.