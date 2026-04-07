Kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda besar kiamat.

Imam Mahdi ditugaskan untuk memurnikan ajaran agama Islam sekaligus ikut memerangi Dajjal.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Imam Mahdi menurut Alquran dan Hadis?

Sosok Imam Mahdi Menurut Alquran dan Hadis

Alquran tidak menyebutkan nama Imam Mahdi secara spesifik. Namun, sejumlah hadis menyinggung sosok tersebut.

Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak hancur dunia (kiamat) sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku.” (HR At-Tirmidzi).

Selain At-Tirmidzi, Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang mirip, cuma berbeda pada akhir kalimatnya saja.

“Namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku.” (HR Abu Daud).

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa nama asli Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasulullah SAW dan ayahnya.

Sementara, dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk (al-Mahdi), (yang pada masa itu) Allah SWT memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia, dia akan hidup selama tujuh atau delapan musim haji.” (HR Al-Hakim).

Nabi Muhammad SAW juga pernah menyinggung ciri-ciri Imam Mahdi yang berdasarkan hadis berikut ini:

“Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia ini selama tujuh tahun.” (HR Abu Daud).

Ciri-Ciri Imam Mahdi

Berdasarkan hadis-hadis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri Imam Mahdi adalah sebagai berikut:

Merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Memiliki dahi yang lebar. Mempunyai hidung mancung. Memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nama ayahnya juga sama dengan ayah Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7-8 tahun atau musim haji. Selama memimpin, Imam Mahdi akan membawa keadilan.

Tempat Munculnya Imam Mahdi

Imam Mahdi disebut-sebut akan datang dari arah timur yang dilandaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim berikut:

“Akan terjadi perebutan di sisi harta simpanan kalian oleh tiga orang, semuanya anak khalifah. Namun, tidak ada seorang pun dari mereka yang mendapatkannya. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur, lalu mereka membunuh kalian dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh suatu kaum sebelumnya … (kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang tidak kuingat, lalu beliau bersabda:) Maka apabila kalian melihatnya, baiatlah dia, sekalipun harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah al-Mahdi.’”