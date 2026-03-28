Membaca selawat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Selawat bukan sekadar kalimat, tetapi bentuk cinta, doa, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Salah satu selawat yang umum dibaca umat Islam adalah "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad".

Lantas, apa arti dan keutamaan membaca selawat Nabi Muhammad SAW?

Anjuran Membaca Selawat Nabi Muhammad SAW

Membaca selawat Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan dan tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa ayyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimu taslima

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan bacaan selawat yang lengkap sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, adapun pemberian salam kepadamu kami telah mengetahuinya, bagaimana kami harus membaca salawat?" Nabi menjawab, ucapkanlah: Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamid majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamid majid. (HR al-Bukhari, Ahmad, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lainnya).

Tulisan Arab dan Latin Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

اَللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad.”

Keutamaan Membaca Selawat Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad

Berikut ini adalah keutamaan membaca selawat Nabi Muhammad SAW berdasarkan Alquran dan hadis-hadis Rasulullah:

1. Taat kepada Allah SWT

Membaca selawat Nabi Muhammad SAW merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT, sebagaimana telah ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 56.

2. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang-orang yang berselawat akan mendapat syafaatnya.

“Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” (HR Tirmidzi).

3. Diangkat Derajatnya

Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi pintu bagi umat Islam agar derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang membaca selawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan.” (HR An-Nasa’i).

4. Pelebur Dosa

Dari hadis yang sama, membaca selawat Nabi Muhammad SAW membuat seorang muslim mendapat keringanan yaitu dihapuskan dosa-dosanya.

5. Mendapat Rahmat Allah SWT

Hadis yang sama juga menegaskan bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapat rahmat Allah SWT berupa balasan selawat 10 kali.

6. Dikabulkan Hajatnya

Seorang muslim yang membaca selawat akan dikabulkan keinginannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barang siapa berselawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat (kebutuhan), yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dan Allah membebankan selawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, layaknya (cahaya) hidayah yang masuk kepada kamu sekalian, dan malaikat memberi tahu akan namanya, kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih, dan dengan selawatnya, aku mencukupinya (memberi syafaat) kelak di hari kiamat.” (HR Imam Baihaqi).

7. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, dijelaskan bahwa orang yang banyak berselawat akan mendapat kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

“Rasulullah bersabda: Perbanyaklah kalian untuk berselamat kepadaku di hari Jumat karena sesungguhnya selawat umatku itu diserahkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat denganku.” (HR Imam Baihaqi).

8. Mendapat Perlindungan dari Neraka

Selawat Nabi Muhammad SAW juga bisa dibaca sebagai perlindungan dari siksa api neraka di akhirat kelak.

9. Bentuk Sedekah

Dalam beberapa literatur Islam, disebutkan bahwa berselawat merupakan pengganti sedekah bagi orang fakir atau yang tidak mampu bersedekah.

10. Terus Mengingat Allah SWT