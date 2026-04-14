Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Dengan bersedekah, kita bisa meraih banyak keutamaan. Satu di antaranya adalah penghapus dosa.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 271:

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

Akan tetapi, umat Islam tetap harus berhati-hati sebab tidak semua sedekah bernilai pahala.

Bahkan, ada sedekah yang bisa menjadi haram jika dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan syariat Islam.

Apa Saja Sedekah yang Hukumanya Haram?

Sedekah bisa menjadi haram karena dua hal, yakni penerima dan asal hartanya.

Islam mengharamkan sedekah diberikan kepada seseorang yang suka bermaksiat.

Amalan ini juga bisa menghilangkan pahala jika sumber hartanya haram, seperti hasil curian dan korupsi.

Berikut adalah penjelasannya:

1. Sedekah dari Uang Haram

Ini termasuk sedekah haram berdasarkan sumber hartanya, yakni dari hasil pencurian, perampokan, korupsi, dan semacamnya yang dilarang dalam Islam.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang yang bersedekah dengan harta haram tidak akan mendapatkan pahala.

“Siapa saja yang mencari harta yang haram, lalu ia bersedekah dengan harta tadi, ia tidak akan mendapat pahala, tapi akan mendapat dosa atau siksa.” (HR Ibnu Rajab).

2. Sedekah dengan Barang Haram

Sedekah dengan barang atau benda yang haram juga dilarang dalam Islam. Contoh barang haram yang dimaksud seperti minuman keras, narkoba, hingga daging anjing atau babi.

3. Sedekah dengan Tujuan Riya

Sedekah yang dilakukan karena riya atau mengharapkan pujian orang lain juga akan berubah menjadi haram.

Dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5, manusia diperintahkan untuk ikhlas beribadah hanya untuk Allah SWT.

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

Sementara, dalam hadis qudsi dijelaskan:

“Allah Tabaroka wa Ta’ala berfirman: Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barangsiapa yang menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, maka Aku akan meninggalkannya (tidak menerima amalannya) dan perbuatan syiriknya.” (HR Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang bersedekah bukan atas dasar ikhlas karena Allah SWT tidak akan mendapat pahala.

Sedekah yang Haram dalam Islam

4. Sedekah kepada Ahli Maksiat

Sedekah kepada ahli maksiat akan membuat amalan menjadi sia-sia. Itu karena harta yang disedekahkan berpotensi digunakan untuk melakukan maksiat, seperti judi, mabuk, hingga zina.

Larangan berbuat maksiat atau dosa juga tersebar dalam berbagai ayat Alquran. Salah satunya adalah Surah Al-An’am ayat 120:

“Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan (perbuatan) dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.”

5. Sedekah yang Diungkit-ungkit

Islam melarang mengungkit sedekah yang sudah diberikan. Larangan ini bahkan tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 264:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.”

6. Sedekah saat Terlilit Utang

Ketika seseorang memiliki utang yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi, lalu ia justru bersedekah, maka sedekah tersebut dapat menjadi haram.

Jika seseorang mampu bersedekah, seharusnya ia juga mampu untuk membayar utangnya. Dalam Islam, terdapat kaidah bahwa kewajiban harus didahulukan daripada amalan sunnah.

Oleh karena itu, orang yang memiliki utang dan memiliki kemampuan untuk melunasinya wajib mendahulukan pembayaran utang sebelum bersedekah.

Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

“Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syarat agar Sedekah Diterima Allah SWT

Salah satu ayat Al-Qur’an yang memerintahkan orang bertakwa untuk bersedekah adalah firman Allah:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Allazeena yu'minoona bilghaibi wa yuqeemoonas salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (Surat Al-Baqarah ayat 3)

Al-Syaikh Badi’ al-Zaman Sa’id al-Nursi dalam kitab Dzu al-Faqar (halaman 18–19) menjelaskan bahwa potongan ayat ini mengandung isyarat tentang lima syarat agar sedekah dapat diterima, yaitu: