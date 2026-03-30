Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sahabat. Beberapa di antaranya termasuk Khulafaur Rasyidin yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat.

Mereka adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Keempatnya juga termasuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga.

Meski begitu, tidak semua sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sempurna sejak awal.

Bahkan, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat yang gemar meminum khamr dan mabuk-mabukan.

Mengenal Sahabat Nabi Muhammad SAW yang Doyan Mabuk

Meskipun berstatus nabi dan rasul Allah SWT, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan teman dan merangkul banyak kalangan.

Bahkan, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat yang gemar mabuk yaitu Nu’aiman bin Amru bin Rafaah.

Meski minuman favoritnya adalah khamr, Nu’aiman bin Amru bin Rafaah merupakan salah satu sahabat yang dicintai Nabi Muhammad SAW.

Nu’aiman bin Amru bin Rafaah dikenal sebagai sosok jenaka dan usil, sehingga kerap membuat Nabi Muhammad SAW tertawa.

Hampir tiada hari yang dilewatkan Nu’aiman tanpa tingkat usil. Suatu hari, ia diajak berdagang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat lain ke Syam.

Bukannya menjual barang dagangannya, Nu’aiman justru menjual sahabat bernama Suwaibith yang bertugas menjaga makanan.

Alhasil, Abu Bakar harus menebusnya. Cerita ini sampai di telinga Nabi Muhammad SAW yang tertawa mendengarnya.

Meski demikian, Nabi Muhammad SAW tidak tebang pohon. Ia tetap menghukum Nu’aiman bin Amru bin Rafaah sesuai syariat saat sang sahabat mabuk.

Bahkan, Rasulullah SAW pernah memukulnya dengan sandal.

Diceritakan, "Saat itu di Madinah ada seorang lelaki yang selalu mabuk. Ia diantar bertemu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun disuruh Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal dan ditaburi debu. Saat sudah banyak debunya, seorang sahabat melakukan sumpah serapah, "Semoga Allah melaknatmu." Nabi Muhammad SAW yang mendengar hal itu, langsung menegurnya. Ia berkata, “Jangan begitu, walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan rasul-Nya.”

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “Ia akan masuk surga dengan tertawa.”