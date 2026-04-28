Sebagai seorang muslim, sebisa mungkin jangan melaksanakan ibadah tanpa mengenal maknanya.

Kita juga harus memahami hal-hal yang menjadi dasar keimanan. Salah satunya adalah Rukun Islam.

Lantas, apa sebenarnya arti Rukun Islam dan bagaimana penjelasannya?

Arti Rukun Islam

Rukun Islam adalah pilar yang wajib dilaksanakan setiap muslim dan merupakan pondasi keimanan seseorang.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:



“Islam dibangun di atas lima perkara, yakni syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.” (HR Bukhari dan Muslim)

Rukun Islam dan Penjelasannya

1. Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat

Rukun Islam yang pertama adalah dua kalimat syahadat yaitu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Asy-hadu allaa ilaaha illallaahu wa asy-hadu anna muhammadarrasuulullahi

Artinya: “Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

Seorang muslim harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya untuk menyampaikan risalah Islam.

Membaca dua kalimat syahadat juga menjadi bukti bahwa seorang muslim ikhlas menjalani syariat Islam.

2. Mendirikan Salat

Rukun Islam kedua adalah salat. Ibadah ini merupakan yang paling utama bagi muslim dan yang pertama dihitung di akhirat.

Perintah salat bahkan tersebar dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Surah Al-Baqarah ayat 43 yaitu:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Dengan mengerjakan salat lima waktu, seorang muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Berpuasa di Bulan Ramadan

Rukun Islam ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa bukan cuma menahan haus dan lapar, tetapi juga melawan segala hawa nafsu seperti amarah dan syahwat.

Perintah berpuasa salah satunya tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Yaa ayyuhal lazeena aamanoo kutiba 'alaikumus Siyaamu kamaa kutiba 'alal lazeena min qablikum la'allakum tattaqoon

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

4. Membayar Zakat

Rukun Islam keempat adalah membayar zakat. Amalan ini diperintahkan bersamaan dengan salat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43.

Adapun zakat ada dua jenis, yakni zakat mal (harta) dan zakat fitrah yang dikeluarkan selama bulan Ramadan.

Zakat mal wajib dikeluarkan jika hartanya sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan sudah mencapai batas minimal (nisab) dalam kurun waktu tersebut.

Nisab menunjukkan jumlah minimal harta yang dimiliki. Sementara, haul berarti lamanya harta tersebut dimiliki secara penuh selama satu tahun hijriah.

Besaran nisab untuk zakat mal setara nilai 85 gram emas per tahun sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia.

5. Haji bagi yang Mampu

Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji jika mampu dari segi biaya dan fisik. Perintah ini tertulis dalam Surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Feehi Aayaatum baiyinaatum Maqaamu Ibraaheema wa man dakhalahoo kaana aaminaa; wa lillaahi 'alan naasi Hijjul Baiti manis tataa'a ilaihi sabeelaa; wa man kafara fa innal laaha ghaniyyun 'anil 'aalameen