Islam mengajarkan berbagai doa. Salah satunya yang berbunyi "Robbi habli minassholihin".

Ternyata, kalimat itu merupakan doa yang pernah dibaca Nabi Ibrahim AS. Namun, tak semua muslim mengetahui artinya.

Lantas, bagaimana tulisan arab "Robbi habli minassholihin" dan apa artinya?

Tulisan Arab Robbi Habli Minassholihin dan Artinya

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Robbi habli minas-saalihiin

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh.”

Makna Robbi Habli Minassholihin

Robbi habli minassholihin merupakan ayat ke-100 dalam Surah As-Saffat yang bermakna memohon keturunan atau anak yang saleh.

Dalam tafsir ayatnya, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah SWT agar dianugerahi seorang anak yang saleh dan taat.

Lewat doa tersebut, Nabi Ibrahim AS juga memohon agar anaknya bisa membantunya berdakwah, mendampinginya, dan menjadi teman dalam kesepian.

Doa Nabi Ibrahim AS dikabulkan Allah SWT. Anak tersebut bernama Ismail dan Ishaq. Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar yang merupakan istri kedua Nabi Ibrahim AS.

Sementara, Ishaq adalah anak Nabi Ibrahim AS bersama istri pertamanya, yakni Sarah. Ismail dan Ishaq lalu diutus Allah SWT sebagai nabi dan rasul.

Doa Mohon Anak dan Keturunan yang Saleh Lainnya

Selain doa Nabi Ibrahim AS, ada doa serupa yang bisa dibaca agar dititipkan anak yang saleh, yakni sebagai berikut:

1. Doa Nabi Zakaria AS Surah Ali Imran Ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Hunaaalika da'aa Zakariyyaa Rabbahoo qaala Rabbi hab lee mil ladunka zurriyyatan taiyibatan innaka samee'ud du'aaa'

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Doa in tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 38 yang dibaca oleh Nabi Zakaria AS di mihrab tempat Maryam beribadah.

Meskipun sudah tua dan istrinya mandul, Nabi Zakaria AS tetap memohon kepada Allah SWT agar diberi karunia berupa keturunan yang saleh.

2. Doa Nabi Zakaria AS Surah Al-Anbiya Ayat 89

Dalam Surah Al-Anbiya ayat 89, Nabi Zakaria AS juga memohon kepada Allah SWT agar tidak membiarkannya hidup tanpa keturunan.

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

Rabbi laa tazarnii fardanw wa anta khairul waarisiin

Artinya: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.”

3. Doa Nabi Ibrahim Surah Ibrahim Ayat 40

Nabi Ibrahim AS juga memohon agar anak dan cucunya istikamah beribadah kepada Allah SWT. Berikut bacaan doanya:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Rabbij 'alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du'aaa'

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”

4. Doa Mohon Istri dan Anak Jadi Penyejuk Hati

Doa ini tercantum dalam Surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Wallazeena yaqooloona Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zurriyaatinaa qurrata a'yuninw waj 'alnaa lilmuttaqeena Imaamaa