Dalam kehidupan, ada banyak hal yang sering membuat manusia bertanya-tanya.

Mengapa seseorang mendapat ujian berat? Kenapa ada yang hidupnya terasa mudah, sementara yang lain harus berjuang lebih keras?

Sejatinya, semua itu tidak lepas dari qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Meski sering didengar, masih banyak orang yang belum benar-benar memahami qada dan qadar secara tepat.

Padahal, memahami konsep ini penting agar seorang Muslim bisa belajar menerima ketentuan Allah dengan hati yang lebih tenang, tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha dan berdoa.

Pengertian Qada dan Qadar

Pengertian Qada

Secara bahasa, qada memiliki beragam arti, mulai dari hukum, keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, hingga penciptaan.

Sementara itu, secara istilah, qada adalah ketetapan Allah SWT yang telah ada sejak zaman azali (zaman sebelum segala sesuatu di alam semesta ini tercipta).

Ketentuan ini bersifat sangat umum, berlaku bagi seluruh makhluk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan telah tertulis rapi di dalam Lauh Mahfuzh.

Contoh hukum umum dari qada adalah kegagalan yang biasanya diakibatkan dari kemalasan, sedangkan keberhasilan datang dari kerajinan.

Pengertian Qadar

Sedangkan, qadar secara bahasa berarti kepastian, ukuran, ketetapan, kemampuan, kekuatan, atau peraturan.

Secara istilah, qadar memiliki arti wujud nyata atau realisasi dari ketetapan (qada) Allah SWT terhadap makhluknya.

Qadar terjadi dalam ukuran dan bentuk tertentu apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

Hubungan Antara Qada dan Qadar

Meskipun maknanya berbeda, qada dan qadar adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan.

Sederhananya, qada dapat diibaratkan sebagai "rencana" agung Allah, sedangkan qadar adalah "perwujudan atau kenyataan" dari rencana tersebut yang benar-benar terjadi di alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya.

Jenis-Jenis Qadar Beserta Contohnya

Dalam penerapannya, qadar juga identik dengan sebutan “takdir” dan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Takdir Mubram

Takdir mubram adalah ketetapan mutlak dari Allah SWT yang sama sekali tidak dapat diubah oleh siapa pun.

Contoh: Ketetapan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya (kematian).

2. Takdir Muallaq

Berbeda dengan mubram, takdir muallaq adalah takdir yang masih bisa diubah melalui doa dan usaha keras (ikhtiar) yang dilakukan oleh manusia.

Contoh: Seseorang yang terlahir di tengah keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

Namun, berkat ketekunannya dalam belajar dan bekerja keras, ia berhasil masuk ke perguruan tinggi bergengsi, meraih cita-citanya, dan akhirnya mampu hidup dengan sangat layak

Hikmah Beriman kepada Qada dan Qadar

Meyakini qada dan qadar tidak hanya sebatas pemenuhan rukun iman, tetapi juga mendatangkan banyak sekali manfaat (hikmah) bagi psikologis dan kehidupan sehari-hari.