Umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan.

Namun, selain zakat fitrah, ada juga zakat mal yang wajib dibayarkan ketika sudah memenuhi syarat tertentu.

Lantas, apa saja perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah yang harus diketahui umat Islam?

Apa Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah?

Setidaknya ada lima hal yang membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Berikut adalah penjelasannya:

1. Arti

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan seseorang yang meliputi berikut ini:

Emas, perak, dan barang berharga lainnya. Aset perdagangan. Hewan ternak. Hasil pertanian. Hasil olahan tanaman dan hewan. Hasil tambang dan tangkapan laut. Hasil penyewaan aset. Hasil jasa profesi, pendapatan, atau penghasilan. Hasil saham dan obligasi.

Zakat ini wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika hartanya sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan sudah mencapai batas minimal (nisab) dalam kurun waktu tersebut.

Nisab menunjukkan jumlah minimal harta yang dimiliki. Sementara, haul berarti lamanya harta tersebut dimiliki secara penuh selama satu tahun hijriah.

Adapun zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat Islam pada bulan Ramadan.

2. Waktu Pembayaran

Waktu pembyaran zakat fitrah adalah selama bulan Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Sementara, zakat mal dapat dibayarkan kapan pun setiap tahunnya selama sudah mencapai nisab dan haul.

3. Besaran Zakat

Besaran zakat mal dan zakat fitrah juga berbeda. Zakat mal yang dikeluarkan adalah 2,5 persen dari total kekayaan bersih yang sudah mencapai nisab dan haul.

Kekayaan bersih yang dimaksud adalah total harta setelah dikurangi utang dan kewajiban finansial lainnya.

Adapun nisab atau batas minimal harta untuk dizakatkan di Indonesia adalah setara nilai 85 gram emas per tahun sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Jika emas atau tabungan setara emas telah mencapai nisab tersebut selama satu tahun (haul), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Contohnya, jika memiliki emas 100 gram, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persen dari jumlah tersebut.

Perhitungannya yaitu 2,5% × 100 gram = 2,5 gram. Artinya, wajib menunaikan zakat 2,5 gram emas atau dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai harga emas saat itu.

Sementara, besaran zakat fitrah adalah besar atau makanan pokok seberat 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras per jiwa.

Zakat fitrah juga bisa dibayarkan berupa uang yang setara dengan harga 2,5 kg atau 3,5 liter beras di wilayah masing-masing.

4. Syarat

Hal lain yang membedakan zakat mal dan zakat fitrah adalah syaratnya yaitu sebagai berikut:

Syarat Zakat Mal

Beragama Islam.

Merdeka atau bukan hamba sahaya (budak).

Harta milik pribadi, tidak dalam status sengketa, dan bebas dari utang.

Harta mencapai nisab atau batas minimal (nisab).

Harta dimiliki selama satu tahun (haul).

Harta berkembang atau ada potensi bertambah.

Syarat Zakat Fitrah

Beragama Islam.

Masih hidup saat bulan Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Punya kelebihan makanan atau harta untuk kebutuhan pokok sendiri dan keluarga pada malam hari raya.

5. Tujuan Zakat

Tujuan zakat mal adalah membersihkan atau menyucikan harta, membantu fakir miskin, hingga menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial.

Sementara, zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan diri bagi yang berpuasa dari dosa, menyempurnakan ibadah puasa, membantu fakir miskin, hingga menumbuhkan kepedulian sesama muslim.

Hikmah Membayar Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Berikut adalah hikmah atau keutamaan membayar zakat mal dan zakat fitrah:

1. Membersihkan Harta dan Jiwa

Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

2. Mendapat Pahala Berlipat Ganda

Berzakat juga menumbukan rasa syukur dan mendapat pahala lebih banyak dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

3. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Membayar zakat membuat harta tidak hanya beredar di antara orang-orang tertentu.

Hal itu sekaligus membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 Allah SWT berfirman:

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

4. Menyempurnakan Ibadah

Zakat fitrah juga memiliki keutamaan untuk menyempurnakan ibadah puasa seorang muslim.

Amalan tersebut akan menyucikan jiwanya, sebagaimana hadis berikut ini:

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin" (HR Abu Dawud)

5. Mendatangkan Keberkahan Harta

Banyak orang menilai zakat mengurangi harta. Padahal, berzakat merupakan pembuka pintu rezeki.

Nabi Muhammad SAW bersabda: