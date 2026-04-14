Pernah mendengar cerita tentang ketindihan? Kondisi ini terjadi ketika seseorang terbangun dari tidur, tetapi tubuhnya terasa kaku sehingga sulit bergerak maupun berbicara.

Ketindihan juga kerap dikaitkan dengan gangguan jin atau setan, terutama jika seseorang dianggap kurang berdoa sebelum tidur.

Lantas, sebenarnya apa penyebab seseorang sering mengalami ketindihan menurut pandangan Islam?

Mengulik Penyebab Ketindihan dalam Islam

Melansir laman NU Online, penyebab ketindihan dalam Islam sama dengan pemicu yang dijelaskan dalam bidang medis.

Citra Fitri Agustina yang merupakan dokter dari Lembaga Kesehatan Pengurus Nahdlatul Ulama (LK PBNU) menjelaskan, ketindihan atau sleep paralysis bukan karena makhluk halus.

Ketindihan terjadi saat mekanisme otak dan tubuh saling bertabrakan atau tidak berjalan selaras saat tidur. Alhasil, itu menyebabkan tubuh terbangun di tengah siklus REM (rapid eye movement).

Ada beberapa faktor penyebab ketindihan. Salah satunya adalah kurang berolahraga, sehingga menyebabkan kecemasan dan membuat susah tidur.

Ketindihan juga bisa dipicu gangguan stres pascatrauma atau PTSD.

Anjuran dalam Islam saat Ketindihan

Seorang muslim sebaiknya melakukan sejumlah amalan sebelum tidur untuk mencegah berbagai gangguan.

Beberapa di antaranya adalah membaca surah Al-Ikhlas, An-Naas, Al-Falaq. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Bukhari sebagai berikut:

“Apabila Rasulullah Saw ingin tidur, beliau meniupkan telapak tangannya sambil membaca Qul Huwallahu Ahad (surah Al-Ikhlas) dan mu'awwidzatain (surah An-Naas dan Al-Falaq). Setelah itu beliau mengusapkannya pada wajah dan seluruh tubuh. Saat beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu.” (HR. Bukhari)

Selain itu, dianjurkan juga untuk berwudju sebelum tidur, merapikan dan membersihkan tempat tidur, membaca ayat kursi, membaca tiga surah pendek, dan membaca doa sebelum tidur.

Ada juga doa lain untuk meminta perlindungan Allah Swt yang bisa dibaca sebelum tidur yaitu sebagai berikut:

A’uudzu bi kalimaatillahit-taammaati min ghadhabihi wa ‘iqaabihi wa syarri ibaadihi wa min hamazaatisy-syayaathiini wa an yahdhuurun.

Artinya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan-Nya, siksa-Nya, kejahatan hamba-Nya, dan dari tipu daya setan, dan jangan sampai mereka hadir kepadaku.” (HR Abu Dawud)

