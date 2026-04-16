Dalam pandangan Islam, penyakit hati (maaridh al-qulub) bukanlah suatu gangguan kesehatan medis yang bersifat fisik, melainkan gangguan spiritual dan emosional yang memengaruhi mental.

Penyakit ini sering kali disebabkan oleh lemahnya iman seseorang dan ketidakmampuannya untuk memahami dan menerima kehendak dari Allah SWT.

Bahkan, Allah SWT juga telah memperingatkan bahaya penyakit hati di dalam Alquran, tepatnya pada surat At-Taubah ayat 125:

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

Wa ammal lazeena fee quloobihim maradun fazaadat hum rijsan ilaa rijsihim wa maatoo wa hum kaafiroon

Artinya: “Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka (dengan surah itu) akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.”

Macam-Macam Penyakit Hati dalam Islam

Macam-macam jenis penyakit hati dalam Islam. (Foto: Arsip Inilah)

Terdapat sejumlah penyakit hati yang bisa merusak keimanan seseorang, di antaranya:

1. Hasad (Dengki/Iri Hati)

Hasad merupakan sifat ketidaksukaan seseorang saat melihat orang lain mendapat nikmat atau kebahagiaan, bahkan ia juga berharap agar kenikmatan itu hilang dari tangan orang lain itu.

Jenis penyakit hati ini dianggap sangat berbahaya dalam Islam, sebab bisa menghilangkan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan.

Dalil tentang iri hati sendiri telah disebutkan dalam Alquran surat An-Nisa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Wa laa tatamannaw maa faddalal laahu bihee ba'dakum 'alaa ba'd; lirrijaali naseebum mimak tasaboo wa linnisaaa'i naseebum mimmak tasabna;

was'alullaaha min fadlih; innal laaha kaana bikulli shai'in 'Aleemaa

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.

(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Sombong (Takabur)

Sombong adalah sikap di mana seseorang merasa posisinya lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga ia meremehkan sesama dan menolak kebenaran.

Sifat ini juga menjadi cerminan dari penyakit warisan Iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam AS ketika diperintahkan oleh Allah SWT.

Dalam surat Al-Isra ayat 37, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Wa laa tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibaala toola

Artinya: “Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.”

3. Riya’

Riya’ merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan untuk mencari keridhaan Allah.

Perilaku ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo laa tubtiloo sadaqaatikum bilmanni wal azaa kallazee yunfiqu maalahoo ri'aaa'an naasi wa laa yu'minu billaahi wal yawmil aakhiri..

Artinya: “Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.”

4. Sum’ah

Sum’ah adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memperdengarkan ibadah agar mendapatkan pujian dari orang lain.

Meski terlihat mirip, riya’ dan sum’ah memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Jika riya’ merupakan perilaku pamer melalui indra penglihatan, sum’ah adalah bentuk pamer yang dilakukan melalui indra pendengaran.

5. Su’udzan (Berburuk Sangka)

Buruk sangka atau su'udzan adalah sikap di mana seseorang memiliki prasangka buruk terhadap sesuatu atau orang lain tanpa adanya alasan yang jelas maupun bukti yang cukup.

Padahal, Islam sangat mengajarkan umatnya untuk berbaik sangka (husnuzzan) terhadap sesama manusia.

Su'udzan dianggap sebagai salah satu dosa yang wajib dihindari karena dampaknya sangat fatal, yaitu dapat merusak hubungan sosial serta menghancurkan kepercayaan di antara sesama manusia.

6. Ghibah

Secara harfiah, ghibah berarti bergunjing, yaitu perilaku membeberkan aib atau keburukan orang lain.

Bentuk ghibah sendiri tidak selalu berupa ucapan langsung, namun juga bisa sekadar menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari seseorang dengan niat untuk mengolok-oloknya.

Keburukan ghibah juga diterangkan dengan sangat jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanuj taniboo kaseeram minaz zanni inna ba'daz zanniismunw wa laa tajassasoo wa la yaghtab ba'dukum ba'daa;

a yuhibbu ahadukum any yaakula lahma akheehi maitan fakarih tumooh; wattaqul laa; innal laaha tawwaabur Raheem

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.

Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

7. Hubbub Dunya (Cinta Dunia) dan Al-Wahn

Hubbub dunya adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam mencintai kesenangan dunia, harta benda, dan kedudukan, sehingga menyebabkan seseorang melalaikan kehidupan di akhirat kelak.

Puncak dari penyakit ini adalah Al-Wahn, yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai bentuk terlalu cinta kepada dunia hingga rasa takut mati.

8. Bakhil (Kikir)

Kikir atau bakhil adalah sifat di mana seseorang merasa enggan untuk memberikan sesuatu yang dimilikinya (seperti harta benda atau bantuan) kepada orang lain, atau memberikannya namun dengan hati yang tidak tulus.

Penyakit hati yang satu ini sangat erat kaitannya dengan sifat egois, pelit, dan serakah.

Orang yang bakhil sama sekali tidak rela jika apa yang dimilikinya berkurang atau terlepas dari tangannya, baik disengaja maupun tidak.

9. Ujub

Ujub adalah sifat bangga diri atau rasa takjub yang berlebihan terhadap amal perbuatan, ibadah, maupun prestasi yang telah dicapai oleh diri sendiri.

Orang yang dihinggapi penyakit ujub akan merasa bahwa dirinya lebih suci, lebih baik, dan lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan orang lain.

Selain itu, penyakit ini juga sangat berkaitan dengan sifat sombong (takabur).

Imam Al-Ghazali sangat mewanti-wanti penyakit ini karena sifatnya yang halus, namun dapat membinasakan pahala ibadah.

Beliau mengibaratkan bahwa "Orang yang bangga dengan amalnya ibarat orang sakit yang tertawa di tengah luka parah".

10. Ghadab

Ghadab atau amarah yang tidak terkendali juga termasuk salah satu jenis penyakit hati.

Seseorang yang suka marah-marah diibaratkan akrab dengan iblis atau setan, karena mereka diciptakan dari api yang membara.

Apabila sifat ini terus dituruti, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri.

Pada akhirnya, hal tersebut akan menjauhkannya dari keberhasilan dan hanya membuahkan penyesalan di kemudian hari.

Cara Membersihkan Penyakit Hati

Proses pengobatan penyakit jiwa dan hati di dalam Islam dapat dilakukan melalui Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa).

Imam Al-Ghazali merumuskannya dalam tiga fase utama, yaitu Takhalli (mengosongkan diri dari akhlak tercela), Tahalli (menghiasi diri dengan sifat terpuji), dan Tajalli.

Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membersihkan penyakit hati:

1. Memperbanyak Membaca Alquran dan Tafakur

Membaca serta merenungkan (tadabbur) Alquran merupakan obat (syifa) penawar utama terhadap berbagai penyakit yang tersimpan di dalam dada.

Sementara itu, tafakur terhadap kekuasaan Allah dinilai dapat melunakkan hati yang mulai membatu sehingga penyakit-penyakit hati akan mereda.

2. Terapi Zikir dan Istigfar

Dzikir adalah terapi jiwa yang bertujuan agar seseorang terus-menerus mengingat nama-nama serta keagungan Allah SWT.

Ibadah ini berfungsi untuk menentramkan perasaan dan menghilangkan sifat kerenggangan, kecemasan, atau keras hati.

3. Ikhlas, Bersyukur, dan Muhasabah

Mengamalkan perbuatan ikhlas murni karena Allah dan bersyukur dipercaya akan membersihkan jiwa dari sifat pamer (riya').

Di samping itu, penting pula untuk bermuhasabah (introspeksi diri) bagi seseorang agar dapat mengenali dosanya dan segera meminta pengampunan Allah (bertaubat).

4. Ibadah Fisik (Puasa, Zakat, Shalat)

Berdasarkan Alquran, salat berfungsi mencegah perbuatan keji dan kemungkaran (QS. Al-Ankabut: 45).

Selain itu, zakat serta infak adalah amalan pembersihan jiwa yang dapat membuang sifat kikir (QS. An-Nisa: 128).

Begitu pula berpuasa yang diwajibkan demi melatih takwa (QS. Al-Baqarah: 183).