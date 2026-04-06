Dalam ajaran Islam, hubungan antara orang tua dan anak dibangun di atas kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan.

Selama ini, istilah “durhaka” lebih sering dikaitkan dengan anak kepada orang tua.

Namun, dalam kajian fikih dan etika Islam, orang tua juga bisa melakukan kesalahan besar terhadap anak jika tidak memenuhi hak-haknya.

Lantas, apakah orang tua bisa durhaka kepada anak dan bagaimana penjelasannya dari perspektif Islam?

Apakah Orang Tua Bisa Durhaka kepada Anak dalam Islam?

Istilah durhaka (uquq) memang lebih sering digunakan untuk menggambarkan sikap anak kepada orang tua. Namun, bukan berarti orang tua bebas dari kesalahan.

Berdasarkan penjelasan para ulama orang tua tetap bisa berbuat zalim kepada anak jika menelantarkan, tidak memenuhi hak, serta menyakiti secara fisik maupun batin.

Perbedaan Istilah “Anak Durhaka” dan “Orang Tua Zalim”

Dalam istilah yang umum digunakan, “durhaka” lebih sering ditujukan kepada anak yang melawan atau menyakiti orang tua.

Sementara itu, kesalahan orang tua terhadap anak biasanya disebut sebagai kezaliman atau kelalaian.

Namun secara makna, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melanggar hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam.

Perbedaan istilah ini tidak mengurangi fakta bahwa orang tua juga bisa berbuat dosa jika tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Hak Anak yang Wajib Dipenuhi Orang Tua

Dalam Islam, anak memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Hak-hak tersebut meliputi:

Hak mendapatkan nafkah (makanan, pakaian, tempat tinggal)

Hak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan agama

Hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian

Hak mendapatkan perlindungan dan bimbingan

Perlu digarisbawahi bahwa pemenuhan hak-hak tersebut bukanlah anjuran semata, melainkan kewajiban setiap orang tua.

Jika diabaikan, maka orang tua bisa dianggap telah berbuat zalim kepada anaknya dan berdosa.

Bentuk-Bentuk Orang Tua Durhaka kepada Anak

1. Menelantarkan Anak

Menelantarkan anak adalah salah satu bentuk paling jelas dari kedurhakaan orang tua. Hal ini bisa berupa tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau perhatian.

Dalam Islam, anak adalah tanggungan utama orang tua. Mengabaikan tanggung jawab ini tentu membuat orang tua berdosa, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Artinya: “Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.” (HR Abu Dawud dan al-Nasa’i dalam Sunan al-Kubra)

2. Tidak Memberikan Pendidikan yang Baik

Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak, terutama dalam hal agama dan akhlak.

Jika orang tua mengabaikan pendidikan ini, maka anak bisa tumbuh tanpa arah yang jelas.

Bukan hanya merugikan anak, hal ini juga akan menjadi beban dosa bagi orang tua.

3. Berlaku Kasar atau Menyakiti Anak

Perlakuan kasar, baik secara fisik maupun verbal, juga termasuk bentuk kezaliman yang bisa dilakukan orang tua kepada anak.

Dalam hal ini, menghina, membentak, atau merendahkan anak dapat meninggalkan luka batin yang dalam.

Padahal, Islam mengajarkan umatnya untuk memngedepankan kelembutan dalam mendidik, bukan kekerasan.

4. Tidak Adil kepada Anak

Bersikap pilih kasih atau membeda-bedakan anak termasuk perbuatan yang dilarang dalam ajarang Islam.

Pada dasarnya, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam keluarga, termasuk dalam hal kasih sayang dan perhatian.

Dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman:

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Innal laaha yaamaru bil 'adli wal ihsaani wa eetaaa'i zil qurbaa wa yanhaa 'anil fahshaaa'i wal munkari walbagh-i' ya'izukum la'allakum tazakkkaroon

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

5. Tidak Memberikan Nafkah yang Layak

Orang tua wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan. Jika sengaja mengabaikan kebutuhan anak padahal mampu, maka itu termasuk pelanggaran tanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.”

6. Memberikan Contoh Buruk

Jika orang tua menunjukkan perilaku yang buruk, maka anak cenderung menirunya.

Karena itu, orang tua dituntut untuk menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

7. Menyampaikan Informasi yang Salah

Memberikan informasi yang salah, terutama terkait agama atau nilai kehidupan, dapat menyesatkan anak. Hal ini termasuk bentuk kelalaian dalam mendidik.

8. Melarang Tanpa Sebab

Melarang anak tanpa alasan yang jelas atau tanpa penjelasan dapat membuat anak bingung dan memberontak.

Dalam Islam, pendidikan harus disertai hikmah dan penjelasan yang baik.

9. Sering Mengancam

Sering mengancam anak, baik secara verbal maupun emosional, dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental anak.

10. Mendoakan yang Buruk

Salah satu bentuk yang sangat berbahaya adalah mendoakan keburukan bagi anak. Dalam Islam, doa orang tua memiliki kekuatan besar.

Karena itu, orang tua dianjurkan untuk selalu mendoakan kebaikan, bukan sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 11:

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا

Wa yad'ul insaanu bishsharri du'aaa 'ahoo bilkhayr; wa kaanal insaanu 'ajoola