Sebagai manusia, kita memiliki banyak keinginan dalam hidup. Namun, sebagai muslim, kita sering lupa berdoa kepada Allah SWT.

Padahal, doa merupakan sarana utama untuk mendekatkan diri kepada-Nya sekaligus ikhtiar batin agar harapan dapat terwujud.

Selain berdoa, ada amalan yang dapat menyempurnakan usaha tersebut, yakni salat hajat dua rakaat.

Ibadah ini dianjurkan sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar keinginan dan kebutuhan kita dikabulkan.

Anjuran mengenai salat hajat juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis berikut:

"Dari Usman bin Hunaif (diriwayatkan) bahwasannya seorang lelaki buta datang kepada nabi shallallahu alaihi wasallam seraya berkata: Doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku. Nabi Muhammad SAW bersabda: Jika kamu mau, maka aku tangguhkan bagimu dan itu lebih baik, dan jika kamu mau, maka aku akan doakan kamu. Lelaki itu berkata, Doakanlah. Kemudian beliau menyuruhnya agar berwudu dan membaguskan wudunya, lalu shalat dua rakaat dan berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku telah menghadap dengan perantaraanmu kepada Rabb-ku di dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya bagi diriku” (HR Ibnu Majah).

Lantas, bagaimana niat salat hajat dua rakaat yang dilakukan sendiri di rumah?

Niat Salat Hajat 2 Rakaat Sendiri di Rumah

Berikut adalah niat salat hajat dua rakaat yang dikerjakan sendirian di rumah:

أُصَلَّيْ سُنَّةَ الْحَاجَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى.

Ushallii sunnatal haajati rak'ataini lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala."

Kapan Waktu Salat Hajat?

Waktu utama untuk mengerjakan salat hajat adalah sepertiga malam terakhir atau sekitar pukul 01.00 dini hari hingga menjelang subuh.

Periode tersebut diyakini sebagai waktu mustajab di mana doa-doa kita berpotensi besar diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT.

Namun, dilarang melakukan salat hajat setelah salat Subuh hingga usai salat Asar atau terbenamnya matahari.

Cara Salat Hajat 2 Rakaat

Salat hajat dua rakaat dilakukan sama seperti salat sunah lainnya. Satu-satunya yang membedakan adalah niatnya.

Berikut adalah tata cara salat hajat dua rakaat:

Membaca niat dalam hati. Niat juga bisa dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram.

Takbiratul ihram.

Membaca doa iftitah.

Membaca surah al-Fatihah , dilanjut dengan membaca salah satu surah pendek.

, dilanjut dengan membaca salah satu surah pendek. Rukuk.

Iktidal.

Sujud yang pertama.

Duduk di antara dua sujud.

Sujud yang kedua.

Bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama.

Tasyahud akhir.

Salam.

Zikir setelah Salat Hajat

Jangan buru-buru merapikan sajadah dan alat salat lainnya setelah salat hajat. Kita dianjurkan untuk tetap duduk dan membaca zikir berikut:

1. Membaca Istighfar

Dianjurkan untuk membaca istighfar sekurang-kurangnya 33 kali hingga sebanyak 100 kali. Berikut bacaannya:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ

Astaghfirullahal 'azhim

Artinya: "Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung."

2. Membaca Selawat Nabi Muhammad

Setelah itu dilanjutkan dengan membaca memanjatkan selawat Nabi Muhammad SAW sebanyak 33 kali atau 100 kali.

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةَ الرِّضا وَارْضَ عَنْ اَصْحَابِه رِضَاءَ الرِّضا

Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatar-ridha wardha'an ashhabihir riddha-ar-ridha

Artinya: "Wahai Tuhanku, limpahkan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, kesejahteraan yang diridai, dan ridailah sahabat-sahabat beliau semuanya."

Doa setelah Salat Hajat

Setelah berzikir, dilanjutkan dengan membaca doa salat hajat sebagai berikut:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِللِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَههُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Laa illaaha illallaahul-haliimul-kaarim, subhaanallaahi rabbil’arsyil-‘adzim. Al-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin. As’aluka muujibaati rahmatika wa ‘azaa’ima magfiratika wal -‘ismata min kulli dzambin wal-ganiimata min kulli birrin was-salaamata min kulli istmin, laa tada’ lii dzanban illaa gafartahuu wa laa hamman illaa farrajtahuu wa laa haajatan hiya laka ridlan illaa qadlaitahaa yaa arhamar-raahimiin.

Artinya: “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Mahapenyantun lagi Mahamulia, Mahasuci Allah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku memohon kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu dan hal-hal yang memastikan ampunan-Mu, dan terpelihara dari semua dosa yang menjarah setiap kebaikan dan selamat dari semua dosa. Janganlah Engkau tinggalkan suatu dosa pun bagiku, melainkan Engkau mengampuninya, dan tidak pula kesusahan melainkan Engkau berikan penawar kepadanya dan tidak pula suatu keperluan yang diridhai oleh-Mu melainkan Engkau memastikan buatku, wahai Yang Maha Penyayang diantara para penyayang.”

Selain doa utama di atas, dianjurkan juga membaca doa Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَلِيُّ العَظِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ والحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

La ilaha illallahul halimul karimu, la ilaha illallahul aliyyul adhimu subhanallahi rabbil arsyil adhimi wal hamdulillahi rabbil alamina.

Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah yang santun dan pemurah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi dan agung. Mahasuci Allah, Tuhan Arasy yang megah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.”

Ada juga doa Nabi Muhammad SAW lainnya yang dibaca setelah salat hajat, sebagaimana riwayat Imam at-Tirmidzi berikut:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضىً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allohumma inni asaluka mujibati rahmatika, wa azaima maghfiratika, wal ghanimata min kulli birrin, was salamta min kulli itsmin la tada li dzanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farrajtahu, wa la hajatan hiya laka ridlan illa qadlaitaha ya arhamar rahimina.

Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia. Maha suci Allah, penjaga Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Aku mohon kepada-Mu bimbingan amal sesuai rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan, dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah Kau biarkan satu dosa tersisa padaku, tetapi ampunilah. Jangan juga Kau tinggalkanku dalam keadaan bimbang, karenanya bebaskanlah. Jangan pula Kau terlantarkan aku yang sedang berhajat sesuai ridha-Mu karena itu penuhilah hajatku. Hai Tuhan yang maha pengasih.”

Setelah doa-doa di atas dibaca, dianjurkan untuk menutup salat hajat dengan memanjatkan doa berikut ini agar segala hajat kita dikabulkan.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ

Allahumma aatina fid-dunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa ‘adzaaban-naar.