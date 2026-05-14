Niat Puasa Senin Kamis untuk Meminta Sesuatu, Yakin Hajat Terkabul!

Ada banyak amalan sunah yang bisa dilakukan umat Islam untuk menambah pahala sekaligus menyempurnakan ibadah wajibnya.

Salah satunya adalah menjalankan puasa Senin Kamis. Ibadah ini bisa membantu memperlancar rezeki dan segala urusan duniawi, selama tetap diniatkan karena Allah SWT.

Lantas, bagaimana bacaan niat puasa Senin Kamis untuk meminta sesuatu kepada Allah SWT?

Bacaan Niat Puasa Senin Kamis untuk Meminta Sesuatu

Niat puasa Senin Kamis untuk meminta sesuatu pada dasarnya sama dengan niat puasa sunah pada umumnya.

Namun, saat berbuka puasa dianjurkan untuk memperbanyak doa tertentu mengenai hajat atau sesuatu yang diinginkan.

Berdoa saat berbuka puasa Senin Kamis meningkatkan peluang hajat kita dikabulkan sebab momen itu adalah waktu mustajab.

Berikut ini adalah bacaan lengkap niat puasa Senin Kamis:

Niat puasa Senin Kamis untuk meminta sesuatu.

Niat Puasa Senin

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: "Saya niat puasa sunah hari Senin, sunah karena Allah Ta’ala."

Niat Puasa Kamis

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma yaumal khomiisi sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: "Saya niat puasa sunah hari Kamis, sunah karena Allah Ta’ala."

Anjuran Puasa Senin Kamis

Puasa Senin Kamis merupakan salah satu sunah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

“Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ‘Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis.” (HR An-Nasai, Ibnu Majah)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

“Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.” (HR At-Tirmidzi)

Apa Keutamaan Puasa Senin Kamis?

Keutamaan puasa Senin Kamis dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni (pada hari tersebut) kecuali seseorang yang memiliki percekcokan (permusuhan) antara dirinya dan saudaranya. Nanti akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai.” (HR Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa keutamaan menjalankan puasa Senin Kamis adalah sebagai berikut: